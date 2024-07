«Si no hay modificación para la derivación de menores en julio, se llegará tarde»

Sara Toj Santa Cruz de Tenerife Viernes, 12 de julio 2024, 23:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, insiste en la necesidad de que el cambio normativo de la Ley de Extranjería para que la distribución de los menores migrantes que lleguen a las islas sea obligatoria se haga a través del decreto ley antes de que finalice julio. Si no, se llegará «tarde».

–En la Conferencia Sectorial de Infancia, las comunidades del PP pidieron revisar el texto, ¿qué va a pasar ahora?

–Algo positivo es que se desatacó el acuerdo que había quedado pendiente en la reunión de junio, la derivación desde Canarias de 300 menores y 100 de Ceuta para este año 2024. Ese mismo día fuimos al centro de menores ubicado en Ofra donde hay acogidos casi 300 menores. Por eso decimos que 300 jóvenes menos para Canarias no supone nada, es un parche. Para el archipiélago no nos sirve; lo que sí nos sirve, y ya, es la aprobación del real decreto ley para la modificación de la Ley de Extranjería.

–La ministra Sira Rego dijo que se tratará de registrar la propuesta legislativa en unos días. ¿Confía en que sea así?

–Eso es lo que esperamos y eso es lo que nosotros queremos. Lo que no sé es lo que van a hacer desde el Estado, si lo van a tramitar como un decreto ley o como una proposición legislativa. Si es como una proposición, entrará en el Congreso de los Diputados y no sé si el debate se podrá realizar antes de que finalice julio. Si no se realiza antes de que termine el mes, esa propuesta no nos serviría, porque agosto es inhábil y después en septiembre ya llegaría tarde. Que no se lleve a cabo el cambio será un fallo como sociedad española y europea, que no le brindemos todas las oportunidades a esos niños y niñas, que no hagamos que se cumplan las leyes. No hay otra alternativa, Canarias no puede seguir sola en esta cuestión.

–Ahora que Vox ha roto los pactos con el Partido Popular, ¿cree que va a hacer más fácil que se llegue al acuerdo?

–No lo sé. Lo único que sé es que el PP en Canarias ha firmado el pacto, está en el Ejecutivo y avala totalmente esa reforma legislativa. Lo que esté barajando el PP a nivel nacional lo desconozco, pero entiendo que si se tiene en consideración lo que han pedido las comunidades del PP, la suficiencia financiera y la declaración de emergencia a nivel nacional, yo creo que puede haber un entendimiento. No se trata ni de territorios ni de partidos políticos, es un asunto de Estado, un problema estructural que se va a ir extrapolarizando, le puede ocurrir a cualquier comunidad autónoma que sea frontera europea.

–Con los recursos de acogida saturados y las peticiones de espacios al Gobierno que han sido rechazadas, ¿cree que hay falta de voluntad?

–No sé si es falta de voluntad o si es que estamos saturados con otros temas. Toda aquella idea que creamos que pueda ayudar a solucionar la situación la proponemos, al igual que este cambio normativo en la Ley de Extranjería y que se ha preparado aquí, en Canarias. Pero solos no podemos. No hemos contado con el respaldo del Estado. Las comunidades coincidíamos en la conferencia en esto, en que desde el Gobierno se nos pide que hagamos el sobreesfuerzo y mostremos nuestra solidaridad cuando el Estado no está poniendo todos los medios que tiene en Canarias para ayudar al Ejecutivo regional en esta labor. Sentí el apoyo de las regiones en que el Gobierno central nos facilite todos los medios para ayudar en esta crisis migratoria no solo en la cuestión de instalaciones, sino también en personal. Ahora mismo nuestro sistema está sobresaturado. Aunque estamos haciendo los esfuerzos en poner personal, si el Estado nos cede o activa mecanismos para que venga personal de otras regiones, siempre serán bienvenidos.

–Se han instalado carpas en Lanzarote para la primera atención de los niños y niñas.

–Es una medida límite. Lo estamos poniendo todo en conocimiento de la Fiscal Superior de Canarias. En este caso, estamos hablando de una medida para estar preparados en situaciones como la que ocurrió en junio donde llegaron 12 pateras en dos días a Lanzarote. No había ni vuelos ni barcos para poder derivar a los niños hacia otras islas donde podíamos haber tenido plaza en los centros, tuvimos que sobreocupar centros en Lanzarote. Si hubiéramos tenido disponible el recinto militar, por ejemplo, lo podíamos haber usado para esto. No obstante, estamos hablando de que esos niños se quedarían ahí cuatro o cinco días, tiempo en el que los podamos trasladar a otro lugar. No es para que se queden semanas y meses allí.

–El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, decía que la isla acogía a la mayor parte de los niños y niñas y solicitaba una distribución «más justa».

–Es verdad que la mayor parte de los 30 centros que estaban abiertos antes de esta legislatura radicaban en las islas orientales, pero porque la anterior crisis fue sobre todo en esos territorios y el anterior equipo de Gobierno no había distribuido entre todas las islas estas cuestiones. Nosotros ahora mismo hemos abierto prácticamente las mismas cifras de centros en las islas orientales que en las occidentales. De hecho, casi el 49% de los niños migrantes menores de edad están en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y el 51% en Las Palmas. Por tanto, se han distribuido y donde más centros hemos abierto, en lo que vamos de legislatura, es en El Hierro, Tenerife, La Palma y La Gomera, otra cosa es que él contara con datos de la pasada legislatura. No es así la situación.

–¿Cómo se distribuye a los niños y niñas migrantes sin familia por islas?

–Se intentan distribuir, primero buscando los recursos en la isla que llega. Cuando no hay recursos disponibles, como por ejemplo cuando llegan a El Hierro, que tiene 234 jóvenes en la actualidad y que son muchos para la isla, lo que se hace en estos casos es distribuirlos entre las dos provincias. Es verdad que la Fiscalía determina que si llegan a una provincia concreta, no deberían salir de ella a no ser que sea una cuestión muy excepcional. En general se intentan distribuir entre las islas de la provincia a la que llegan. También se reubican donde las entidades encuentren centros.

–¿Ha habido colaboración por parte de todas las entidades?

–En Tenerife nos han cedido bastantes instalaciones desde el Cabildo, en Gran Canaria también, y hay que destacar que los alcaldes y alcaldesas, desde el minuto uno, se han puesto a disposición del Gobierno de Canarias para ofrecer las instalaciones que ellos tienen bajo su disponibilidad. Lo ven para el municipio como una acción positiva.