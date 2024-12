Crítica de 'Cien años de soledad': la obra que García Márquez no quería ver en la pantalla

Boquerini Martes, 31 de diciembre 2024, 01:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

'Cien años de soledad' es de las series de Netflix, la más cara de las que la plataforma ha producido en español, y de ella ya están disponibles en la plataforma los ocho primeros episodios. La segunda temporada, aun en postproducción llegará en unos meses, sin que Netflix haya establecido aún una fecha. Como es sabido, es la adaptación de la mundialmente famosa novela del colombiano Gabriel García Márquez, aquella por la que el escritor obtuvo el Nobel de Literatura. La serie revive la historia de la localidad de la selva colombiana de Macondo y de los Buendía, adaptando desde la fundación del mismo pueblo hasta todas las tensiones familiares, las pasiones y los conflictos que lo marcaron: Se centra en la familia Buendía y la maldición que llevan con ellos, por casarse entre parientes. Tal es el caso de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes son primos y viven con el temor de engendrar un hijo con cola de cerdo.

García Márquez nunca permitió que su novela se adaptase a la pantalla, asegurando que era inadaptable (lo que no quita para que los japoneses hayan hecho ya dos infumables versiones piratas, ambas a cargo de Shûji Terayama). Ahora, años después de la muerte del escritor, han sido sus hijos, Rodrigo García Barcha y su hermano Gonzalo, quienes no solo han autorizado y supervisado la adaptación, sino que son los productores ejecutivos de la serie ('durante décadas nuestro padre se mostró reacio a vender los derechos cinematográficos de 'Cien Años de soledad', porque creía que no podía hacerse bajo las limitaciones de tiempo de un largometraje, o que producirlo en un idioma diferente al español no sería conveniente. Estamos muy contentos de apoyar a Netflix y los cineastas en esta empresa, y estamos ansiosos por ver el producto final', dijeron al anunciarse el proyecto en 2019), con Laura Mora y Alex García López dirigiendo diferentes episodios. La serie se filmó en diversas regiones colombianas: La Guajira, Magdalena, Cesar, Cundinamarca y Tolima. La mítica y ficticia Macondo, donde se desarrolla la mayor parte de la historia, se recreó en Alvarado, cerca de la ciudad de Ibagué, en un set de 40 000 metros cuadrados. El lugar se eligió para no estar logísticamente lejos de Bogotá, y se encuentra a cuatro horas en coche y hay un aeropuerto a 40 minutos, en Ibagué. Se tuvieron que llevar 16 000 plantas autóctonas del Caribe hasta el lugar de la filmación.

El tono, principal diferencia con el libtro

Por supuesto, una adaptación a la pantalla de un libro nunca puede ser igual a este, tienen lenguajes distintos. Dada la complejidad de la historia y de personajes, es conveniente tener la trama literaria muy presente, o en su defecto leer o releer antes la magna novela de García Márquez. Incluso en las redes sociales han aparecido árboles genealógicos de la familia Buendía para ayudar a entender las complicadas y enrevesadas relaciones entre personajes, que en la serie puede resultar confuso. Aunque la principal diferencia entre libro y serie está en el tono. La serie está narrada con una voz en off, que está muy alejada de la magnífica prosa de García Márquez. Existe el 'realismo mágico', clave de la obra de García Márquez y de mucha literatura latinoamericana posterior, pero en mucha menor medida que en el libro. Aquí esa combinación entre lo mágico y lo cotidiano no va más allá de leves apuntes visuales. Donde la serie cobra fuerza en en los últimos episodios de esta primera parte, con la guerra entre conservadores y liberales. Es aquí donde la serie se eleva sobre los episodios anteriores que pueden resultar confusos o demasiado embrollados. Y sobrevolando toda la historia, como el amor que nunca acaba de fructificar sobre la familia Buendía, condenando a sus personajes a cien años de soledad.