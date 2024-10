El Gobierno de España tumba la propuesta canaria de devolver a los menores a sus países

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de octubre 2024, 15:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de visita este jueves en El Hierro, ha descartado por inviables las opciones planteadas por el Gobierno de Canarias (CC-PP) para rebajar el número de menores no acompañados a cargo de la comunidad autónoma. Con Torres viajaron a El Hierro el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi Espada; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; a los que acompañó el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas.

Una de las esas opciones barajadas sobre todo por el PP es que los menores migrantes vayan a otros países de la Unión Europea (UE). «Estamos hablando de menores que han pedido asilo, que es un porcentaje pequeño en Canarias», advirtió Torres, medida que además «depende de la voluntariedad de los estados miembros de la UE». En todo caso, la famosa carta de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacía alusión a un pacto de asilo y migraciones «que entra en vigor en el verano de 2026», y que el presidente Pedro Sánchez, en el debate de inmigración, «pidió que se adelantara al año 2025. Pero es que estamos en 2024 y la situación es de emergencia». Por tanto, «lo que dice el PP no resuelve» la situación de los menores en Canarias, señaló el ministro.

La otra posibilidad defendida por los populares es el envío a terceros países, «el método Meloni», apuntó Torres, que advirtió que «no van menores a esos centros de Albania, ni mujeres. Es un centro de reclusión. No pueden salir, no tienen libertad, están detenidos quienes allí entran durante 28 días. No es el mejor mecanismo para ninguna persona y en absoluto para menores no acompañados, para niños y niñas. Por tanto esa fórmula tampoco tiene salida».

Y en cuanto a la opción barajada por el Gobierno de Fernando Clavijo, que apunta al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite que las comunidades autónomas puedan acordar con los estados que los menores vuelvan a sus lugares de procedencia. «Esa es una decisión que tendrá que tomar el Gobierno de Canarias», reconoció el ministro, pero sí pidió barajen esa vía bien a tenor de experiencias pasadas nada eficaces. «El menor se puede negar. Hay que hacer un estudio previo del lugar al que volvería el menor» y si ese sitio «está en mejores condiciones que donde está», de Canarias a Senegal, Marruecos o Mali. Y también intervendría la Fiscalía, teniendo el menor derecho a asesoría jurídica. Todo este proceso se alargaría, según Ángel Víctor Torres, «no menos de seis meses».

Nulos resultados en el pasado

Este sistema «cuando se ha hecho en el pasado ha tenido nulos resultados». Así que para el Gobierno de España la única opción es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería «y que el Partido Popular deje de dar vueltas sin sentido y diga claramente qué día quiere que nos sentemos» para negociar ese cambio legislativo que posibilitaría el reparto equitativo de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas.

Pero Torres no es optimista en este sentido, por lo que también confía en que el presidente Clavijo logre que el PP vuelva a la mesa de diálogo, después de que haya puesto hasta «siete excusas» para romper las negociaciones. La última que el Gobierno de Pedro Sánchez no había pedido ayuda a la UE, lo que cual, señaló Torres, se desmontable. «Se ha pedido ayuda y se sigue pidiendo».

«Quien no quiere sentarse no es el Gobierno de España, ni el PSOE ni los nueve grupos políticos que apoyaron con su voto la modificación de la ley de Extranjería el 23 de julio», es el Partido Popular. Así solo queda que «el presidente de Canarias convenza a su socio de gobierno».

Todo ello, mientras siguen llegando migrantes a la isla de El Hierro, incluso mientras el ministro atendía a la prensa en el muelle de La Restinga, donde arribó una nueva embarcación con 170 personas a bordo, incluido una veintena de niños.

A su vez, desde la isla de La Palma, Clavijo volvió a insistir este jueves en que el Ejecutivo regional trabaja con los gobiernos Marruecos y Senegal en la posibilidad de que los menores no acompañados regresen con sus familias, que «puedan ser atendidos en su países y garantizarles ese futuro en su país, donde está su entorno familiar».

Con lo que está en contra el Ejecutivo canario es con que los migrantes sean derivados a países terceros, «entre otras cosas se retrasaría la llegada de estas personas al continente», dijo Clavijo.