Fuerteventura y Lanzarote no gravarán los dos céntimos de combustible para la protección ambiental Ambas islas quedan fuera de la medida anunciada por el Gobierno de Canarias y piden políticas que no vayan en detrimento del consumidor final

Fuerteventura y Lanzarote no aplicarán el llamado 'céntimo forestal', la medida que ha sido anunciada esta semana por el Gobierno de Canarias en el Pleno del Parlamento. Se trata de un nuevo impuesto que gravará con «hasta dos céntimos» el litro de combustible y cuya recaudación tendrá como objetivo la protección de los espacios naturales e «impedir la desertificación en las islas con emergencia hídrica».

Los presidentes de los respectivos cabildos, Lola García y Oswaldo Betancort, comunicaron este miércoles su rechazo a la posibilidad de aplicar una medida que supone «un impacto negativo sobre la fiscalidad del combustible».

Según la presidenta de Fuerteventura, para implementar las medidas para afrontar los retos del cambio climático «se deben buscar los fondos adecuados en lugar de crear políticas que van en detrimento del consumidor final, que, como siempre ocurre, es el máximo perjudicado». Por este motivo, explicó García, «en ningún caso de va a aplicar esta medida en Fuerteventura, cuando, precisamente, lo que pedimos desde principios de año es que en las islas orientales se bonifique la adquisición de carburante y no encarecerlo».

Por su parte, el presidente de la isla conejera, Oswaldo Betancort, expuso que Lanzarote no aplicará el céntimo forestal, «ya que no va en la línea de trabajo medioambiental que sigue el Cabildo de Lanzarote, que cuenta con fondos e iniciativas únicas en Canarias en materia medioambiental». «El céntimo forestal propuesto por el ejecutivo regional no encaja en las necesidades que hoy tiene Lanzarote, que ya cuenta con medidas efectivas y duraderas». Además, «está destinado, principalmente, a paliar los posibles incendios que se puedan dar en las islas, algo que no es prioritario en el caso de Lanzarote».

