Expertos critican que las narrativas migratorias se escriben con letra europea

El Senior Fellow del Policy Center for the New South en Marruecos, Iván Martín, remarcó ayer que nadie está hablando de las verdaderas «crisis migratorias»a las que se enfrentan países como Chad, que este año han recibido «más de un millón de refugiados» procedentes de Sudán, país envuelto en un conflicto armado desde abril de 2023.

Esto, explicó el experto en migraciones, es solo un ejemplo más de que las narrativas sobre migraciones están «muy dominadas por los intereses y la prioridades europeas». Sobre la necesidad de analizar desde la otra orilla el fenómeno migratorio se debatió en una de las mesas redondas de la tercera edición del seminario 'Migratlantes:rostros y rutas' que concluyó ayer en Casa África, en la capital grancanaria.

Durante la jornada también se habló de cómo la formación y el empleo son algunas de las piezas angulares para garantizar la inserción en la sociedad de las personas migrantes que llegan a las costas de las islas.

En el espacio dedicado para esta cuestión, tanto la presidenta de Cecapyme, Montserrat Villalba, como la presidenta de la Asociación de Constructores de Las Palmas, Salud Gil, coincidieron en la importancia de consolidar la oferta de certificados de profesionalidad en ramas como la hostelería o logística, sobre todo, para los jóvenes que están a punto de cumplir la mayoría de edad, puesto que estas formaciones duran unos meses y tienen prácticas en empresas. Esta medida persigue la inserción laboral de estos chicos y chicas para que no se queden sin una alternativa cuando alcancen los 18 años. Sin embargo, remarcaron las trabas burocráticas a las que se enfrentan y a la lentitud que ahoga el proceso de obtención de permisos de trabajo y de residencia.

Precisamente, tres entidades presentaron durante la última jornada del seminario sus proyectos innovadores para mejorar en la gestión de la migración tanto en el archipiélago como en los países de tránsito y de procedencia. Así, el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, trasladó su intención de que el proyecto Tierra Firme, que en su fase piloto ha dado formación a jóvenes en Senegal vinculada al sector turístico, textil y al de la agricultura, se consolide como un programa estratégico para el Gobierno de Canarias. Su objetivo es el de lanzar a los jóvenes que «si están formados, tienen una oportunidad antes de jugarse la vida».

En esta línea, la docente e investigadora de la ULPGC Nasara Cabrera habló sobre su trabajo en el laboratorio de innovación para la movilidad de personas trabajadoras e inclusión socioeconómica de las personas migrantes en el archipiélago, que se enmarca en el programa europeo Interreg MAC. Como explicó Cabrera, se está haciendo un estudio «desde el marco legal», para generar «un acuerdo de movilidad que permita crear un modelo de migración seguro» tanto para las personas que residen en las islas como para los que vienen de otros países.

Sobre el estudio de la movilidad entre Canarias y África versó la intervención de la gerente de Casa África, Ana María Hernández, que destacó la necesidad de una colaboración «público privado»en la que se den soluciones tecnológicas que eviten las pérdidas de vidas en el mar.

Ayer también se dieron a conocer los avances del 'Plan canario de Inmigración y convivencia cultural', que ha sido desarrollado por el programa 'Canarias Convive'. Su director, Vicente Zapata, explicó que en él han participado 1.000 personas que residen en las ocho islas del archipiélago. Los coordinadores del programa, Alexis Mesa y Patricia Verstraete, explicaron algunas de las medidas que incluye, como el establecimiento de un protocolo de inserción de nuevo alumnado migrante en centros educativos o el desarrollo de un programa formativo en competencias interculturales para prevenir el racismo.