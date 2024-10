Amor y sexo en la adaptación televisiva de las novelas de Megan Maxwell

J. Moreno Madrid Domingo, 20 de octubre 2024, 00:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Fue Megan Maxwell, seudónimo de la escritora española María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, quien en 2009, animada por sus amigos, publicó su primera novela tras varios traspiés y rechazos del mundo editorial. Dice que creó historias que rondaban en su mente durante la enfermedad de su hijo. Más de diez millones de lectores la han convertido en la reina de la novela romántica y erótica. Ahora, Atresplayer prueba suerte con la serie '¿A qué estás esperando?', la adaptación de las exitosas novelas 'Tampoco te pido tanto' y '¿A qué estás esperando?' de la autora consolidada como fenómeno internacional, que llega este domingo a la plataforma de Atresmedia antes de su estreno en abierto en Antena 3.

La nueva apuesta del grupo de comunicación muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos, pero no enfrentados, a través de los encuentros y desencuentros sexuales de dos parejas que se enamoran. A lo largo de sus ochos capítulos, que se han rodado en Canarias y Madrid, la serie se adentrará en una profunda exploración sobre las contradicciones que acechan al amor en el siglo XXI y también mostrará la búsqueda de sus protagonistas de patrones sexoafectivos que se distancien de los clásicos estándares patriarcales que tantos errores han supuesto a sus padres.

«Es una serie que no juzga a sus dos protagonistas, que son libremente sexuales y que muestran una normalidad ante eso», expone la actriz Adriana Torrebejano, una de las protagonistas de las dos tramas centrales de '¿A qué estás esperando'. En su caso, se mete en la piel de Sonia Beched, una mujer liberal, independiente y tenaz, pero también con un fuerte carácter. «De Sonia destacaría el humor que le pone a la vida. No se calla nada y va, como siempre, de cara, y eso es bastante guay porque no todo el mundo lo tiene» apunta.

Pero detrás de ese rostro sonriente también tiene heridas. El padre de su hija la defraudó y no quiere volver a pasar por un desengaño parecido, por lo que disfruta del sexo seguro, discreto y sin exigencias. «Sonia tiene una herida que la define muchísimo, porque es lo que le limita a confiar, a dejarse llevar en el amor, a entregarse con cuerpo y alma. Es una persona que le hizo mucho daño, pero gracias a eso también le ha dado una hija, que es lo mejor que le ha podido pasar en la vida», explica.

«Vida desordenada»

De repente, y sin buscarlo, se cruzará con Can, un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca y respetuoso con la voluntad de un padre tradicional, que asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse. En una de ellas ambos se conocen, aunque el destino no tenía previsto que se unieran. «Él hace lo que le da la gana mientras sus padres no se enteren. Vive una vida bastante desordenada», asegura el actor Rubén Cortada, que destaca de su personaje el arco que atraviesa: desde la rebeldía con el amor hasta el compromiso que adquiere con Sonia. «Es lo más bonito para mí», puntualiza.

La ficción cuenta con escenas de sexos explícitas. Acostumbrados a las comedias románticas, '¿A qué estás esperando?' se introduce en la novela erótica, un género poco explotado en la pequeña pantalla por la industria nacional. «Evidentemente tenemos muchas y muy buenas comedias románticas, pero meter ahí una cosa erótica y el sexo en primer plano, no. Es arriesgado, pero también es guay que se vea que a raíz de eso también puede surgir el amor. Es como otra forma de verlo», subraya Torrebejano.

Ambos intérpretes coinciden en que la nueva ficción de Atresplayer convencerá tanto a los asiduos lectores de Megan Maxwell como a los espectadores que todavía no la conocen. «Creo que va a gustar mucho, tanto si te has leído el libro como si no», indica la actriz. «Los fans van a reconocer los elementos emblemáticos de la novela, pero si no te las has leído, vas a alucinar con todo lo que le pasa a estos dos», añade sobre esta nueva ficción producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, en la que también Eva Ugarte y Francisco Ortiz encabezan el reparto.