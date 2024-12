'La guitarra flamenca de Yerai Cortés': ¿Qué es el duende?

Borja Crespo Martes, 24 de diciembre 2024, 19:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Mal que les pese a algunos, la mente de C. Tangana es incansable y su trayectoria, claramente multidisciplinar, no cesa en su empeño de sorprender al personal. El reconocido cantante presentó en San Sebastián, casi por sorpresa -inauguró la Sección New Directors, donde obtuvo una mención-, un documental que acaba de ser nominado a dos premios Goya: mejor título en su formato y mejor canción original. 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' es el debut en la dirección de Antón Álvarez, conocido como C. Tangana en su faceta musical, un tipo inquieto que siempre ha tenido interés por el cine y no se corta a la hora de inspirarse en grandes nombres de nuestra cinematografía como Carlos Saura. Presencia habitual en la premieres de esperadas películas en la ciudad que el vio crecer, el madrileño firma una ópera prima recibida con júbilo que ha tirado por tierra más de un prejuicio. Algún que otro cinéfilo escéptico ha tenido que comerse sus palabras tras visionar una obra moderna que fusiona con pasión y conocimiento la tradición y la contemporaneidad. La fuerza del sonido directo es indiscutible, con algunas secuencias que denotan un manejo excelso del medio.

Tangana, sincero y entregado en su exposición, ya dio un toque de atención en el medio audiovisual con la pieza 'Oliveira Dos Cen Anos', himno de conmemoración del centenario del Real Club Celta de Vigo. El clip se alzó con tres Leones de Oro en el Festival de la Creatividad Cannes Lions 2024. 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', una propuesta emotiva que explora los procesos de la creatividad, no siempre agradables, entre otras temáticas de interés, como la propia influencia de la música en nuestra existencia o el poder del flamenco, surgió cuando el cineasta y cantante conoció a Yerai Cortés, una figura poco habitual en el mundo del flamenco. Respetado por los puristas y venerado por los vanguardistas de la nueva ola de la que forma parte, su desbocado talento guarda un singular secreto familiar que pretende analizar mediante imágenes el director del proyecto, también presente en el documental. Ambos creadores unen sus caminos en la grabación de un disco sobre el amor y el perdón que desemboca en una llamativa redención.