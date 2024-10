B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de octubre 2024, 23:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

–¿Por qué es necesario un nuevo impuesto al combustible?

–En realidad es una tasa contemplada en la ley de combustible en la que se recoge que los cabildos pueden subir su cuantía.

–Una tasa se establece a cambio de un servicio. ¿Qué se ofrece a cambio del pago de dos céntimos por litro de gasolina?

–Es un incremento de hasta dos céntimos al combustible privado, el que emite C02, para neutralizar esa emisión, ya sea potenciando actuaciones que fijen CO2 o que eviten que se emita. Se plantean sobre todo actuaciones de reforestación forestal, tratamientos selvícolas para prevenir grandes incendios forestales y proteger el suelo y evitar su erosión.

-¿Con 40 millones que se prevé recaudar se pueden llevar a cabo esos objetivos?

–Es una cantidad importante para Canarias y en Gran Canaria podrían ser unos 10-12 millones. Lo importante es que sea el inicio de una política forestal seria, porque lo que dedican las administraciones a repoblación y prevención de incendios es muy poco y se va todo en los trabajos de extinción. La clave es que ese dinero esté bien gestionado y con visos de que se puedan controlar mejor los grandes incendios.

-¿Y esa cantidad no la puedan asumir las administraciones?

–Al bosque no se le tiene en cuenta los valores que genera, los servicios ecosistémicos, que son principalmente agua, fijación de C02, mejora del clima, paisaje, etc. En el caso de Canarias, genera unos 600 millones y en Gran Canaria en torno a 240. Cuando se abre el grifo, no solo pagas la producción de agua, sino la depuración. Si compras unos neumáticos pagas tres euros para el reciclaje. Esa es la idea, que cuando eches gasolina, compenses el C02 que emites. Y está más que justificado que ese coste no salga de las arcas públicas y lo paguemos todos, sino que lo paguen los usuarios del coche. Quien tenga un vehículo eléctrico o coja la guagua no paga céntimo forestal, pero quien contamina debe compensar. No es de recibo que lo soporten las administraciones.

-¿Por qué un céntimo forestal sí y una ecotasa no?

–Yo soy técnico forestal y trabajo por el bosque. Lo que tengo claro es que, o le echamos una mano al bosque o quien manda son los grandes incendios forestales. El céntimo está más que justificado por la cantidad de servicios ecosistémicos que generan nuestros bosques, e incluso una compensación a los propietarios, públicos o privados, por esos servicios que aporta su propiedad.

-Canarias invierte un céntimo por metro cuadrado de suelo protegido. ¿Cuál sería la cantidad óptima?

–El problema es que gran parte del presupuesto de los servicios de mediambiente de los cabildos, e incluso del Gobierno canario, vienen de Europa y un año están y otro no. O son partidas por proyectos. Es decir, no existe un marco financiero estable y, por tanto, no hay empresas que puedan invertir en maquinaria o personal para hacer un trabajo porque al año siguiente no hay. Por eso, el céntimo forestal supone un marco económico estable y permitirá a las pymes hacer sus cálculos y dimensionar sus equipos y maquinaria para trabajar con garantías. Este es el gran logro del céntimo, más que la cuantía.

-Y está garantizado el uso finalista para el que se ha diseñado?

–Habrá que procedimentar para que solo se utilice en pagar los sueldos y equipos que necesiten esas empresas. Pero es muy buen arranque, porque entendemos que con esta cuantía se pueden atajar los problemas de incendios y de erosión que sufren sobre todo Lanzarote y Fuerteventura.

-Estos trabajos estarían en manos de empresas privadas.

–En principio, los cabildos deben implantar el incremento, recaudar y generar un sector profesional forestal y medioambiental en el que haya pequeñas empresas que puedan hacer estos trabajaos, arropadas por la administración y empresas públicas. Así se genera un sistema privado potente que además de crear actividad económica, fije población en zonas despobladas.

-¿Qué medidas son prioritarias?

–Lo primero que deben hacer los cabildos es estudiar las medidas, trabajar codo con codo con el Gobierno y procedimentar el uso de los fondos para que no terminen en propósitos distintos a la idea finalista. No sería bueno empezar el uno de enero a recaudar y gastar. Hay que planificar. Pero como prioridad sí citaría las actuaciones selvícolas para que los incendios no pasen a grandes incendios forestales. Y en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo protección de suelo. Pero lo importante es no correr, llevamos mucho tiempo con una gestión baja del territorio y no tenemos por qué apresurarnos ahora. Sí dejar claro que deben ser 100% finalistas.

-¿Existe riesgo de que no sea así?

–No tiene que haber peligro, sino control del uso que se le da a ese dinero y que se justifique como es debido. Sobre todo, que se le dé un uso adecuado, porque no hay plan B para el cambio climático. Por eso, la tasa está justificada.

-¿No le preocupa que se entienda como un castigo a los ciudadanos ante una situación de dejación de las administraciones en cuidar el territorio?

–A un conductor normal, esta tasa le supondrá cinco euros al mes. Eso no rompe ningún presupuesto familiar. Deberíamos estar orgullosos de poder compensar nuestra huella de carbono de forma directa. En cuanto a la gestión de las administraciones, estamos tan centrados en la extinción que no llegamos a prevención o repoblación. Pero insisto: el céntimo intenta hacer un reajuste y que el que contamina, paga.