Dorta dice que los municipios canarios «ya no pueden más»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 de diciembre 2024, 20:06

Los 88 municipios canarios volvieron a mostrar este lunes su apoyo al pacto migratorio y «a buscar todas las fórmulas y voluntades posibles» para que se modifique la ley de extranjería que posibilitaría un reparto solidario de los menores no acompañados que ahora mismo tutela la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al término del encuentro convocado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los titulares de los cabildos insulares, Federación Canaria de Municipios (Fecam) y representantes de las entidades del tercer sector (ONG), los participantes trasladaron su unidad ante el drama migratorio al que asiste Canarias.

La vicepresidenta segunda de la Fecam y alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta, apeló a la «solidaridad» del resto de regiones «sin desfallecer ni un minuto y dándole todo el apoyo al Gobierno de Canarias para que siga intentándolo por todos los medios». Para Dorta, de CC, «el único causante del drama» que vive Canarias «es la situación de origen» y «los que lo padecen son todos los que vienen y los municipios de Canarias, que ya no podemos más».

Los recursos humanos y materiales ya están límite de sus fuerzas y posibilidades, aseguró la vicepresidenta segunda de la Fecam. «Llega un momento que la situación es insostenible», dijo.

Pero también puntualizó Dorta que «no entramos a valorar confrontaciones entre un partido u otro», eso, aseguró, «nos da exactamente igual». El motivo es que «los municipios estamos con Canarias, estamos con aquellos que nos necesitan».

De cara a la próxima Conferencia de Presidentes, la Fecam espera «que se diga, todos a una, que Canarias no puede permanecer sola ante una situación tan dramática como la que está padeciendo». Y no es la Comunidad Autónoma la única que reclama soluciones, sino que hay que tener en cuenta a los migrantes que llegan «y lamentablemente a los que no llegan, que necesitan una respuesta, como los que vivimos aquí», aseguró Ana Dorta.