Muere Marisa Paredes, la gran dama de la interpretación

Luto en el cine español. La actriz Marisa Paredes ha fallecido este martes a los 78 años de edad. Así lo ha informado la Academia de Cine en una entrada en la plataforma X donde recordaba que la intérprete madrileña fue presidenta de la institución entre 2000 y 2003 y que recibió el Goya de Honor en 2018.

Paredes, nuestra gran dama de la interpretación, deja tras de sí una ingente obra, llena de verdad y de estupendos papeles, pues participó en más de 75 películas y más de 80 producciones televisivas, pero siempre con un pie sobre las tablas, donde cosechó algunos de sus más rotundos éxitos.

Hija de Petra, portera de finca urbana; y de Lucio, empleado de Cervezas El Águila, Marisa Paredes (Madrid, 1946) parecía destinada al mejor futuro que sus padres soñaron para ella: hacerse secretaria. Pero a los 11 años la pequeña se puso en huelga de hambre, les dijo a sus padres que iba a ser actriz y su tesón les acabó doblegando. La sacaron de la escuela a los 12 años y debutó en el cine a los 14 con 'Esta noche tampoco', de José Osuna, y '091 Policía al habla', de José María Forqué. Fue el primer peldaño de una trayectoria profesional que solo hoy, con su fallecimiento, ha quedado truncado. Al año siguiente, debutaría en teatro, actuando con la compañía de Conchita Montes como meritoria. Al mismo tiempo, comenzaría a trabajar en 'Estudio 1', el mítico programa de teatro de TVE, donde encarnaría a personajes salidos de la pluma de Ibsen, Shakespeare, Chejov o Neville.

Fue Paredes una de esas actrices que comenzó desde abajo, si bien siempre tuvo dos elementos a su favor: un porte elegante y distinguido, que hacía de cada gesto y de cada silencio toda una revelación, y una voz de contralto que aportaba hondura a cada línea de diálogo. Así, en las décadas de los sesenta y los setenta, comenzó a foguearse interpretando papeles secundarios en filmes muy dispares: desde 'El mundo sigue' (1965), la película maldita de Fernando Fernán Gómez, hasta una comedia de la etapa adulta de Marisol, 'Carola de día, Carola de noche' (Jaime de Armiñán, 1969), pasando por un spaguetti wéstern como 'Requiem para el gringo' (1968).

Pero fue 'Ópera prima', el debut en el largometraje de Fernando Trueba en 1980, la cinta que supuso un punto de inflexión en la trayectoria de la actriz, cuya trayectoria comenzaba a despegar. Cinco años antes había dado a luz a su única hija, fruto de su relación con el director de cine Antonio Isasi-Isasmendi.

Después vendría su consagración como 'chica Almodóvar'. Hasta en seis películas del director manchego participó la actriz, que comenzó a colaborar con él en 'Entre tinieblas' (1983) y despuntó con papeles principales en 'Tacones lejanos' (1991) y 'La flor de mi secreto' (1995), filme este último por el que fue nominada al Goya a la mejor actriz protagonista. La fructífera colaboración con el cineasta continuó en 'Todo sobre mi madre' (1999), 'Hable con ella' (2002) y 'La piel que habito' (2010).

Con tantos registros, decía que no tenía una preferencia concreta. «Tener una secuencia más larga, con espacio para transmitir muchas cosas, forma parte del sello Almodóvar. Pero también es cierto que la historia que cuenta 'Petra' es lo suficientemente atractiva así, con esa brutalidad tan concisa», contaba en una entrevista para 'Mujer Hoy' en 2018 con motivo de la promoción de la película. «Bueno, lo que te traen los años es, sobre todo, serenidad. Las personas tienen tendencia a verte a través de los personajes que has sido, y es lógico. Pero cuando te haces mayor, ya no quieres disimular, quieres que se te vea a ti, la real, por encima de todo. Y dices las verdades como las sientes, o te las callas. Hay menos medias tintas. Claro, pierdes también gran parte de la ambición que te empuja cuando eres joven a trabajar de una manera feroz, a no rendirte jamás, a no decir nada que te pueda cerrar puertas... Esa ambición no la tienes, porque ya has trabajado muchísimo y lo que buscas es un respiro. La vida se vive con mucha menos presión», decía en esa misma entrevista.

Trabajar con Almodóvar le abrió las puertas al mercado internacional, una invitación que Paredes supo aprovechar. Así, participó en producciones tan emblemáticas como 'La vida es bella' (1997), de Roberto Benigni, y 'Profundo Carmesí' (1996) y 'El coronel no tiene quien le escriba' (1999), de Arturo Ripstein. Trabajo también con realizadores de la talla de Guillermo del Toro, Amos Gitai, Daniel Schmid, Raoul Ruiz, Alain Tanner, Cristina Comencini o Manoel de Oliveira.

