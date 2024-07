Muere Shelley Duvall, actriz de 'El resplandor'

Javier Varela Madrid Jueves, 11 de julio 2024, 16:31 | Actualizado 18:03h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hollywood está de luto. Shelley Duvall, actriz de 'El resplandor' ha muerto a los 75 años. La coprotagonista junto a Jack Nicholson de la famosa película dirigida por Stanley Kubrick falleció mientras dormía en su casa de Blanco (Texas) por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

Así lo ha confirmado su pareja desde 1989, Dan Gilroy, a 'The Hollywood Reporter'. «Mi querida, dulce y maravillosa compañera y amiga nos ha dejado. Ha sufrido demasiado últimamente, ahora es libre. Vuela alto, hermosa Shelley», dijo Gilroy a la prensa.

La fama le llegó con el clásico de Kubrick, pero tres años antes recibió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes y una nominación a los BAFTA por la película 'Tres mujeres', dirigida por Robert Altman, del que se convirtió en su musa desde que se conocieron en 1970 en una fiesta, mientras el director filmaba una película. A partir de ahí rodó varios papeles como el de una novia insatisfecha 'McCabe & Mrs. Miller', y la hija de un convicto y amante del personaje de Keith Carradine en 'Ladrones como nosotros'. También protagonzó una comedia de Altman llamada 'Nashville' y en la película del oeste 'Buffalo Billy los indios'.

Marcada por 'El resplandor'

Sin duda, 'El resplandor' marcó su carrera cinematográfica y su vida personal, porque durante el rodaje Stanley Kubrick fue tan exigente que provocó que la actriz sufriera pérdidas de cabello, problemas nerviosos y depresiones. Así lo confesó en 'People': «Estuve llorando 12 horas al día durante semanas» mientras rodaba la película. «Nunca volveré a dar tanto. Si quieres llenarme de dolor y llamarlo arte, adelante... pero no conmigo», sentenció Duvall.

En la adaptación del libro de Stephen King Duvall interpretó a Wendy Torrance, una mujer atormentada por su marido Jack Torrance (Jack Nicholson). Tras meses encerrados en un hotel en Colorado aislado por la nieve, Jack pierde la cabeza mientras su mujer y su hijo Danny (Danny Lloyd) son blanco de su ira tétricas alucinaciones.

Tras 'El resplandor' presentó una edición del programa 'Saturday Night Live', trabajó como productora televisiva, y fue nominada a dos Emmy por 'Cuentos de hadas' y 'Grandes cuentos y leyendas', dos de sus series más exitosas. También apareció en varios 'sketches', pero su presencia tanto en televisión como en la gran pantalla fue desapareciendo hasta retirarse.

De hecho, en una entrevista que concedió a 'The New York Times', confesó que «fui una estrella, tuve papeles protagonistas. La gente cree que alejarse de los focos es solo envejecer, pero no es así. Es violencia. ¿Cómo te sentirías si la gente fuera muy amable y, de repente, estuviera contra ti? Nunca lo creerías a menos que te ocurriera. Por eso te hacen daño, porque no puedes creer que sea verdad».

Interpretó a Olivia junto a Robin Williams

Shelley Duvall también protagonizó 'Annie Hall', de Woody Allen, y 'Popeye' junto a Robin Williams. En 2002 y tras 32 años como actriz decidió retirarse, pero se dio una última oportunidad con el rodaje de 'The Forest Hills' junto a Edward Furlong -el niño de 'Terminator'- y Der Wallace, la madre de Elliot en 'E.T.'. Su retiro tras abandonar el cine estuvo marcado por su diabetes, la precariedad económica y una herida en el pie que no la dejaba caminar con normalidad.

También se desvelaron sus problemas mentales hasta el punto de que en 2009 algunos medios publicaron las denuncias de sus vecinos, que aseguraban que la actriz intentaba comunicarse con los marcianos encendiendo y apagando las luces de su coche. Además, decían que Shelley pregonaba que en su jardín había un agujero negro por el que accedían los alienígenas.