Lola Padrón: «No podemos ser la cárcel de Europa, ni el cementerio de África»

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió este miércoles con Francisco Barreto Rodríguez y Francisco Elías Martín Martín, presidente y vicepresidente primero de la Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias (U.AVC) 8 islas, respectivamente, en Santa Cruz de Tenerife para escuchar sus reivindicaciones con respecto a la situación de los menores migrantes no acompañados.

Este encuentro, más la noticia recibida este jueves por parte de la ONG Caminando Fronteras en la que 50 migrantes han fallecido mientras se dirigían a Canarias, eleva la urgencia de tomar medidas inmediatas «esto es un duro golpe y no podemos seguir mirando para otro lado, es una tristeza, no podemos ser la cárcel, ni el Atlántico ser el cementerio de África, pedimos una vez más una reacción porque se están conculcando los derechos humanos y es algo que no podemos permitir», señala la Diputada del Común.

Entre otras cuestiones, la U.AVC ha planteado a la Diputada del Común que el gobierno garantice que estas personas que llegan a Canarias reciban la protección y el apoyo necesario para poder construir un futuro digno y seguro en las islas. Padrón, que ha defendido en varias ocasiones esta postura y la necesidad del cumplimiento del Pacto Europeo en materia migratoria, atendió la exposición de los representantes vecinales.

Barreto exige respuestas

«Somos conscientes de nuestra realidad actual y de la puerta que se abre desde Canarias a la migración de estos países del continente africano hacia Europa. Pero lo que no admitimos es la dejación de funciones de las instituciones a la que estamos asistiendo y soportando por parte de aquellos que deben dar las respuestas. Y no hablamos solo del reparto de los menores entre las distintas Comunidades Autónomas para aliviar la presión migratoria que soporta Canarias, porque ni a este asunto han podido llegar a acuerdos nuestros políticos, ya que la coacción y el interés partidista les importa más a algunos que el bienestar y la expresión de solidaridad hacia estos niños, ante este drama humanitario», ha indicado Francisco Barreto Rodríguez, presidente de la asociación.

La Diputada del Común ha insistido en dar su apoyo a la asociación y recordar su postura de abordar políticas cuanto antes «que pongan en marcha un protocolo de actuación urgente. Lo he dicho en numerosas intervenciones, el fenómeno migratorio seguirá presente en nuestras islas, y hay que buscar soluciones efectivas».

«La unión de asociaciones ha solicitado a la Diputada que traslade una petición especial al Defensor del Pueblo, «porque esto es una cuestión nacional y no solo de nuestra comunidad autónoma», señalan. «Desde la Diputación del Común, así lo haremos, trasladaremos a Ángel Gabilondo sus peticiones, porque somos conscientes de que la sociedad civil debe unirse en esta lucha, es fundamental el papel de las asociaciones vecinales porque no solo se trata de una cuestión humanitaria, hablamos de derechos de seres humanos, y además personas menores no acompañadas, siendo más vulnerables, si cabe, y por tanto deben ser promocionadas en una sociedad inclusiva, solidaria y acogedora», indicó Padrón.

Necesidad de buscar una solución

Por su parte, Barreto ha apuntado que «buscar y encontrar esa respuesta a esta realidad es sumamente una cuestión de estado prioritaria. Con ella, no solamente estaremos dando una solución a la inmigración irregular, en la que las mafias son las grandes beneficiarias y la muerte, uno de los rumbos que toman muchos migrantes que desesperadamente se echan a la mar con una esperanza hoy denegada».

Además de la prioridad de la coordinación entre gobiernos y organismos adecuados, solicitan una mayor dotación de recursos, implementación de programas específicos que les proporcionen formación, adecuación al idioma, respeto por su diversidad cultural y su situación familiar, así mismo resaltan la necesidad de apoyar la sensibilidad ciudadana para evitar brotes racistas o xenofóbicos.