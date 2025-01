El acuerdo para menores entra en una nueva encrucijada con Junts y PP en el punto de mira

Las regiones muestran su recelo al acuerdo entre Canarias y Estado

Catorce son las comunidades y ciudades autónomas que gobierna el Partido Popular. Y ellas, además del resto, son las que tendrán que acoger a los niños y niñas de salir adelante la derivación extraordinaria que ahora se persigue. El texto que se cerró con el lehendakari vasco, Imanol Pradales, fue presentado en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander en diciembre. Tras la cumbre de líderes autónomicos, apuntaron que comunidades como Cataluña (PSOE) y Aragón (PP) se mostraron a favor de esta medida.

En búsqueda de apoyo, los gobiernos canario y vasco enviaron el texto pactado a las comunidades autónomas, para ejercer presión en la búsqueda de una posible alternativa, pero solo recibieron la respuesta de Ceuta (PP) a la misiva.

El sistema de acogida de menores migrantes está basado, en la actualidad, en la voluntariedad, la cuál ha fallado. Las distribuciones se acuerdan en las conferencias sectoriales de infancia y adolescencia, y en ellas se reúnen las regiones del Estado. La última, que se celebró en Tenerife en julio y estuvo marcada por la polémica, solo se logró que se acordara la acogida voluntaria de 400 niños y niñas. Según trasladó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a los micrófonos de Radio Nacional este viernes, «solo han salido un centenar» de los pactados.

Y es que hay comunidades autónomas que no están comprometidas con la causa. El presidente canario, Fernando Clavijo, señaló que, por ejemplo, La Rioja (gobernada por el PP pero anteirormente por el PSOE), no ha acogido a ningún menor, aspecto que admitió el ministro Torres, que especificó que en la región no se ha acogido a ningún niño «desde 2022». También se refirió a otras comunidades como Baleares o Murcia.

El archipiélago balear rechazó de manera tajante formar parte de este nuevo reparto extraordinario. La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens (PP), dijo que su comunidad no tiene capacidad para acoger a más niños y niñas.