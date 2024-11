B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de noviembre 2024, 22:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

–Después de haber conocido más de cerca la situación migratoria de Canarias, sobre todo con menores no acompañados, ¿que papel cree que debe jugar Europa?

– Evidentemente, ante una situación así, Europa tiene que ayudar y dar recursos para fortalecer los servicios públicos y garantizar que no se produzcan vulneraciones de los derechos humanos ante una situación absolutamente precaria y una deficiente acogida. Pero hay un paso previo importante, y es que Europa tiene que abandonar su deriva racista y de vulneración de los derechos humanos. Estos días, se ha estado decidiendo la próxima Comisión Europea y se ha alcanzado un pacto que incluye desde los socialistas hasta la ultraderecha, que tiene para Europa un proyecto de guerra, que entiende la guerra de Ucrania como excusa para subir el presupuesto militar, y que tiene un proyecto de vulneración de los derechos humanos. Ha una vuelta de tuerca hacia una Europa fortaleza y colonialista.

– ¿En esa vuelta de tuerca incluye el Pacto de Migraciones?

– Desde luego. Este Pacto es una nueva vuelta de tuerca en esa vulneración de derechos humanos, en la externalización de fronteras, devoluciones en caliente, criminalización de la infancia migrante... y además tenemos a Ursula von der Leyen diciendo que quiere, no solo triplicar los recursos de Frontex -que es una organización criminal que no se dedica a salvar personas, sino a lanzarlas al mar y disparar, como han visto organizaciones de derechos humanos-, sino que está copiando el modelo de Meloni de centros de detención y deportación. En este contexto, lo que tenemos que hacer es oponer un proyecto a esa Europa de la guerra, de la vulneración de derechos humanos y racista para que sea una Europa en clave de defensa de los derechos humanos, de la paz, de refuerzo de los servicios públicos y del fin de la austeridad.

– En el caso de la Ruta canaria, ¿eso como se revierte?

–Lo que está pasando en Canarias con la migración y las consecuencias en términos de vulneración de los derechos de las personas migrantes y de la infancia migrante tiene que ver sobre todo con que no haya vías legales y seguras, y tampoco recursos suficientes para garantizar los derechos. Por tanto, hay que reforzar los servicios públicos.

– ¿Qué conclusiones saca de estas jornadas de trabajo en las islas con el grupo La Izquierda?

– Canarias está haciendo mucho esfuerzo. La llegada de personas migrantes y la necesidad de acoger a 6.000 niños es un sobresfuerzo ante el que no hay capacidad en este momento. Eso implica que tiene que haber una acogida solidaria por parte del resto de comunidades. Pero también hay, y no solo en Canarias sino en el conjunto del país, un sistema de protección de la infancia muy deficiente porque está saturado. Los niños que llegan a los centros de primera acogida tendrían que pasar en esos recursos una semana y ser derivados para estar escalarizados, tener atención psicológica, unas condiciones de vida dignas que les permita emprender un proyecto vital y eso no es posible. Es decir, se hace un sobresfuerzo, pero con los recursos que hay es imposible atender en condiciones a los niños y niñas. El Estado y Europa tienen que aportar más recursos.

– ¿Europa hace dejación de sus funciones o, como decía, tiene claro que sus funciones no son proteger a los migrantes?

– Tengo clarísimo que el proyecto que está decidiendo la Comisión Europea y Von der Leyen no tiene como objetivo proteger los derechos de la infancia, sino todo lo contrario. Es señalar a las personas migrantes como chivo expiatorio. En un contexto de profunda crisis a nivel internacional, donde el derecho internacional está colapsando -y eso se ve en el genocidio contra el pueblo palestino-, hay una vulneración del derecho internacional y no hay un poder que garantice que eso deje de ser así. Y hay una ultraderecha que para defender un sistema económico depredador de derechos del planeta y los intereses de los grandes poderes, lo que hace es señalar a las personas más vulnerables, no solamente a las personas migrantes, con un proyecto racista para que no pensemos que los verdaderos responsables son los fondos buitres, las grandes empresas, los que recortan los servicios públicos... Por eso, pienso que es un proyecto decidido. Y el problema no es solo que la ultraderecha esté creciendo, sino que marca las políticas aunque no esté en los gobiernos. En la próxima Comisión Europea va a haber dos comisarios de ultraderecha y ha sido un absoluto error por parte de los socialistas aceptar ese pacto.

– ¿Debería extenderse la acogida de menores a toda la Unión?

– Sí, por supuesto. Muchas de las personas migrantes quieren transitar hacia Europa, no llegan a Canarias para quedarse en Canarias. Pero lo que hace Bruselas es generar en las islas un gran centro de detención, una cárcel a cielo abierto, con una ficción de no entrada en la UE, como si este no fuese territorio europeo. Es decir, reproduce el colonialismo, no solo contra las personas que vienen, sino también contra Canarias, porque aunque esto es territorio europeo, se genera una barrera para que desde las islas no puedan acceder a Europa. Insisto en que tiene que haber vías legales y seguras para que no haya rutas mortíferas, además de servicios públicos de acogida en condiciones para salvar a las personas, acogerlas y acompañarlas para que las personas puedan migrar, porque es un derecho. Es importante hablar de las condiciones de los países de origen y tratar de cambiarlas, pero eso no debe cuestionar el derecho a migrar, que solo se niega a las personas que vienen por la frontera sur.

– ¿Los fondos de cooperación se están utilizando como fondos para disuadir la migración?

– Europa sigue reproduciendo el colonialismo y también lo vemos con los fondos de cooperación al desarrollo. Hay mucho presupuesto europeo, y de España, que debería de ir a cooperación y se está desviando para militarización de fronteras. De hecho, solo se están dando a los países a cambio de que controlen la migración. En el Parlamento Europeo estamos exigiendo que haya transparencia sobre cuántos fondos de ayuda al desarrollo están yendo a militarización de fronteras. Por ahora, esa información no la dan.

– ¿Qué le parece la propuesta del Gobierno canario de instalar en Marruecos centros para menores tutelados por la comunidad?

– Creo que es una vulneración de los derechos de la infancia. En este caso concreto, lo que hay que hacer es romper todo acuerdo con países que vulneran los derechos humanos y son una parte fundamental de la externalización de fronteras. Estos países sistemáticamente hacen el trabajo sucio a Europa para que se vulneren los derechos. En el caso de Marruecos hay un chantaje permanente que además ha hecho que Pedro Sánchez haya cedido entregando los derechos del pueblo saharaui. Esos centros que plantea Canarias son una vulneración absoluta de los derechos de la infancia y es una barbaridad.