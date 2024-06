Las películas 10 más inolvidables de Donald Sutherland

Boquerini . Sábado, 29 de junio 2024, 12:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Donald Sutherland fue un actor que nunca hizo una película mala. Había nacido en Saint John, Nuevo Brunswick (Canadá), el 17 de julio de 1935. A la vez que estudiaba arte dramático cursó también estudios de ingeniería. Pero la interpretación se impuso y pasó por escuelas de Toroto y Londres y ya a los 13 años participó en una película italiana de terror. En los 60 trabaja en series de televisión hasta que en 1967 llega su gran oportunidad con '12 del patíbulo' y tres años después con 'M.A.S.H.' que lo consagraron mundialmente. Su trayectoria se vuelve imparable. A la vez debuta en Broadway con una adaptación para el teatro de la 'Lolita' de Navokov.

Pronto se convierte en un actor de prestigio que da un marchamo de calidad en las películas en las que trabaja, sin importarle su sus personajes son protagonistas o secundarios. Entre sus muchos premios destacan el Oscar Honorífico y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

Es muy difícil quedarse solo con 10 de sus películas. La primera criba llega con las que no están en ninguna plataforma, por más excelentes que sean, como 'M.A.S.H.' o 'Como plaga de langosta'. En esta selección de sólo 1o títulos se han quedado fuera trabajos tan impecables como '12 del patíbulo', 'Los violentos de Kelly', 'Ha llegado el águila', 'Una árida estación blanca', 'Llamaradas', 'JFK', 'La mejor oferta' o la saga de 'Los juegos del hambre'. Pero los 10 títulos elegidos, son imprescindibles.

10 Disponible en Movistar plus+ y Flix Olé 'El Casanova de Federico Fellini' (Federico Fellini, 1971)

Protagonizada por Donald Sutherland, Tina Aumont, Cicely Browne, Carmen Scarpitta, Clara Algranti, Daniela Gatti, Margareth Clémenti, Olimpia Carlisi y Silvana Fusacchie. El barroco universo de Federico Fellini al servicio del clásico autobiográfico de Giacomo Casaova, con una genial composición de Donald Sutherland. Giacomo Casanova, viejo bibliotecario del castillo del Dux, en Bohemia, recuerda su vida, repleta de historias de amor y de aventuras. Anciano, solo y desesperado, rememora sus apasionantes viajes de juventud por todas las capitales de Europa.

Casanova (Donald Shuterland) visita una de las islas de Venecia para tener relaciones con una falsa monja para el placer de un rico voyeur. Casanova está frustrado porque el hombre no encuentra interés en su investigación sobre la alquimia y sus otras intrigas. Mientras rema de regreso al continente, Casanova es arrestado, juzgado y encarcelado por el Tribunal Superior por su famoso libertinaje. Durante su estancia en prisión, Casanova recuerda sus aventuras con una modista y más tarde con una de sus empleadas más jóvenes, Anna Maria (Clarissa Mary Roll), que sufre desmayos frecuentes. Casanova escapa de la prisión por el tejado y se exilia de Venecia, siendo llevado a la corte parisina de Madame d'Urfé (Cicely Browne).

Visualmente deslumbrante, Donald Sutherland no fue la primera opción de Fellini para dar vida al famoso libertino. El director había pensado en Gian Maria Volonté, pero los continuos aplazamientos en el rodaje por los muchos trabajos del actor llevaron a Fellini a romper el contrato y llamar a Sutherland, lo más lejano que se podría imaginar de un aventurero y don juan, pero Sutherland hizo suyo el personaje hasta tal punto que ahora es difícil imaginar a un Giacomo Casanova sin el rostro del actor canadiense. La película logró el Oscar al mejor vestuario y fue nominada al mejor guion adaptado. Se estrenó en España el 1 de enero de 1979.

9 Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'Cold Mountain' (Anthony Minghella, 1993)

Protagonizada por Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Eileen Atkins, Brendan Gleeson, Philip Seymour Hoffman, Natalie Portman, Giovanni Ribisi y Donald Sutherland. Adaptación de una novela de Charles Frazier galardonada con el Premio National Book que trata sobre el amor, la amistad, la naturaleza, la supervivencia y el cambio que experimentaron los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión con la que el desaparecido director Anthony Minghella mezcló épica y romanticismo, La historia de 'Cold Mountain' posee también muchas reminiscencias del clásico de Homero 'La Odisea' al relatar el regreso de un héroe, en este caso el soldado protagonista.

Los caminos entrelazados de tres personas desarraigadas por culpa de la Guerra de Secesión norteamericana, tres personas cuya supervivencia física y espiritual termina dependiendo de las otras dos. En primer lugar, está el soldado confederado Inman (Jude Law) que resulta herido en una batalla y lucha para regresar a su hogar y junto a la mujer que ama, aunque tenga que atravesar todo un país en guerra. Mientras va en busca de su amada Ada (Nicole Kidman) animado por sus recuerdos, Inman se cruza con esclavos y rebeldes, huye de soldados y cazarrecompensas y hace amigos extraordinarios y enemigos peligrosos en cada recodo del camino. El viaje paralelo de fe y coraje de Ada tampoco es un camino de rosas. Es una mujer de una familia acomodada que por primera vez en su vida tiene que enfrentase sola a un mundo peligroso, sin nadie que le acompañe y sin conocer la vida real. Además, se ve obligada a proteger la granja de su padre de la ruina y los saqueos. Una alegre trotamundos de nombre Ruby (Renee Zellweger) acude al rescate de Ada y se convierte en otro factor clave de la historia. Ruby le abre los ojos a Ada, mostrándole lo que es el coraje, a valerse por sí misma y le revela un sorprendente mundo que Ada nunca había visto antes. A medida que Inman, Ada y Ruby se van conociendo mejor, estos tres personajes hilan una historia sobre la nostalgia que se siente por el hogar después de haber estado en la jungla y el deseo de paz después de la brutalidad de la guerra. Necesitan desesperadamente recuperar el amor y el sentido de la familia con el telón de fondo de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de los Estados Unidos.

Aquí, más que los protagonistas Jude Law y Nicole Kidman, son especialmente interesantes los personajes secundarios, como el de Renée Zellweger, que le hizo ganar un Oscar o el de Donald Shuterland como padre de la protagonista, que le infunde la pasión por la lectura. Como tantas otras ocasiones en la trayectoria del actor, no hay papel pequeño si el personaje es bueno. La película se estrenó entre nosotros el 13 de febrero 2004.

8 Disponible en alquiler en Apple Tv, Rakuten TV y Amazon 'Orgullo y prejuicio' (Joe Wright, 2003).

Sutherland en 'Orgullo y prejuicio'. RC

Protagonizada por Jena Malone, Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Talulah Riley, Rosamund Pike, Carey Mulligan, Donald Sutherland y Brenda Blethyn. El universo literario de Jane Austen tiene aquí una afortunada adaptación corre a cargo de Joe Wright, que consigue con su primer largometraje una extraordinaria armonía y cuatro nominaciones a los Oscar, en cuyos diálogos colaboró Emma Thompson, actriz que en su debut como guionista había adaptado a Auster con 'Sentido y sensibilidad'.

Ambientada en la Inglaterra rural de finales del siglo XVIII, la película narra con rigor histórico y una cuidada recreación de la época victoriana, una clásica historia de amor y malentendidos, la esencia de esta obra maestra de la literatura. La historia nos traslada a la campiña inglesa, concretamente a Longbourn, el hogar de los Bennet, donde las cinco hermanas, Elizabeth o Lizzy (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) y Kitty (Carey Mulligan), han sido criadas por su madre (Brenda Blethyn) con una única preocupación: encontrarles un buen marido. Pero Elizabeth, una joven inteligente, amante de la lectura y con carácter, tiene perspectivas más amplias en su vida que el matrimonio, contando por ello con el apoyo de su padre (Donald Sutherland). Cuando el rico y soltero Señor Bingley (Simon Woods) se instala en una mansión vecina, la Señora Bennet no puede creer su suerte… Entre los numerosos y sofisticados amigos londinenses que vienen a visitarle y la llegada de varios jóvenes oficiales, habrá pretendientes de sobra. El joven Bingley posará sus ojos sobre la atractiva Jane, la hija mayor, conocida en el condado por su serena belleza. Por su parte, tan pronto Lizzy conoce al lacónico y aparentemente orgulloso Señor Darcy (Matthew Macfadyen), se desata la tormenta y sus encuentros terminan invariablemente en batalla dialéctica. Su mutua antipatía no hace sino aumentar, pero Lizzy está menos dispuesta que nunca a aceptar como marido al Señor Collins (Tom Hollander), un pacato reverendo, que es además primo lejano y su único pretendiente hasta la fecha. Apoyada por su padre, deja a su madre y al propio Señor Collins sin habla cuando le rechaza sin miramientos. Cuando los Bingley se marchan misteriosamente, la desdicha caerá sobre la familia Bennet, dejando a la pobre Jane desconsolada con el corazón roto. Lizzy culpa al Señor Darcy, pero una inesperada crisis con Lydia, la hermana pequeña, permite a Lizzy darse cuenta de la verdadera naturaleza de su relación con él.

El reparto es uno de los mayores aciertos de la película, con la asignación de Matthew Macfadyen como impecable protagonista y la interpretación magistral de Keira Knightley, que obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz principal. Sutherland es aquí el padre de la protagonista, un personaje secundario pero impecable. El propio actor se involucró en la producción del filme. A las pantallas españolas llegó el 9 de febrero de 2006.

7 Disponible en Movistar plus+ y Flix Olé 'Johnny cogió su fusil' (Dalton Trumbo, 1971)

Protagonizada por Timothy Bottoms, Kathy Fields, Marsha Hunt, Jason Robards, Donald Sutherland, Diane Varsi, Milton Barnes, Donald Barry, Craig Bovia y Peter Brocco. Desgarradora y traumática película de Dalton Trumbo, en la que adapta su propia novela, un manuscrito tan escueto y demoledor como esta joya del cine, tan difícil de encontrar como de afrontar. Una feroz y terrible película antibelicista.

El último día de la Primera Guerra Mundial, la explosión de una bomba ha dejado a Johnny (Timothy Bottons), un joven soldado, gravemente mutilado y sin extremidades. Solo funciona una parte de su cerebro, y los médicos deciden conservarlo con vida para que sus reacciones puedan ser estudiadas, y la experiencia ayude a tratar con otros heridos. Creen que Johnny no tiene conciencia de lo que sucede. Pero están equivocados. En el hospital, sin brazos ni piernas, sin poder ver ni alimentarse normalmente, recibe la mejor atención médica. Solo su mente funcional lo que le permite enfrentarse al horror en que se ha convertido su vida. El joven empieza a reflexionar sobre su existencia, pero sobre todo, piensa en su enfermera Karen (Kathy Fields), que consigue que él pueda comunicarse. Gradualmente se va consolidando un gran amor entre ambos que sabe que en la piltrafa humana en que se encuentra no lleva a ningún sitio.

Dalton Trumbo, prestigioso guionista de Hollywood, represaliado por el Comité de Actividades Antiamericanas, lo que provocó que durante años no pudiese firmar sus propios guiones, hizo aquí su única incursión en la dirección con una película antibelicista, desgarradora e impresionante. Donald Shuterland es aquí el mismísimo Jesucristo al que el protagonista ve entre sus pesadillas. Fue Premio Especial del Jurado y Premio de la Crítica Internacional del Festival de Cine de Cannes. Se estrenó en España el 31 de octubre de 1973.

6 Disponible en Prime Video 'El ojo de la aguja' Richard Marquand, 1981).

Protagonizada por Donald Sutherland, Kate Nelligan, Stephen MacKenna, Philip Martin Brown y Christopher Cazenove. Sorprendente ejercicio de cine clásico -la música de Miklos Rosza ayuda- en el que Richard Marquand demostró que todavía se puede hacer cine espectáculo con sentido del entretenimiento, una buena historia que contar y un desarrollo que no obligue al público a sentirse estúpido por dedicar su tiempo al juego de la intriga. Las andanzas sangrientas de un espía nazi magistralmente interpretado por Donald Sutherland.

Henry Faber (Donald Sutherland) es un espía alemán frío, sádico, psicópata y sin emociones conocido como 'La Aguja', por su forma de matar con un estilete, que descubre los planes de los aliados en la II Guerra Mundial. Intenta salir de Gran Bretaña con información vital sobre el Día D, abandona la estación de Waterloo y se dirige a la casa de huéspedes de Highgate en la que vive. Aquella noche, la señora Garden (Barbara Ewing), que regenta la pensión, está tomando unas copas de ginebra y escuchando música. Sube a la habitación de Faber y le sorprende con un transmisor. Este logra hacerse con un bote para alcanzar un submarino alemán y volver a su país para informar, pero su bote naufraga y acaba en una isla escocesa del canal, casi desierta, conocida como La Isla de las Tormentas. Allí deberá debe pasar tiempo con una mujer joven llamada Lucy (Kate Nelligan) y su marido David (Christopher Cazenove), en silla de ruedas por un accidente, y el hijo pequeño de ambos, Joe (Jonathan Haley y Nicholas Haley). Lucy tiene un affaire con Faber, que hace pasar por inglés, del que se enamora. Cuando David descubre la verdadera identidad de su invitado, sobreviene una lucha que termina con la muerte de David. Posteriormente, Lucy se da cuenta de que su amante le ha estado mintiendo cuando ella descubre el cadáver de su marido al que Faber ha arrojado por un acantilado, a la vez que miente a Lucy asegurándole que acaba de hablar con él, y también el cadáver de Tom (Alex McCrindle), el farero al que ha matado cuando está intentando utilizar la radio del faro. Pronto Faber intentará atrapar a Lucy que ha descubierto los cadáveres y a su hijo, que se refugian en el faro. Él se resiste a hacerle daño, pero ella no tiene tantos reparos y le dispara mientras trata de escapar en una barca, con el submarino alemán ante él.

Un excelente thriller de aroma hitchcockiano con un despiadado espía alemán que posee información vital sobre el Día D, perseguido por agentes del M-15, se refugia en la isla de las Tormentas, una inhóspita tierra apenas habitada situada cerca de las costas del norte de Escocia. El perfecto acabado, el ritmo de la película y la gran dirección de actores le sirvió a Richard Marquand para que, dos años después, George Lucas le encargase la dirección de 'El retorno del Jedi'. Su estreno en España tuvo lugar el 14 de enero de 1982.

5 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV 'Amenaza en la sombra' (Nicolas Roeg, 1973)

Protagonizada por Julie Christie, Donald Sutherland, Hilary Mason, Clelia Matania, Massimo Serato, Renato Scarpa, Giorgio Trestini, Leopoldo Trieste y David Tree. Mezcla de psycho-thriller y cine fantástico, con el que el director británico Nicholas Roeg consiguió su primer éxito comercial. La historia original de Daphne Du Maurier, la misma novelista de adaptaciones tan famosas como 'Rebeca' o 'Los pájaros'. Bajo una estética entre preciosista y oscura, Roeg analiza el comportamiento de una pareja que pierde a su hija y que tomará, a partir de entonces, un comportamiento obsesivo. Para ello puso como protagonistas a dos actores de contrastada capacidad dramática como Donald Sutherland y Julie Christie, además de aprovechar la fotogenia de una ciudad como Venecia.

Para intentar superar la reciente y trágica pérdida de su hija, el arquitecto John Baxter (Donald Sutherland) y su mujer Laura (Julie Christie) se trasladan a Venecia con el encargo de restaurar unas antiquísimas vidrieras de una vieja iglesia. Durante su estancia conocerán a un par de ancianas que dicen haber entrado en comunicación con su difunta hija y que les advierten de un peligro inminente. A partir de ese momento extraños y dramáticos acontecimientos se suceden en la vida de la pareja abriendo así un cisma en sus vidas, divididas entre la esperanza y el escepticismo. Mientras Laura se mantiene escéptica, John comienza a tener visiones del abrigo rojo que vestía su hija en el momento del accidente. Paralelamente, una serie de asesinatos atroces llenan los canales de cadáveres.

Un atípico filme de terror ubicado en una Venecia decadente que se plantea preguntas incómodas entorno a la sexualidad y la maternidad. El filme tuvo un importante éxito de público en España, pese a que la censura franquista cortó una sórdida escena de cama que los espectadores del país se quedaron sin ver y que ayuda a entender la trama. Su estreno se produjo el 12 de febrero de 1975.

4 Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'Gente corriente' (Robert Redford, 1980)

Fotrograma de 'Gente corriente'. RC

Protagonizada por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Judd Hirsch, Timothy Hutton, Elizabeth McGovern y M. Emmet Walsh. Un sólido drama familiar que logró cuatro Oscar, basado en un best seller de Judith Guest que el prestigioso escritor Alvin Sargent transformó en un guión sin fisuras. Redford dirige a sus actores con sensibilidad e inteligencia, sacando lo mejor de sí mismos y quiso que fuese Sutherland quien fuese el protagonista, y dar la oportunidad a Mary Tyler Moore de cambiar de registro.

Una típica familia norteamericana queda conmocionada por la muerte del hijo mayor en un accidente, ahogado en el lago Michigan al zozobrar la barca en la que estaba junto Conrad (Timothy Hutton), su hermano menor. Conrad se siente acosado por los sentimientos de culpabilidad al no haber podido evitar la muerte de su hermano, y haber sobrevivido, intentando suicidarse. Su padre Calvin (Donald Sutherland) se siente preocupado pero es su madre Beth (Mary Tyler Moore) quién no es capaz de hacer frente a la crisis que la tragedia está provocando en la familia y no sabe enfrentarse a la realidad. Conrad se muestra incapaz de expresar sus sentimientos, pero será Beth la más perjudicada. Cuando ella se marche, padre e hijo intentarán encontrar la paz y la tranquilidad juntos.

La película es un profundo estudio sobre las tensiones que pueden surgir en una familia como consecuencia del sentimiento de culpabilidad de alguno de sus miembros. Sutherland era el padre comprensivo en oposición al personaje de la madre (Mary Tyler Moore), que evitaba mostrar su afecto por el único hijo que le queda vivo. El filme logró los Oscar a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Secundario (Timothy Hutton) y Mejor Guion Adaptado. Su estreno en España tuvo lugar el 18 de marzo de 1981.

3 Disponible en Filmin y MGM+, y en alquiler en Apple TV, y Amazon. 'La invasión de los ultracuerpos' (Philip Kaufman, 1978).

Protagonizada por Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright, Leonard Nimoy, Art Hindle, Lelia Goldini, Kevin McCarthy y Don Siegel. Philip Kaufman ('Elegidos para la gloria', 'La insoportable levedad del ser', 'Henry & June'...) hace un remake del clásico de Don Siegel, 'La invasión de los ladrones de cuerpos' (1956), al que añade unos mejores efectos especiales, y un reparto con actores bastante conocidos (algunos lo eran antes del film, y otros lo han sido a raíz de su participación en este). Con algunas escenas realmente memorables y terroríficas, el filme no desmerece en nada al original.

Elizabeth Driscoll (Brooke Adams), que trabaja en el Departamento de Sanidad de San Francisco, encuentra una extraña flor al pie de un árbol y la recoge. Al poco tiempo descubre por todas partes flores iguales a la que ella tiene. Elizabeth, totalmente extrañada ante la flor, decide verificar su origen, pero no encuentra referencia alguna en ningún libro de botánica. Tras verificar sus datos, Elizabeth se lo comenta a su jefe, Matthew (Donald Sutherland), y además le dice que su marido ha cambiado, que se ha vuelto más individualista, falto de sentimientos, que toda su personalidad ha sufrido una transformación, sin embargo Matthew se lo toma a broma. Pero en el transcurso del día, Matthew observa que otras personas empiezan a sentir el mismo recelo hacia sus parejas o amigos que el que siente Elizabeth. Matthew, tras intentar salvar a Elizabeth de su transformación, descubre una vaina vegetal gigante donde se desarrolla el duplicado del cuerpo de la mujer. El proceso se produce mientras las personas duermen. Matthew, que intenta luchar contra la invasión, verá cómo cada uno de sus amigos se transforma en esa especie de muerto viviente. Pero no sólo sus amigos están siendo sustituidos, lo que ocurre en San Francisco pronto se extiende a otros estados y países a la velocidad de la luz. Sin fuerzas, debido al agotamiento de muchas horas sin poder dormir, Matthew, ante el acoso de los que ya han sido duplicados y transitan por las calles como autómatas delatando a los que no son de su especie, disimulará e intentará parecer uno de ellos y pasar desapercibido. Así, junto a Elizabeth inicia una desesperada carrera para salvar no sólo sus vidas, sino el futuro de la raza humana.

El grito de Sutherland señalando se ha convertido en inolvidable, a la vez que la imagen es uno de los iconos más poderos del actor. En este remake Philip Kaufmann optó por el final que había elegido Don Siegel en su película, pero que posteriormente fue cambiado. Kaufman actualiza la historia y eliminó todo lo que tenía de alegoría política la película primitiva, dotando a esta nueva versión de una atmósfera de pesadilla -excelente trabajo de iluminación a cargo de Michael Chapman- que contrasta con el naturalismo del modelo original. Aquí el terror comienza en la ciudad de San Francisco, donde sus ciudadanos van perdiendo su personalidad convirtiéndose en zombies de una invasión extraterrestre. El filme se estrenó en España el 16 de mayo de 1979.

2 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV y Rakuten TV. 'Klute' (Alan J. Pakula, 1971).

Protagonizada por Donald Sutherland, Jane Fonda, Charles Cioffi, Roy Scheider, Dorothy Tristan, Rita Gam y Nathan George. Un thriller psicológico desarrollado con mucha habilidad por director Alan J. Pakula ('Todos los hombres del presidente'), con un un detective que investiga la desaparición de un ejecutivo, entra en contacto con una prostituta de lujo que fue la última persona que le vio. La pareja formada por Sutherland y Jane Fonda (en su etapa más rebelde) echaba chispas.

Un detective de medio pelo de una pequeña ciudad de Pennsylvania, John Klute (Donald Sutherland), abandona el cuerpo de policía para investigar la muerte de su mejor amigo, un ingeniero visto por última vez en Nueva York. La única pista para seguir su rastro es una carta a una prostituta, Bree Daniels (Jane Fonda), que dice no saber nada del desaparecido. La falsedad del documento lleva a Klute a recoger diversos testimonios del entorno del ingeniero, aunque el responsable de su crimen se da a conocer cuando intenta acabar con la vida de Bree, a quien amenaza repetidas veces por teléfono, quien reconoce haber descubierto que la siguen y haber recibido llamadas anónimas. A través de la vida de Bree, todo apunta a que Tom y Bree se conocían. Klute podrá conocer los verdaderos motivos por los que su amigo encontró la muerte. Pronto, un sentimiento romántico despertará entre ellos.

Una densa e inquietante atmósfera unida al estudio psicológico de los personajes y el esmerado trabajo de sus respectivos intérpretes, en especial de la pareja protagonista formada por Jane Fonda, que ganó el Oscar por este trabajo y Donald Sutherland, que se consagró definitivamente con este título, provocan una intriga que atrapa hasta el último minuto. La película se estrenó en España el 25 de septiembre de 1972.

1 Disponible en Prime Video, Movistar plus+ y Flix Olé, y en alquiler en Amazon 'Novecento' (Bernardo Bertolucci, 1977).

Sutherland, Depardieu y De Niro en 'Novecento. RC

Protagonizada por Robert De Niro, Gerard Depardieu, Dominique Sanda, Burt Lancaster, Francesca Bertini, Laura Betti, Donald Sutherland, Werner Bruhns, Stefania Casini, Sterling Hayden y Maria Schneider. Enorme fresco histórico italiano donde Sutherland era Attila, un violento y despreciable fascista que llega a matar a un gato de un cabezazo. Imagen icónica de la película en donde el actor recrea de forma genial a un enorme villano. A través de su niñez, adolescencia, madurez y hasta su vejez, un campesino y un patrón serán, sin embargo, grandes amigos. Sus amores, sus odios, sus luchas con condiciones cambiantes, les afectarán profundamente en el siglo XX. Una impresionante película que combina la épica con el lirismo y la denuncia social. En su momento fue la película que del compromiso histórico entre patronos y obreros por el que apostaba el Partido Comunista italiano:

Una mañana de verano, en el año 1900, dos niños nacieron en el rico campo agrícola de la provincia de Emilia, en el norte de Italia. Aunque sus casas casi se unían, Olmo Dalco, un bastardo nacido dentro de una numerosa familia de trabajadores de granjas, y Alfredo Berlinghieri, heredero de unos grandes hacendados, pertenecen a dos mundos diferentes. Dos patriarcas reaccionarán de forma diferente con sus nietos. Para Leo Dalco (Sterling Hayden), Olmo es una boca más que alimentar. Para Alfredo Berlinghieri (Burt Lancaster), el muchacho que perpetuará su nombre es una respuesta esperanzadora a su desilusión con sus dos hijos, el siempre ausente casanova Ottavio (Wernes Bruhns) y Giovanni (Romolo Valli), quien de forma ineficaz lleva la casa junto a su mujer Eleonora (Anna-María Gherardi) y su hermana Amelia (Ellen Schwiers). Los abuelos no sobreviven largo tiempo al primer gran cambio que el nuevo siglo trae consigo: el colapso del sistema feudal donde la familia Dalco son virtualmente esclavos de los dueños de la villa Berlinghieri. Amparados por la recién creada Liga y tras una larga lucha, los trabajadores del campo ganan el derecho de compartir la cosecha: es el comienzo del socialismo. La primera guerra mundial encuentra a los dos chicos en su madurez. Olmo (Gerard Depardieu), como soldado de infantería, ha aprendido que hay otros detrás de su granja que siguen siendo víctimas de la desigualdad y la injusticia. Alfredo (Robert De Niro) ha sido retenido por su padre lejos de la lucha. Creciendo junto a él está su prima Regina (Laura Betti), hija de Amelia. De regreso de la guerra, Olmo, se une de nuevo con su familia en los campos Berlinghieri, encontrándose en la granja con dos nuevos miembros, Anita (María Schneider), una maestra refugiada con ideas tan revolucionarias como las suyas, con la que simpatiza inmediatamente, y Attila (Donald Sutherland), un capataz bravucón empleado por los Berlinghieri, con quién no simpatiza en absoluto que ingresa en las 'camisas negras'. En su primera confrontación, Olmo gana una pequeña victoria, una razonable división de cosechas. Pero todo no va tan bien con algunos granjeros que se han convertido en competidores de cosechas. Con guardias reales imponiendo sus derechos de propiedad, los hacendados han ignorado los contratos y forzado a los trabajadores a marcharse a otras granjas. Olmo y Anita encabezan la manifestación de protesta de las trabajadoras de la granja, a quienes la guardia se niega a atacar. Alfredo guarda, en secreto, simpatías para con su amigo. A sus espaldas, los hacendados, furiosos, contratan a varios matones que llevan consigo violencia y muerte a la comunidad. Es el principio del fascismo. Olmo se ha casado con Anita, que enseña a leer y a escribir a los campesinos. Algo excitante ha entrado también en la vida de Alfredo: Ada (Dominique Sanda), una prostituta de la ciudad. Mientras que ellos se encuentran de viaje junto con su tío Octavio, Alfredo se entera de la muerte de su padre. De regreso a casa, Alfredo hereda la hacienda y con gran disgusto de su madre y de su tía, que deseaban ver a Alfredo casado con Regina, anuncia su próxima boda con Ada. A la vez, y ahora con más arrojo, ya que el fascismo está en su apogeo, Attila se apodera para ellos de la casa de la señora Pioppi (Alida Valli), la viuda de un hacendado. A lo largo del triste invierno fascista y con la Segunda Guerra Mundial a punto de terminar, los destinos de Olmo y Anita, de Alfredo y Ada, de Attila y Regina, se entrelazan dramáticamente. Con la muerte de Benito Mussolini en la primavera de 1945, una gran ola de libertad recorre los campos buscando un ajuste de cuentas con los patronos que trajeron el fascismo. Los granjeros miran con más esperanza hacia una nueva forma de trabajo en comunidad. La amistad de por vida de Olmo y Alfredo ha quedado marcada por los sucesos de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, ambos volverán a encontrarse de nuevo en su vejez. De distintas maneras, cada uno ha sobrevivido a los cambios que ha traído el siglo XX.

Fue la película más ambiciosa de Bernardo Bertolucci, una obra maestra con una inolvidable banda sonora de Ennio Morricone, en torno a una larga saga familiar (que en España, en su momento, fue dividida para ser estrenada en dos partes) que se desarrolla en Italia durante la primera mitad del siglo XX con los movimientos sociales y políticos como marco a la historia de dos amigos, cada uno perteneciente a una diferente clase social: los obreros del campo y los burgueses terratenientes. En España la película se dividió dos partes. La primera se estrenó el 20 de abril de 1978, y la segunda el 14 de julio de 1978.