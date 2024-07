Clavijo ve «desafortunada» la petición del PP de usar la Armada para frenar los cayucos

CANARIAS7 / Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de julio 2024, 17:31 | Actualizado 17:43h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confía en que la reforma de la Ley de Extranjería para que el reparto de los niños y niñas migrantes que llegan a las islas sea obligatorio saldrá adelante «a pesar de todo» y cree que «el sentido común acabará imperando». A su vez, valoró como «desafortunadas» las declaraciones del portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Miguel Tellado, en las que pidió al Gobierno de España que desplegará a la Armada para controlar la inmigración ilegal.

En la presentación del buque Heroínas Sálvora en el Puerto de Las Palmas ayer, Clavijo lamentó que el debate sobre la reforma para la acogida de los menores llegados en patera se haya visto «contaminado por la crispación política de Madrid», por lo que ha pedido a los partidos que no olviden que están hablando de niños.

«No debemos perder el punto de referencia: el punto de referencia es que hay niños y niñas que necesitan una atención adecuada. El día 10 tenemos la Conferencia Sectorial (en Tenerife) y nos negamos a creer que, por encima del drama humanitario que se está viviendo, de la situación de Canarias y de la situación de África Occidental, se impongan la sinrazón y la falta de solidaridad», ha señalado.

En la misma sintonía se refirió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha trabajado mano a mano con el Gobierno canario para lograr un acuerdo en la modificación de la Ley de Extranjería. Considera que, si la Armada encuentra un cayuco con inmigrantes en el mar, «lo que tiene que hacer es rescatarlos».

Para Torres, que coordina la Comisión Interministerial de Migraciones, hay «demasiadas polémicas» sobre el reparto a otras comunidades de los menores inmigrantes llegados a las islas.

Y ha recordado que próximamente se presentará en el Congreso la modificación legislativa acordada entre el Estado y el Gobierno de Canarias para efectuar esa distribución.

«Espero que salga, ahí ya no va a haber más excusas ni polémicas, porque estamos viviendo demasiadas polémicas, no tiene ninguna lógica que, cuando estamos hablando de menores no acompañados, el PP se descuelgue hablando de poner la Armada en el mar», ha dicho el ministro durante una visita a Arucas (Gran Canaria), el municipio del que fue alcalde.

El ministro considera que «no ayuda avivar conflictos», por dicoho que vuelve «a tender la mano al PP y al resto de partidos políticos».

El PSOE y otros partidos ya han mostrado su apoyo al proyecto de reforma legislativa que permita la distribución de los menores llegados en patera que ahora tutela el Gobierno de Canarias y, si el PP la respaldase, la reforma saldría antes de final de julio, ya sea como decreto ley o como propoposición de ley urgente, ha asegurado el ministro.

En su opinión, se trata de «poner fin a una situación por solidaridad, por necesidad, por justicia, por el derecho de los menores, y por diversos aspectos humanitarios».

«Somos país frontera y somos una Unión Europea que debe atender a los niños dignamente», ha remarcado.

Actualmente, hay 6.000 menores migrantes en Canarias, con la reforma legislativa se repartirían 3.000 entre las comunidades autónomas, y quedarían otros 3.000 que se distribuirían en los doce meses siguientes. A partir de entonces, los menores serían asignados a una comunidad quince días después de su llegada si los centros siguen saturados.

Puente cree que los populares «se deslizan» hacia «el ridículo» al proponer movilizar al Ejército El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este viernes que le resulta «difícil» tomarse en serio la propuesta del PP de movilizar a la Armada para frenar el flujo de cayucos hacia Canarias, porque considera que no solo «desliza» a ese partido «por la pendiente de la demagogia y de la ultraderecha», sino también hacia «el ridículo». Al ser cuestionado sobre las declaraciones que hizo el diputado popular Miguel Tellado, Puente ha utilizado las mismas palabras que el jueves empleó su compañero de partido Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, para preguntar al PP «qué quiere hacer con la flota», si acaso pretende enviar a la Armada a «bombardear cayucos». «Es una propuesta que no puede ser tomada en serio de ninguna manera», ha respondido el ministro desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde acababa de presentar el buque 'Heroínas de Sálvora', la última incorporación de Salvamento Marítimo, servicio adscrito precisamente a la dirección de su departamento. El titular de Transportes ha recomendado al PP y a Vox que, «ya que tantas veces se les llena la boca con la dignidad del Ejército», no «ensucien su nombre» haciendo sugerencias como esa. El ministro ha argumentado que, si se quieren paliar los flujos migratorios, hay que ayudar a desarrollarse a los países donde tienen su origen, porque de nada sirve «poner barreras»: «Fíjense que el mar es un barrera terrible y ni siquiera sirve», ha apostillado. A sujuicio, la inmigración «solo será un problema» si el resto de España «abandona» a los territorios frontera, como son Canarias, Ceuta y Melilla. Por ello, ha añadido, lo que se precisa es «arrimar el hombro entre todos para que no sea un problema».

