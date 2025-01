Canarias y Madrid acercan posturas para un reparto extraordinario de menores migrantes

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de enero 2025, 08:21 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

A primera hora de la mañana de este jueves, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se han comprometido a cerrar, en un plazo de diez días, un texto para derivar de manera extraordinaria a los menores migrantes que llegan al archipiélago y, así, aliviar la presión en los recursos de acogida.

Tras cerrar este documento, los servicios jurídicos del Gobierno central y canario lo analizarán para, posteriormente, buscar el apoyo de los grupos parlamentarios a la medida. La propuesta fue acordada con el lehendakari, Imanol Pradales (PNV) y contaría, en principio, con el apoyo de Junts. Por ahora se desconoce la postura del Partido Popular, socio de Gobierno con Coalición Canaria en el archipiélago.

En una reunión «provechosa», si bien, pudo serlo «más», según apuntó el presidente canario a su término, ambos gobiernos han podido acercar posturas para efectuar la distribución de cerca de 4.000 menores tutelados por Canarias y en torno a 400 en Ceuta.

En vista de que «la voluntariedad no funciona», puesto que las derivaciones pactadas en las conferencias sectoriales «no se llevan a cabo», Canarias insiste en la ley para efectuar la acogida. El presidente insistió en que «no es justo» ni para el archipiélago, ni para los más de 5.800 menores extranjeros no acompañados que tutela, que no se les pueda dar una acogida digna debido a la saturación en los recursos.

«Seguimos apostando por el decreto ley» Fernando Clavijo Presidente del Gobierno de Canarias

Al finalizar el encuentro, Clavijo explicó que el principal matiz que el Estado trasladó a Canarias es que puede haber «dudas en la invasión de las competencias de las comunidades autónomas» al transferir la tutela de estos niños.

El plan principal, que quedó frustrado en julio, era la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que haría obligatoria la distribución de los niños y niñas que llegan en solitario al archipiélago entre el resto de regiones. Un plan al que Canarias no renuncia, explicó Clavijo, por lo que el Estado sigue negociando esta medida con las fuerzas políticas y dio cuenta al gobierno canario de cómo van las conversaciones.

