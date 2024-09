'Shogun' y 'Hacks' conquistan los Emmy

Iker Cortés Madrid Lunes, 16 de septiembre 2024, 06:22 | Actualizado 09:30h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

'Shogun' y 'Hacks' fueron anoche las grandes vencedoras en la 76ª edición de los premios Emmy, cuya entrega tuvo lugar ayer en una gala que se celebró en el teatro Peacock de Los Ángeles. La primera, un exquisito y violento drama sobre el Japón feudal, disponible en Disney+, partía con 25 nominaciones y sumó en total, entre los galardones técnicos que se entregaron la pasada semana y los cuatro recibidos esta madrugada, 18 premios, incluidos los de mejor serie dramática y mejor actor y actriz protagonistas de drama (Hiroyuki Sanada y Anna Sawai). El cuarto de la noche fue a la mejor dirección de una serie de drama para Frederick E. O. Toye por 'Capítulo nueve: Crimson Sky'.

Más reñido estuvo el apartado de comedia, quizá por la presencia, desde hace un par de años, de un cuerpo extraño entre las producciones nominadas llamado 'The Bear' (Disney+), un drama en toda regla donde apenas hay alivio cómico y priman la intensidad y la tragedia. Eugene y Dan Levy, los cómicos que dieron el pistoletazo de salida a la gala de tres horas y cuarto, no dejaron pasar la oportunidad de carcajearse al respecto. «Sé que algunos de vosotros estáis esperando que hagamos alguna broma acerca de si 'The Bear' es realmente una comedia, pero haciendo honor al verdadero espíritu de la serie no haremos ningún chiste», dijeron.

Arriba, Jeremy Allen White; debajo, Anna Sawai y Hiroyuki Sanada. Afp / Reuters

La segunda temporada de la serie, que sigue los pasos de un chef en su camino hacia la estrella Michelin, con 23 nominaciones, fue la segunda producción en número de estatuillas, con 11 en total, de las que ayer se sumaron cuatro. A saber, el de mejor actor protagonista de comedia para Jeremy Allen White -«Esta serie me ha cambiado la vida», afirmó al recoger el galardón el actor, que había acudido acompañado de su hermana-, los de los mejores actor y actriz de reparto de comedia, Ebon Moss-Bachrach y Liza Colón-Zayas, y el de la mejor dirección de una serie de comedia para Christopher Storer por el capítulo 'Peces'.

Jean Smart, con su Emmy. Afp

Sin embargo, 'The Bear' no pudo conquistar el premio a la mejor serie de comedia, que fue para 'Hacks' (Max), la ficción protagonizada por una diva del 'stand-up' en horas bajas que debe hacer piña con una joven humorista para volver a llegar a lo más alto y que ya va por su tercera temporada. El galardón a la mejor actriz de comedia, por cierto, también fue para su protagonista, Jean Smart. La serie, además, conquistó un tercer premio a mejor guion de una serie de comedia por el capítulo 'A prueba de balas', que escribieron Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky.

Curiosamente, 'The Bear' llegaba a la gala como la comedia más nominada de la historia, con 23 opciones a premio y sí que fue la más premiada en número de galardones. Pero, a la hora de la verdad, los académicos de la televisión estadounidense decidían entregar el máximo galardón de la noche en este apartado a una comedia al uso, que no ha dejado de crecer desde su primera temporada, para sorpresa de sus creadores y de buena parte del público en el teatro. Mientras tanto, 'The Bear', acaba de estrenar una tercera temporada que ha resultado todo un fiasco.

El triunfo de 'Mi reno de peluche'

La tercera producción con más galardones fue 'Mi reno de peluche' (Netflix), que recibió seis emmys en el apartado de miniserie, entre ellas la más importante, la de mejor miniserie. Creada, escrita y producida por Richard Gadd, esta ficción británica cuenta la historia real que vivió este humorista cuando una mujer, con la que primero entabló una suerte de amistad, acabó obsesionándose con él. Fue una de las grandes sorpresas de la temporada y los académicos así lo han visto, otorgando a la producción cuatro estatuillas en la noche de ayer: a la mejor actriz de reparto de una miniserie, para Jessica Gunning, fantástica en su papel de la desquiciada Martha; al mejor guion de una serie o película limitada o de antología, para Richard Gadd, y al mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión, también para Richard Gadd. «La única constante en cualquier éxito en televisión es contar buenas historias. Así que tomad riesgos, romped límites, explorad lo inexplorado», invitó Gadd cuando subió a recoger el galardon a la mejor miniserie.

Richard Gadd, con su Emmy. Afp

En el apartado de drama, Elizabeth Debicki se llevó su primera estatuilla a mejor actriz de reparto en su segunda nominación por su acertado retrato de la princesa Diana de Gales en los últimos años de su vida en 'The Crown' (Netflix), mientras que Billy Crudup, de 'The Morning Show' (Apple TV+), logró la estatuilla a mejor actor de reparto en una serie dramática. Lamorne Morris, por su parte, arrebato a Robert Downey Jr el galardón a mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión por 'Fargo', y el premio a mejor dirección de una serie limitada fue para Steve Zaillian por 'Ripley'.

Finalmente, Jodie Foster, que había estado nominada en tres ocasiones anteriores, se llevó su primer Emmy a la mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión por su trabajo en 'True Detective: Noche polar'. El suyo fue uno de los discursos más emocionantes de la noche. Foster agradeció a Issa López, creadora de la criticada cuarta temporada de 'True Detective' su papel.

Jodie Foster, con su primer Emmy.

«Soñó con esta loca Liz Danvers para mí», dijo y también dio las gracias al equipo y a su compañera de reparto, Kali Reis, «y sobre todo a los indígenas, los inupiaq y los inuit del norte de Alaska, que nos contaron sus historias y nos permitieron escucharlas. Fue una bendición. Era amor, amor, amor. Y cuando sientes eso, sucede algo increíble. Es profundo y maravilloso, y es más antiguo que este lugar en este tiempo. Y ese es el mensaje, que es amor y trabajo igual a arte».

