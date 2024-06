Bermúdez pide al Defensor del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía

Ep Santa Cruz de Tenerife Lunes, 3 de junio 2024, 13:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), va a enviar una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedirle que presente recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada Ley de Amnistía, tal y como anunció en diciembre pasado, tras una primera comparecencia en noviembre, en la que declaró que utilizaría todas las armas jurídicas a su alcance para frenarla.

Bermúdez se convierte, así, en el primer regidor que toma esta medida, haciendo cumplir un acuerdo municipal del 23 de septiembre de 2023, apelando a su obligación de «procurar el cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno y hacerlas valer en las instancias que correspondan».

Además, se reafirma en que es su deber como alcalde «actuar en la defensa del bien común», de la ciudadanía a la que se debe, de la Constitución que juró y de los principios democráticos.

La solicitud está fundamentada en que esta amnistía vulnera la Constitución de 1978, los principios básicos de seguridad jurídica y de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como la independencia judicial, dado que una ley que, en principio, debe ser algo general, se está utilizando como un instrumento político que plantea el privilegio para unos pocos.

Asimismo, la carta recoge que la ley promueve la fractura social y el conflicto entre instituciones, al haber sido vetada por el Senado, en base, entre otros informes, al de los letrados de esa Cámara, quienes también denuncian su inconstitucionalidad y los derechos que entran en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea.

«Dije que no me iba a quedar de brazos cruzados y no lo he hecho», ha concluido el regidor, quien considera que, como mínimo, el Defensor del Pueblo debería solicitar un informe a sus servicios jurídicos sobre la inconstitucionalidad de esta ley, dado que es un órgano independiente dentro del Estado de Derecho.

En su opinión, «es una magnífica oportunidad para que el Defensor del Pueblo demuestre su imparcialidad política, que en su caso es obligatoria, y así debe demostrarlo haciendo cumplir sus estatutos«.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife recuerda también que en la tramitación de esta ley «ha ocurrido un hecho sin precedentes en democracia, como es la absoluta fractura entre las dos Cámaras, Congreso y Senado que evidencia que, lejos de la concordia que pretenden vender, ha venido a sembrar desigualdad y discordia entre la ciudadanía«.