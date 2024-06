Lea la carta íntegra de la madre de Moisés, el niño de 4 años fallecido en la Ruta Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de junio 2024, 20:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Lea carta íntegra de Charlotte, la madre de Moíses, el niño costamarfileño de 4 años fallecido en la Ruta Canaria en 2023 y cuyos restos mortales descansan desde este sábado en Telde. La madre no puso asistir a darle el último adiós a su hijo por trámites burocráticos y económicos, pero dedicó estas palabras a través de la voz de una voluntaria:

«Mois, mi hijo Mois, te pido perdón. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón. Perdóname. Tú sabes que yo no deseaba tu muerte. Yo quería que cruzaras como todos los niños que han cruzado, que llegaras allá. Tú me decías: mamá quiero ir a la escuela y yo te decía que cuando llegaras a España irías a la escuela. Yo nunca he deseado tu muerte pero Dios ha decidido otra cosa. Siempre se dice que el hombre propone y Dios dispone. Tú sabes que yo te amo, mucho, mi hijo. Sabes que yo te amo. Te extraño. Mañana es tu entierro. Muchas veces estoy aquí y pienso que me van a llamar y me van a decir que Mois ha resucitado. Cada vez que lo pienso, digo, por favor Señor, acuérdate de mi hijo Mois. Hijo mío, mañana es tu entierro. Te voy a extrañar mucho. Te voy a extrañar mucho. Quería, quiero estar ahí. Verte una última vez pero no ha podido ser. Hoy, hijo mío, te extraño mucho, mucho. Perdóname Mois. Si pudiera volver a atrás en el tiempo lo haría y no habrías cruzado el mar. No tengo ese poder. Perdóname hijo mío. Te amo mucho. Tengo el corazón roto. Todo el sufrimiento que hemos pasado en Marruecos, este no era el resultado que yo quería. No era lo que yo quería pero Dios sabe por qué ha permitido esto. Te amo, te amo, te amo, te amo. Nunca te voy a olvidar hijo mío, que tu alma descanse en paz».

Noticia relacionada «Moisés, perdóname, si pudiera volver atrás, no habrías cruzado el mar» Javier Sheng Pang Blanco

Temas

Marruecos