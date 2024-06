El centro de menores de Arrecife «no pudo cerrarse» porque no se halló alternativa Candil y su homólogo en Lanzarote reconocen que el centro «no es idóneo» aunque ha sido «mejorado» en las últimas semanas

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, mantuvo ayer un encuentro con su homólogo en el Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, para tratar la situación del centro de menores de Arrecife, la 'Casa del Mar', que ha sido objetivo de una denuncia y de una inspección de la Fiscalía por el mal estado de sus instalaciones para albergar a jóvenes.

Candil indicó que la situación actual del centro no es el que recogen las imágenes que acompañan el informe elaborado por la Red de solidaridad de las personas migrantes de Lanzarote y que se ha elevado al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía de Extranjería. Según señaló, después de que se hicieran esas fotos se han realizado obras de mejora y saneamiento. En cualquier caso, la Fiscalía visitó el centro en mayo y levantó acta porque el centro no reunía condiciones.

Candil reconoció que el Gobierno abrió este dispositivo en octubre de 2023 con la intención de que fuera temporal, pero la incapacidad para encontrar infraestructuras alternativas impidió que «pudiera cerrarse». «El inmueble no es el idóneo», afirmó Candil

Candil confirmó que el inmueble «no es el idóneo, claro» pero apuntó a la situación de emergencia migratoria que viven las islas y la imposibilidad de encontrar nuevos recursos alojativos para los menores que están llegando a las islas. «Llevamos meses advirtiendo de la saturación de nuestros dispositivos y de la necesidad de que el Estado nos ceda instalaciones militares en desuso. Por desgracia, la respuesta del ministerio de Defensa ha sido negativa».

Para Candil, es urgente que el Estado y las comunidades autónomas se involucren en la atención a estos menores. «Debe ser un asunto de Estado y es prioritario que se acuerde la reforma de la Ley de Extranjería para que se garantice la corresponsabilidad de todas las comunidades», concluyó.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, por su parte, mostró junto a Candil su «profunda preocupación» por la actual «sobresaturación» de los centros de menores migrantes.

Acuña recordó que el Cabildo tiene seis dispositivos para atender a menores, con un coste para la institución de cuatro millones. Valoró el apoyo del Gobierno de Canarias, que ha abierto en el último año tres nuevos centros. Asimismo criticó la falta de respaldo del Estado «porque no ha abierto centro alguno, porque no cede instalaciones y, en definitiva, porque no está ayudando a Canarias ante una crisis migratoria nunca vista».

Acuña dibujó un «panorama complicado» de cara al verano, cuando se prevé que aumenten las llegadas. «El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias están afrontando el problema a diario, con escasos medios y en solitario. Un drama que esperamos no alcance situaciones de mayor gravedad».

El PSOE pide explicaciones por el «inhumano estado» de las instalaciones El PSOE pedirá explicaciones por el «inhumano estado» del centro para menores migrantes de la Casa del Mar de Arrecife. La portavoz y consejera del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha calificado de «terrorífico» el estado insalubre de las instalaciones en las que se están acogidos 29 menores (el viernes eran 32 pero varios chicos han salido ya a recursos de otras islas). «En la denuncia (de la Red ciudadana de solidaridad a las personas migrantes de Lanzarote) se detallan cuestiones inaceptables de insalubridad y situaciones que hacen peligrosa la estancia en el espacio. Estas condiciones representan la gestión de Coalición Canaria y el Partido Popular, los mismos partidos que se niegan a la implantación de recursos de atención humanitaria en Lanzarote pero prefieren tener a niños y niñas en estas pésimas condiciones», indicó.El consejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, indicó ayer que, aunque el centro se iba a cerrar y tenía carácter temporal, la imposibilidad de encontrar otras instalaciones para coger a los niños obligó a que siguiera abierto.