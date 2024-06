Mor Camara, solicitante de asilo: «Quería cambiar mi vida, buscar un futuro»

Las solicitudes de asilo aumentan un 34% en Canarias con respecto al año pasado

Las solicitudes de protección internacional en Canarias han aumentado un 33,74% con respecto a 2022. Así, en 2023 se presentaron 8.621 peticiones. El 60% se ha producido en la provincia de Las Palmas, mientras que el 40% restante en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de unos datos arrojados por el 'Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa' elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) presentado ayer en el Cabildo de Gran Canaria. La mayor parte de las personas solicitantes de asilo proceden de Venezuela, Colombia y Cuba, repitiendo la tónica del año anterior. Muy por detrás se encuentran aquellas hechas por ciudadanos que proceden de Senegal o Mali.

A nivel nacional, España se sitúa «a la cola de la Unión Europea» con respecto a la tasa de reconocimiento de asilo, como detalló el coordinador territorial de Cear Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Según el informe de la organización, solo se han resuelto de manera favorable el 12% de las solicitudes en todo el territorio nacional, mientras que la media europea es del 42%.

A ello se suma el tiempo de espera para acceder a una cita para solicitar asilo. En el territorio nacional, una persona tiene que esperar, de media, nueve meses. «Si no se accede a la primera cita, luego no se puede acceder al sistema de protección de acogida y de integración, no puedes ser acogido como parte del sistema», apuntó Lorenzo. En el archipiélago, el tiempo de espera es de cuatro meses en Gran Canaria. La situación se complica en Tenerife, donde para pedir cita la espera se puede prolongar hasta 13 meses.

Desde la entidad destacan que la firma del Pacto sobre Migración y Asilo y el resultado de las elecciones europeas «marcan un antes y un después en los derechos de todas las personas». Desde la entidad apuntan que este pacto tendrá «consecuencias devastadoras», porque lo que busca es «reforzar el control de las fronteras» y tiene como eje principal «impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido y sin apostar por vías legales y seguras». Por ello, desde la entidad se pide al Gobierno estatal que este pacto se implemente garantizando «los máximos estándares de protección».

En la presentación del informe elaborad por Cear también estuvieron presentes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Solidaridad Internacional y Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez.