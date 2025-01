Madrid y Canarias ultiman el acuerdo de menores a la espera del 'sí' de Montero a la financiación

El PP, abierto a una reforma para que el Estado asuma la tutela

Efe. El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha admitido este lunes que haría falta reformar la Ley de Extranjería o el Código Civil para que el Estado pueda asumir, como plantea su partido, la tutela de los menores inmigrantes que llegan solos a España.

Esta propuesta también «podría apoyarse en la Constitución Española», de forma que, «bajo la solidaridad, el Estado asuma esa tutela» y el PP, ha dicho, «está predispuesto a apoyar cualquier modificación legislativa en este sentido».

En la búsqueda de fórmulas para garantizar la mejor acogida y tutela de estos menores migrantes «no hay equipos», ha asegurado el líder de los populares canarios, quien ha recalcado que es «indiscutible que todo lo que venga bien a los canarios y canarias va a tener el apoyo del PP», que ha trabajado «insistentemente para que, de una vez por todas, se cierre el grifo, ya que achicar es una medida temporal».

De esta forma se ha referido a la derivación puntual de menores que espera por el visto bueno jurídico estatal, una medida que, en opinión del PP, «debe acompañarse de políticas que permitan, de una vez por todas, que no sigan falleciendo personas intentando llegar a nuestras costas, que no sigan naciendo bebés en las pateras y que no veamos a niños en desamparo en nuestra tierra que no pueden ser atendidos como merecen».

A su vez, ha cargado contra el Gobierno central, puesto que cree que el país «merece una política nacional, y quien gobierna, o desgobierna, este país no es otro que el PSOE, por eso hemos hecho un llamamiento a que haya un acuerdo para poder financiar y ayudar a las comunidades autónomas», ha referido.