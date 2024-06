Canarias podría renunciar a la comparecencia de Koldo por no poder localizarlo

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de junio 2024, 14:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El presidente de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, Raúl Acosta, ha asegurado que siguen sin encontrar el rastro de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, ni tampoco del empresario Juan Manuel Pérez, que denunció el caso mascarillas.

La Cámara prioriza la notificación del segundo, que es residente canario, ante una cuenta atrás que retrasaría el inicio de la comisión, ya que este miércoles concluye el plazo de siete días hábiles que estipula la ley para que comparezcan el 1 de julio, como estaba previsto.

De las primeras 14 personas incluidas en el listado de comparecientes aprobado por la comisión se ha notificado a tres, miembros del comité de expertos que asesoró al Gobierno canario durante la pandemia, y a otros tres se les ha dejado aviso, ha añadido Acosta, que es diputado del grupo Mixto por la AHI.

Esta dificultad en localizar a las personas que figuran en el listado ha provocado que en su reunión de hoy la Mesa haya acordado «protocolizar» que se recurra directamente a la Policía cuando se haya intentado notificar en dos ocasiones a una persona de forma infructuosa.

Si no se notifica a Pérez a lo largo de esta jornada, no se podría alterar el orden del día previsto para el 1 de julio con otros comparecientes, ya que no se respetaría el citado plazo mínimo de siete días hábiles.

«Por eso es tan importante este formalismo, ya que desde el momento que falla ya no llegamos porque sólo pueden comparecer aquellos que estén debidamente notificados», ha subrayado Acosta, quien ha precisado que otros parlamentos no han podido recurrir a los cuerpos de seguridad para esta laboral y se han limitado a enviar burofax.

En el caso del Parlamento canario «estamos llegando a lo máximo que podemos aspirar, que es las policías Local y Canaria, e incluso hemos pedido a la Agencia Tributaria y a la Policía Nacional que nos den más datos para seguir insistiendo en esas notificaciones», ha apostillado el presidente de la Mesa.

«No tiene sentido insistir»

Preguntado si en caso de que no se entreguen esas notificaciones se renunciará a su citación ante la Cámara, como ha ocurrido en Baleares, Raúl Acosta ha admitido que puede pasar lo mismo porque si una persona no comparece por no haber sido debidamente notificada no estaría cometiendo un delito.

Y tampoco tiene sentido insistir en una persona «que al final no podemos localizar» y de hecho, ha continuado, la Cámara tiene constancia de que en el procedimiento judicial en curso por este mismo asunto hay personas en el extranjero que no han podido ser notificadas por el juzgado correspondiente.

Respecto a la petición de que comparezca el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, ha indicado que el grupo Socialista ha justificado su solicitud para que intervenga ante la comisión y el 1 de julio se decidirá «lo que se estime conveniente».

También ha explicado Raúl Acosta que examinará la documentación referente al caso Mascarillas que se ha solicitado «precisamente para que las sesiones con los comparecientes tengan más fondo y ayuden a preparar las comparecencias», y ha resaltado que las conclusiones finales se apoyarán tanto en los intervinientes como en los informes.

