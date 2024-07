'Torrente presidente' ya está en el horno… y van seis películas de esta saga humorística El actor, director y productor Santiago Segura anuncia el regreso del policía machista y racista, aunque el rodaje del nuevo filme no comenzará hasta 2025

R. C. Madrid Lunes, 1 de julio 2024 | Actualizado 02/07/2024 06:00h.

Los fans del personaje, y no eran pocos, ya tienen la respuesta que esperaban. El actor y director de cine Santiago Segura desveló este lunes por la noche el regreso de 'Torrente' con la sexta película de esta saga humorística. Él mismo la protagoniza a través del personaje ficticio de José Luis Torrente, un policía machista, racista y franquista. Precisamente con esos filmes el cineasta alcanzó grandes cuotas de popularidad y también cuantiosos ingresos que luego le permitieron afrontar otros proyectos.

En una entrevista en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3, el también productor adelantó que lleva dos años y medio escribiendo el guión la nueva película de 'Torrente', aunque su rodaje no está previsto que se inicie hasta el año que viene. Sin querer dar más detalles sobre su producción, sí que avanzó que la cinta se titulará 'Torrente presidente', en un aparente guiño a la situación política española.

El personaje de Torrente en el cartel anunciador del segundo filme de la saga: 'Misión Marbella'.

El cineasta, inmerso ahora en la promoción de 'Padre no hay más que uno 4' –otra saga, aunque ésta de comedia familiar y que ha venido estrenando cada verano los últimos años-, señaló que cree que los españoles son unos «cachondos» y seguirán teniendo «mucho sentido del humor», informa Europa Press. Por eso espera que tenga un buen respaldo popular el regreso de 'Torrente', una cinta protagonizada por él mismo y que estrenó por primera vez en el año 1998.

«Hay que entender la ficción»

«La gente entiende claramente lo que es la ficción. Dentro de lo que es la ficción pues hay cosas que dices 'qué mal gusto', 'no me ha agradado'... pero no pasa nada, es una broma», quiso matizar Segura para defenderse de las opiniones encontradas que genera la saga de 'Torrente' y las críticas sociales hacia algunos de los comentarios que suele hacer el personaje.