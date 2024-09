El día de la montaña rusa

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 18 de septiembre 2024, 23:01 | Actualizado 23:13h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En doce horas pueden pasar muchas cosas. Vayamos con el relato cronológico.

Arranca el día político a las ocho de la mañana (hora canaria) con la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde las miradas estaban puestas en Pedro Sánchez, ya que es poco habitual verlo en el hemiciclo. Pero hay vida parlamentaria más allá de Sánchez y el orden del día incluía una pregunta sobre inmigración de labios de Miguel Tellado y dirigida a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

¿Por qué a ella? Tellado lo sabe pero... Lo que pregunta es si ella fue el obstáculo para que no saliera adelante el preacuerdo alcanzado entre él, mano derecha nada menos que del propio Alberto Núñe Feijóo, el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente Fernando Clavijo para desatascar la reforma de la Ley de Extranjería. Aquello fue en agosto y Torres quedó en elevar consultas a sus compañeros del Gobierno. Y pasaron los días y las noches y no hubo respuesta... o sí la hubo pero todavía pesa sobre ella el secreto (hasta que Sebastián Franquis lo levante). Lo cierto es que el PP sospecha que pudo ser Montero quien vetó el preacuerdo; la otra tesis es que fue el propio Pedro Sánchez.

El misterio no se resuelve en la sesión de control. Lo único claro del bronco intercambio de golpes entre el Gobierno y el PP es que no parece que ni uno ni el otro estén por sentarse con ánimo de acuerdo para abordar la crisis migratoria, que es precisamente lo que unos y otros trasladaron al presidente Clavijo el martes.

El recurso de la Fiscalía...

Tras ese agrio arranque de la mañana, llegó una mala noticia para el Gobierno canario y en concreto para el presidente Clavijo: la fiscal jefa de Canarias, María Farnés, anuncia que ha presentado recurso ante el Tribunal Superior reclamando que se aplique la suspensión cautelarísima del protocolo sobre menores. O sea, que se quede en el limbo por mandato judicial sin ni siquiera pedir el parecer del Ejecutivo, para que luego el TSJC entre en el fondo del asunto.

A la Fiscalía canaria no le vale con esperar a ver qué dice el Consejo de Estado sobre si hay materia para un recurso del Gobierno de España al Tribunal Constitucional. A la hora de interpretar el paso de la Fiscalía no faltan las teorías de la conspiración: que si Farnés es la sombra que continúa persiguiendo a Clavijo, como ya sucedió con los casos de su etapa lagunera, archivados ambos por el Supremo; o que la Fiscalía sigue enfadada porque el sábado se desayunó con algunas lecturas que apuntaban que avalaba el decreto en cuestión, cuando, como se ve ahora, ni lo alaba ni lo avala. Pero hay otra lectura: la Fiscalía es garante de que se cumplen los derechos de los menores y hace lo que considera que es su deber.

Así iba el día pero, como diría Superratón, todavía hay más, amiguitos... Clavijo debe aparcar la mala noticia de la Fiscalía porque le toca hacer de anfitrión: llega al impresionante edificio de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife el comisario europeo Margaritis Schinas, responsable de asuntos migratorios y de una competencia cuyo nombre da para una tesis doctoral o para unas cuantas suspicacias: 'protección del estilo de vida europeo'. Schinas está de salida, porque no forma parte de la lista de comisarios anunciada el martes por Von der Leyen para el nuevo mandato y Schinas es miembro del Partido Popular Europeo. Lo primero no le quita legitimidad, pero lo segundo quizás explica por qué al recibirlo Clavijo sale a la puerta acompañado por el vicepresidente del Gobierno y líder del PP canario, Manuel Domínguez.

Lo cierto, escuchando a Schinas, es que su sintonía con las tesis del Gobierno canario es plena. Solo Clavijo, Schinas y Domínguez saben qué hablaron, pero el perfecto español del comisario -está casado como Mercedes Alvargonzález- no deja dudas al respecto: deja claro que Bruselas apoya a Canarias, pone cifras millonarias a ese compromiso y menciona la posible ayuda del Frontex, que unos días antes reveló, para sorpresa de propios y extraños, que si no está echando una mano en Canarias es porque el Gobierno español no se lo ha pedido.

...y llega Felipe VI

Es evidente que el día se ha enderezado bastante para el Gobierno canario, pero en las filas del PSOE toman nota de lo que va pasando: Tellado hurgando en la herida de un veto que sabe que sí existió, Clavijo con un comisario del PP que pone en evidencia al Gobierno de España... ¿Qué más puede pasar?

Pues sí. Algo más pasa, y no es menor. Llega el rey Felipe VI por la tarde y se anuncia una recepción al presidente Fernando Clavijo. ¿Es lo habitual? Pues no. Lo previsto es que se vieran este jueves por la mañana en el Parlamento, donde el monarca recibirá la Medalla de Oro de la Cámara de manos de Astrid Pérez, pero Felipe VI hace un hueco para un encuentro a solas, lo que permite a Clavijo trasladarse su visión de la crisis migratoria. ¿Servirá de algo? El tiempo lo dirá. Si Felipe VI obrase el milagro de resolver el colapso en la atención a menores migrantes no acompañados, pues habrá que darle otra Medalla de Oro...

Este jueves, por cierto, el monarca irá al sur de Tenerife a un acto de ministros de Justicia y allí le acompañará Félix Bolaños, cuya presencia se entiende por el vínculo con sus colegas de cargo, pero que curiosamente es de los ministros que, pese a su influencia en Moncloa, ha quedado al margen de la solución a la crisis migratoria. Y el viernes Felipe VI estará en la capital grancanaria en un encuentro sobre empresa y tecnología en el que le acompañará el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. ¿Será casual que Moncloa no mandase al ministro Torres a su tierra a una visita de dos días del monarca?

Contado así, el día fue una montaña rusa de sensaciones políticas, donde Clavijo se vio cayendo sin frenos ante el recurso de la Fiscalía para luego remontar la cuesta con suficiencia con el comisario europeo y el balón de oxígeno de un encuentro real con el que no contaban los socialistas. El cuadro se completa con el recuento de llegadas de inmigrantes irregulares, con unas 700 personas en 24 horas y saber cuántos en la madrugada. A saber no... lo saben los hombres y mujeres de Salvamento Marítimo, que trabajan a destajo y todavía esperan un refuerzo en condiciones.

Resumiendo: hoy será otro día y todo cambia en un segundo. Pero este miércoles dio la impresión de que Tellado se fue a la cama con una sonrisa irónica; Montero con un enfado; Clavijo aliviado tras un mal trago matinal; el PSOE canario mudo porque no sabe ya qué decir; Domínguez satisfecho con el apoyo de su colega de filas griego; Clavijo aliviado tras el mal trago matinal y Felipe VI demostrando que todavía sabe cómo mover el árbol a ver si cae la fruta de un acuerdo.