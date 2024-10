«Hay que lograr que la buena economía se traduzca en beneficio de los canarios»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de octubre 2024, 23:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Economista del Consejo Económico y Social (CES), José Sánchez Ruano hace balance del momento económico canario.

–El REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias) cumple 30 años con el debate encima de la mesa sobre la necesidad de un cambio; mientras, sigue siendo un desconocido.

–Es cierto, el REF es un gran desconocido para los canarios, pero nos beneficiamos de él todos los días. El agua nos cuesta más barata; la luz nos cuesta más barata gracias al REF. Aquí tenemos el IGIC, que es un 7%, mientras que en la Península el IVA es un 21%. Yeso se nota. Lo que pasa es que como no comparamos la compra aquí o en Madrid o en Toledo. Pero ahí está, es una asignatura pendiente darlo a conocer. Yse está trabajando en ello. El Comisario del REF, que es un figura nueva que creo el actual Gobierno de Canarias hace ya un año, está haciendo un gran trabajo de divulgación.

–También en la España peninsular hay quien piensa que el REF es un privilegio.

–Pues sí, pero no se dan cuenta que Canarias está a 1.200 kilómetros de Cádiz, que aquí tenemos que traer casi todo lo que consumimos, o para tener electricidad... Eso nos crea problemas que no tendríamos si estuviésemos como Baleares, por ejemplo. Sin duda, no es un privilegio. Es ponernos al nivel de la península, que es el objetivo del REF.

–Y en estos 30 años, ¿le hemos sabido sacar partido?

–Le hemos sacado partido, pero ¿cuánto?, ¿todo el partido posible? Sin duda lo aprovechamos y lo utilizamos en la medida de nuestras posibilidades. Se le podía haber sacado más partido, probablemente. Pero esto es un proceso, ahora el Parlamento de Canarias, a través de una comisión, va a estudiar el REF, se van a hacer propuestas para el futuro y se plantearán cosas. Lo más que se le achaca es que el turismo es un sector preponderante, pero yo creo que se está trabajando en la diversificación económica. Ahí tenemos el cine, nos estamos convirtiendo un plató importante. Y hay nuevos sectores que están apareciendo, como el sector aerospacial –en Fuerteventura se está haciendo un gran trabajo en el parque tecnológico–; la industria MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions) de eventos y congresos está creciendo y es una línea de trabajo a incluir en el REF.

–¿Y cuál es el debate? ¿Qué hay que cambiar?

–Yo diría que hay que modular, ajustar, concretar cosas, ver las disfunciones que ha habido. Por ejemplo en la ZEC (Zona Especial Canaria), que funciona bien, es poco conocida, tiene pocas empresas. Hay hueco para más. Estamos lejos del centro de Europa, pero para los servicios no hay distancia, para la Inteligencia Artificial o el mundo digital. Ahí Canarias tiene posibilidades .

–¿Y cómo encaja que, ante ese desconocimiento ciudadano, la idea generalizada sea que estos instrumentos solo benefician al empresariado?

–No me parece correcta esa apreciación. Sí, muchos incentivos, como la RIC (Reserva para inversiones en Canarias) son para la empresa, pero también es para los autónomos. Un autónomo, que son las personas, también se puede acoger a la RIC. Todo el mundo asocia empresa con empresario que se hace rico, pero la empresa más. Una empresa sin trabajadores no existiría. Los trabajadores son parte importante y hacen que la empresa siga viva. Entonces, esa apreciación de que la RIC es solo para las empresas no es muy acertada, porque las empresas son personas y son trabajadores también. Insisto, la RIC también beneficia a los autónomos, que son personas, personas individuales.

–El presidente de Canarias, recientemente, habló de la posibilidad de que la RIC sirviese para la construcción de nueva vivienda. ¿Cómo lo ve?

–Me parece una iniciativa interesante y positiva, porque probablemente el mayor problema que tenemos ahora mismo en Canarias es la vivienda, sin duda. Eso admite poca discusión, y es necesario construir viviendas, y que la RIC se pueda usar para eso me parece interesante y positivo, pero no es suficiente. Para que se puedan construir viviendas hay que agilizar la burocracia, por así decirlo, los trámites administrativos con los ayuntamientos, con los cabildos, para que cuando alguien quiera hacer un edificio de vivienda no se tenga que pegar tres años con papeleos para luego estar dos años construyéndolo.

–Decía usted que en Canarias hay algo más que turismo, pero vivimos del turismo.

–Sin duda ninguna. Es innegable que nuestro sector económico principal es el turismo, porque aunque en las estadísticas el empleo sea un 30 o un 40%, si miramos todo lo que hay alrededor del turismo, podemos llegar a cifras mucho mayores, probablemente del 70%. Hay muchas actividades colaterales que dependen del turismo. La cuestión es diversificar. En ese sentido me parece importante la actualización de las tablas input-output (instrumento de estadística económica que analiza sector a sector). La cuestión es que Canarias no actualiza estas tablas desde el año 2005. El Instituto Canario de Estadística está ahora trabajando en ello. Sabremos de verdad el impacto del turismo en la economía. 19 años esperando por esto, pero bueno, hay que mirar hacia el futuro.

–Y el momento actual, ¿cómo lo califica?

–La economía canaria está en un momento bueno, con incertidumbres, pero con incertidumbres que tiene el resto de España y que tiene Europa, que tiene el mundo por las guerras que hay fundamentalmente. Pero estamos en un buen momento, la economía está caminando, hay más producción, hay más creación de empleo. El tema es que tenemos que lograr que este crecimiento sea sólido, que sea estable y que se traduzca también en el beneficio de los canarios, evidentemente.

–Es paradójico, un 14% de los trabajadores canarios son pobres.

–Son cifras preocupantes, qué duda cabe. Están ahí y no se pueden mirar para otro lado. El tema es hacer que la economía descienda de verdad a los trabajadores. Yo creo, no me atrevería a decir cuánto, pero hay una economía sumergida significativa, y creo que es un elemento que hay que tocar y en el que trabajar para que esa economía sumergida aflore al mundo oficial y pague impuestos.

–¿Qué le parecen los sueldos que tenemos en Canarias?

–Son manifiestamente mejorables. Pero una empresa no puede subir los sueldos alegremente, digamos que es una balanza. Si subes los sueldos, pero la actividad económica y la productividad, que es la palabra mágica, no aumenta, la empresa se ve condenada al fracaso.

–Pero tenemos una de las cestas de la compra más caras.

–Algunas cosas son más caras aquí que en el resto de España, pero otras no. Y ahí está el REA (Régimen Específico de Abastecimiento), en el que yo estuve trabajando unos años, que dedica 62 millones de euros cada año para que los precios se mantengan en Canarias. Por nombrar algo, el pollo. El muslo de pollo congelado que se consume en Canarias es más barato que el que hay en la península, porque viene de Sudamérica. En la península tiene unos aranceles enormes y no puede entrar. Aquí sí entra y es más barato. Evidentemente, el pollo fresco de Canarias tiene otro precio superior. El azúcar cuesta aquí la mitad que en la península, y eso es gracias al REA.