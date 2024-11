50 años sin Vittorio de Sica: Sus 10 mejores películas como director

Boquerini . Martes, 12 de noviembre 2024, 07:42 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Se cumplen 50 años de la muerte de Vittorio de Sica (Sora, Italia, 7 de julio de 1901 - Neuilly-sur-Seine, Francia, 13 de noviembre de 1974), actor y director, uno de los más grandes cineastas italianos. En los años 30 del pasado silo tenía ya su propia compañía de teatro, donde combinaba sus trabajos como actor con la dtección de escena. En 1937 se casa con una actriz tunecina, pero en 1942, en el rodaje de 'Un garibaldino en el convento', conoce y se enamora de la española María Mercader, iniciando una vida en común. Con décadas de prohibición del divorcio en Italia, De Sica logra separarse de su primera mujer en México, casándose con Mercader, matrimonio que fue considerado nulo por la iglesia católica. En 1968 obtiene la nacionalidad francesa y se vuelve a casar con Mercader en París. Anteriormente había tenído una relación con la actriz también española Mimí Muñoz, y fruto de ella nació la actriz Vicky Lagos.

Vittorio de Sica fue, junto a Rossellini, uno de los padres del neorrealismo italiano, surgido en la posguerra fruto de la escasez de estudios y equipos, por lo que había que rodar en la calle. En los 50, De Sica fue alejándose progresivamente del movimiento, apostando por un cine comercial muy digno, a la vez que trabajaba como actor en películas propias y ajenas, destacando en la serie de 'Pan, amor y...'. Paralelamente fue creando un personaje como intérprete de hombre amable y colaborativo, sobre todo en comedias.

De los múltiples trabajos de Vittorio de Sica, estos son sus 10 trabajos más destacados como director.

10 Disponible en Filmin (Vittorio de Sica, 1974) 'El viaje'

Protagonizada por Sofia Loren, Richard Burton, Ian Bannen, Barbara Pilavin, Renato Pinciroli, Daniele Vargas, Sergio Bruni y Ettore Geri. Un drama romántico, adaptación de una novela de Luigi Pirandello, que fue la última película dirigida por De Sica.

Sicilia, finales del siglo XIX. Adriana De Mauro (Sofia Loren) ama a Cesar Braggi (Richard Burton), pero Cesar, honorando los deseos póstumos de su padre, permite que su hermano Antonio (Ian Bannen) se case con ella. Antonio muere en un accidente de coche. El luto de Adriana por Antonio termina cuando César interviene para reavivar su lujuriosa vida. Pronto, Adriana comienza a tener mareos. César la lleva a un especialista, y el diagnóstico no es bueno. Tiene una enfermedad incurable. En el resto de su tiempo que la enfermedad les permite estar juntos, César corteja a Adriana y finalmente le propone matrimonio. Sin embargo, Signora De Mauro (Bárbara Pilavin), la madre de Adriana no está contenta con la relación y discute amargamente con César y se interpone en el camino.

Película de época, cargado de romanticismo y melancolía, producido por Carlo Ponti, en la que Sofía Loren (casada con Ponti) obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián. En España se estrenó el 14 de septiembre de 1974.

9 Disponible en Primer Video y Pluto TV (Vittorio de Sica, 1963) 'Ayer, hoy y mañana'

Ampliar Fotograma de 'Ayer, hoy y mañana'. RC

Protagonizada por Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffre, Agostino Salvietti, Tonino Cianciy Armando Trovajoli, una comedia en tres episodios, formato muy popular en el cine italiano de la época, en torno a tres mujeres muy diferentes y los hombres que atraen, con Sofía Loren y Marcello Mastroianni protagonizando los tres segmentos, los tres situados en un ambiente popular. El primero y tercero son de tono burlesco, y afirman su relato en el dominio de la mujer latina, apasionada, sensual, y en el varón, obnubilado en su papel de seductor. El segundo episodio en cambio es de corte dramático, inspirado en un relato de Alberto Moravia. Fue la primera de las tres películas dirigidas por De Sica que tuvo como protagonistas a la pareja de gran éxito cinematográfico formada por Sofía Loren y Marcello Mastroianni.

El primer episodio narra cómo una vendedora de cigarrillos, Adelina (Sofía Loren), logra esquivar una multa durante años valiéndose de un subterfugio legal: las leyes italianas no permiten poner presa por un delito menor a una mujer embarazada o en período posparto. Así que cada año Adelina trae un nuevo «bambino» al mundo, hasta que su marido, Carmine (Marcello Mastroianni), queda agotado y no puede cumplir, generando un divertido conflicto en la pareja. El segundo episodio relata el conflicto de una rica mujer de sociedad, Anna Molteni (Sofía Loren), y su pasión por un interesante periodista, Renzo (Marcello Mastroianni), de clase media. Al final, la diferencia de clases y la frivolidad de la dama se imponen con una ruptura cómica. El tercer y último relato nos presenta un personaje más estereotipado, la típica prostituta de «corazón de oro», Mara (Sofía Loren), que realiza su buena acción del día al ayudar a su moralista vecina a que su nieto siga en el seminario, aunque para ello su amigo boloñés, Augusto Rusconi (Marcello Mastroianni), pierda su trabajo.

Tres episodios con humor, amor y un suave erotismo. La película logró el Oscar a la Mejor Película Extranjera. En España no se pudo estrenar hasta el 29 de marzo de 1975.

8 Disponible en Acontra+ (Vittorio de Sica, 1970) 'Los girasoles'

Ampliar Fotograma de 'Los girasoles'. RC

Protagonizada por Sofía Loren. Marcello Mastroianni, Lyudmila Savelyeva, Galina Andreyeva y Anna Carena. Un hermoso melodrama que une emoción y lágrimas con la historia de una mujer que busca desesperadamente a su marido, desaparecido durante los días de la segunda Guerra Mundial.

Italia, 1939. Antonio (Marcello Mastroianni) y Giovanna (Sofía Loren) son una pareja que está profundamente enamorada, pero mientras están viviendo una idílica historia de amor, estalla la Segunda Guerra Mundial. Pese a que Antonio simula estar loco para evitar acudir al conflicto bélico, se descubre su estrategia y es enviado al frente ruso. La pasión entre los dos se estrecha aún más en los días previos a que Antonio abandone el país. En Rusia es dado por muerto en el campo de batalla y abandonado a su suerte. Pero es rescatado de la muerte por Mascia (Lyudmila Savelyeva), una campesina con la que inicia una vida en común. Cuando termina la guerra y Giovanna no recibe noticias de su amado, y cuando oficialmente le indican que ha muerto, ella se aventurará a ir hasta Rusia para buscarle con la esperanza de que siga vivo. Lo que no se espera al llegar es que, tras un largo peregrinaje por cementerios, oficinas oficiales y campos de italianos, descubra Antonio ha rehecho su vida, con Mascia, con la qur ha tenido una niña, en la que ella no parece tener sitio. Desolada, Giovanna regresa a su casa de Italia, donde comienza una relación con un cartero local, con quién tiene un niño.

Esta fue la tercera de las películas dirigida por Vitorio De Sica que tiene como protagonistas a la pareja formada por Sofía Loren y Marcello Mastroianni. En total Loren y Mastroianni compartieron cartel en otras 11 películas de diferentes directores. La película se estrenó en los cines españoles el 16 de octubre de 1970.

7 Disponible en Filmin (Vittorio de Sica, 1954) 'El oro de Nápoles'

Ampliar Fotograma de 'El oro de Nápoles'. RC

Protagonizada por Silvana Mangano, Sofía Loren, Paolo Stoppa, Totò, Vittorio De Sica, Eduardo De Filippo, Lianella Carell. Otra película de episodios. Esta consta de seis, independientes, basados en cuentos de Giuseppe Marotta, todos ellos ambientados en Nápoles, ciudad en la que De Sica (que aquí tambien aparece como actor) pasó los primeros años de vida, y que constituye un retrato coral de la vida napolitana durante los años cincuenta.

Tragicomedia costumbrista donde Vittorio De Sica una vez más toma el modelo del cine neorrealista para transmitir la realidad de Italia durante la posguerra. Son seis historias independientes transcurridas en la ciudad del sur de Italia, que constituye el mejor hilo conductor entre ellas. Veremos a un payaso (Totò) siendo explorado por un mafioso en 'Il Guappo', así como el funeral de un niño muerto en 'Il Funeralito', cuya madre ordena al cortejo que recorra las calles más acomodadas de la ciudad, o una exuberante vendedora de pizza encarnada por Sofia Loren en 'Pizze a Credito', bella y adúltera mujer casada, que trabaja con su esposo vendiendo pizzas, siempre provocativa, siempre dispuesta, que pierde su valioso anillo de casada. También aparece el conde Prospero (Vittorio de Sica) siendo derrotado en el juego una y otra vez por un niño, hijo de un obrero suyo en 'I Giocatori', o la precipitada boda de una prostituta interpretada por Silvana Mangano, que se despide de sus amigas del burdel, pues va a desposarse con un caballero, al que ni siquiera conoce, en 'Teresa', que descubrirá que se ha casado por engaño, y por último las aventuras de un profesor dedicado a su pueblo donde que vende sabiduría, interpretado genialmente por Eduardo de Flippo en «'l Professore', papel con el que entró en la memoria colectiva italiana.

La película presenta un mundo repleto de picardía, vivezas y engaños. Participó en el Festival de Cannes, en ella la ciudad de Nápoles es tan protagonista como los diferentes personajes. La película ha sido completamente restaurada con motivo de este medio siglo desde la desaparición de Vittorio de Sica. Se estrenó en España el 24 de enero de 1955.

6 Disponible en alquiler en Pluto TV Vittorio de Sica, 1970) 'El jardín de los Finzi Contini'

Ampliar Fotograma de 'El jardín de los Finzi Contini'. RC

Protagonizada por Lino Capolicchio, Dominique Sanda, Fabio Testi, Romolo Valli, Helmut Berger y Camillo Cesarei. Un drama histórico ambientado en los años 30 del pasado siglo, a partir de la novela homónima de Giorgio Bassani. La película sigue con bastante fidelidad la trama de los capítulos centrales de la novela original, prescindiendo en buena medida de la primera parte, centrada en la infancia de los protagonistas, y por completo del prólogo y el epílogo, que se desarrollan catorce años después de los hechos principales. El guion fílmico se centra en los años de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la anécdota argumental de un amor juvenil frustrado para señalar el clima de pasividad y sumisión con que las familias judías acomodadas de Italia afrontaron el fascismo y la creciente persecución racial, en la medida en que, ligadas a los valores liberal-conservadores de la era prefascista y conscientes de sus privilegios de clase, sencillamente no podían creer que fueran a ser perseguidas en su propio país por la sola razón de un credo o un origen racial diferentes.

Finales de los años treinta del siglo XX en Italia. Los Finzi Contini son una de las familias más influyentes de Ferrara: ricos, aristocráticos, urbanos y judíos. Sus hijos, ya adultos, Micol ( Dominique Sanda) y Alberto (Helmut Berger), tratan de crear un restringido círculo de amistades para poder jugar al tenis y celebrar fiestas, pero viven ajenos al mundo que los rodea. En ese círculo entra Giorgio (Lino Capolicchio), un judío de clase media que se enamora de Micol. Ella parece divertirse a su costa; incluso hace el amor con uno de sus amigos cuando sabe que Giorgio los está espiando. Al mismo tiempo que tienen lugar estos juegos sentimentales, el fascismo aprueba leyes que afectarán dramáticamente a los Finzi Contini.

El filme supuso la primera aparición estelar de Dominique Sanda en Italia y uno de los primeros papeles de Helmut Berger en un largometraje, después de su debut con Visconti en 'La caída de los dioses'. La película logró el Oscar a la Mejor Película extranjera y fue nominada al Mejor Guion Adaptado. Su estreno en España tuvo lugar el 2 de abril de 1973.

5 Disponible en Prime Video y Filmin, y en alquiler en Rakuten TV (Vittorio de Sica, 1960) 'Dos mujeres'

Ampliar Fotograma de 'Dos mujeres'. RC

Protagonizada por Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Carlo Ninchi, Andrea Checchi, Pupella Maggio y Emma Baron. Un terrible drama ambientado 1943 en Italia durante los nueve meses de ocupación alemana, en torno a una madre viuda y su hija adolescente. Es una adaptación de la novela 'La campesina', de Alberto Moravia.

Cesira (Sofia Loren) es una comerciante viuda que tiene una hija de doce años, Rosetta (Eleonora Brown), durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el bombardeo de Roma, madre e hija huyen a la Ciociaria, una provincia rural y montañosa del centro de Italia, donde nació Cesira. La noche antes de irse, Cesira le pide a Giovanni (Raf Vallone), un comerciante de carbón de su barrio, que accede a cuidar de su tienda en su ausencia. Aunque Giovanni está casado, ambos hacen el amor entre carbones. Después de llegar a Ciociaria, Cesira atrae la atención de Michele (Jean-Paul Belmondo), un joven intelectual local con simpatías comunistas. Rosetta, que crece por días, ve a Michele como una figura paterna y desarrolla un fuerte vínculo con él. Más tarde, Michele es hecho prisionero por soldados alemanes, que lo obligan a actuar como guía a través del terreno montañoso. Después de que los aliados ocupen Roma, en junio de 1944, Cesira y Rosetta deciden regresar a esa ciudad. En el camino, durante el avance de las tropas aliadas por los caminos, las dos son violadas en grupo dentro de una iglesia por un grupo de Goumiers, soldados adjuntos de las tropas coloniales francesas durante las llamadas Marocchinate. Rosetta está traumatizada, se vuelve indiferente y distante de su madre y ya no es una niña inocente. Cuando las dos logran encontrar refugio en un pueblo vecino, Rosetta desaparece durante la noche, lo que provoca que Cesira entre en pánico. Ella cree que Rosetta ha ido a buscar a Michele, pero luego descubre que Michele fue asesinado por los alemanes. Rosetta regresa, después de haber salido con un chico mayor, que le ha regalado medias de seda, a pesar de su juventud. Cesira está indignada y molesta, abofeteando y azotando a Rosetta por su comportamiento, pero Rosetta permanece insensible, emocionalmente distante. Cuando Cesira informa a Rosetta de la muerte de Michele, la joven comienza a llorar como la niña que había sido antes de la violación. La película termina con Cesira consolando a la niña.

Con un final impresionante, donde De Sica va alejando su cámara y deja solas a Cesira y Rosetta sin llegar a su meta, después de un largo viaje en el que no han podido huir de la crueldad de la guerra, es uno de los titulos fundamentales tanto de Sofía Loren como de Vittorio de Sica. Sofía Loren logró Premio de Interpretación Femenina en el Festival de Cannes y el Oscar a la Mejor Actriz. La película fue seleccionada para representar a Italia en los Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, pero fue enviada dos días después de haber cerrado la votación y no pudo presentarse al Oscar. El estreno en España tuvo lugar el 14 de mayo de 1962.

4 Disponible en Flix Olé (Vittorio de Sica, 1946) 'El limpiabotas'

Ampliar Fotograma de 'El limpiabotas'. RC

Protagonizada por Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni, Annielo Mele, Bruno Ortenzi y Emilio Cigoli. Una de las cumbres del cine neorrealista italiano y una de las grandes películas de Vittorio de Sica. Realizada poco después de la liberación de Roma por los aliados, pocos meses después de que Roberto Rossellini hiciese 'Roma, ciudad abierta'. Una obra maestra, un drama sobre la infancia desvalida sobre la miseria callejera y sobre la difícil lucha por sobrevivir en unas condiciones adversas.

Dos amigos, Giuseppe (Rinaldo Smordoni) y Pasquale (Franco Interlenghi), son jinetes. Su sueño es tener un caballo, pero no se lo pueden permitir así que tan solo pueden vivir limpiando botas de los ciudadanos en las calles de Roma. Un día, Attilo, el hermano mayor de Giuseppe, visita a los dos chicos. Attilo explica a Pasquale que Panza (Gino Saltamerenda), un mafioso de la zona, tiene trabajo para ellos. Pasquale y Giuseppe se reúnen con él, que les ofrece dos mantas para vender. Giuseppe y Pasquale las vende a una adivinadora. Después de la venta, Panza, Attilo, y otro hombre entran en la casa de la adivinadora haciéndose pasar como policías y le acusan de comprar en el mercado negro. Mientras tanto, los chicos tienen dinero suficiente para comprar el soñado caballo. Los chicos van por la ciudad con el caballo. Pero la auténtica policía recoge la denuncia de la adivinadora y acusa a los chicos de haberlos robado 700,000 liras a la adivinadora, una cosa que realmente hicieron Panza y Attilo. Los chicos niegan los cargos pero Giuseppe y Pasquale son enviados a un reformatorio. Entre malos tratos e incomprensiones, sufren una experiencia dolorosa que los cambiará hasta el punto de arruinar su amistad. La fuga resulta más dramática que la detención y termina en una tragedia.

Entre todas las obras maestras de Vittorio de Sica, esta es la única que de forma completa los protagonistas son únicamente de niños, principalmente niños, elegidos por De Sica mayoritariamente ente los chicos de la calle, que nunca se había puesto ante una cámara. Se estrenó en España el 12 de abril de 1952.

3 Disponible en Flix Olé (Vittorio de Sica 1952) 'Umberto D'

Ampliar Fotograma de 'Umberto D'. RC

Protagonizada por Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio, Lina Gennari, Ileana Simova, Elena Rea y Memmo Carotenuto. Una de las obras maestras del neorrealismo italiano, que firman sus dos grandes artífices, el director Vittorio de Sica y el guionista Césare Zavatini. El protagonista, Umberto D (La D significa lo anónimo del personaje, cabiendo recordar que el padre de Vittorio de Sica se llamaba Umberto) es un modesto funcionario que ve como todo se le viene encima cuando, incapaz de pagar el alquiler, es expulsado de la habitación donde vivía por la casera del inmueble y que, hundido en la desesperación, decide suicidarse.

Umberto D. Ferrari (Carlo Battisti) es un hombre mayor y solitario que atraviesa grandes apuros económicos. Recibe una miserable pensión como funcionario, tras haber estado impartiendo clases toda su vida, y junto a otras personas desesperadas por no alcanzar para vivir con lo que reciben, participa en una manifestación de protesta que es dispersada por la policía. Umberto D. malvive en una miserable habitación amueblada que alquila a una propietaria cada vez más intratable. Mantiene una amistad con la joven criada de la casa, una campesina emigrada que hace todo el trabajo doméstico, embarazada de un militar del que ella ignora su identidad. Acompañado de su perro Flac, Umberto pasa el tiempo tratando de reunir un poco de dinero para poder pagar los meses de retraso en el alquiler de la habitación que le reclama su casera. Vende su reloj, sus libros, incluso un día trata de mendigar. Sus antiguos amigos, indiferentes ante su situación y más preocupados por sus propios problemas, no le proporcionan ayuda de ningún tipo. Desesperado y sin ver salida a su situación, decide suicidarse. Al principio opta por arrojarse al paso de un tren. Se coloca entre los raíles esperando que pase un tren que le atroplle, pero su perro Flac le acabará salvando la vida. En un parque público, unos niños juegan inocentes y aparentemente felices. Umberto intentará jugar con su perro.

La película se basó en un argumento original de Césare Zavatini. Para el personaje protagonista Vittorio de Sica no se busco a ningún actor profesional sino que su intérprete, Carlo Battisti, era un profesor de filosofía de Florencia. La película estuvo nominada al Oscar al Mejor Guion, y en España se estrenó el 7 de abril de 1955.

2 Disponible en Flix Olé (Vittorio de Sica, 1951) 'Milagro en Milán'

Ampliar Fotograma de 'Milagro en Milán'. RC

Protagonizada por Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio, Lina Gennari, Ileana Simova y Elena Rea. La historia de un huérfano con un corazón lleno de energía y abierto al mundo intenta sacar lo mejor de la vida que ofrecen las calles de Milán, una de las mejores aproximaciones a los marginados desvalidos de Vittorio de Sica.

En las chabolas de los arrabales de Milán, una anciana encuentra un bebé entre las coles de su jardín; Lo cuida y lo llama Totò. Cuando ella muere, lo envían a un orfanato, del que abandona siendo adolescente. Cuando Totò sale al mundo, espera que todos sean tan abiertos como él, pero no es así. Sin pertenencias ni un lugar donde vivir, pronto aparece entre otras personas sin hogar, que viven esparcidas en cajas y tuberías de cemento en un vasto y árido campo en las afueras de Milán. Con su energía y entusiasmo, Totò rápidamente involucra a los marginados en la transformación del lugar en un pequeño barrio de chabolas. Los excéntricos inadaptados se convierten en una comunidad de buen corazón. Durante las obras descubren petróleo y en una mágica visión, Totò, ve a la anciana que le cuidó que le da una paloma que le concederá cualquier deseo que él le pida. Pero cuando el rico señor Mobbi compra la tierra, intenta deshacerse de ellos.

Una de las películas emblemáticas del neorrealismo italiano, aquí con un toque mágico, que es una alegoría fantástica sobre la pobreza y la injusticia social escrita a partir de la novela 'Totò il buono', de Cesare Zavattini. La película obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, y se esrenó en España el 18 de febrero de 1952.

1 isponible en Lix Olé y Acontra+ (Vittorio de Sica, 1948) 'Ladrón de bicicletas'

Ampliar Fotograma de 'Ladrón de bicicletas'. RC

Protagonizada por Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Gino Saltamerenda, Vittorio Antonucci y Giulio Chiari. La obra maestra del neorrealismo italiano, la película que consagró a Vittorio de Sica como director y que logró que este movimiento cinematográfico italiano, que primero con 'El limpiabotas' y a continuación con 'Roma, ciudad abierta', de Rossellini había sentado sus postulados artísticos, y se convirtiera en un gran éxito mundial. El drama argumental es tan sencillo como terrible. En la inmediata postguerra un hombre necesita de su bicicleta para poder trabajar. Cuando se la roban y ante la desesperación de verse de nuevo sin trabajo, se convierte en un lobo para los demás.

Tras varios años en paro, Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani), un humilde padre de familia que vive en la periferia de roma, consigue un empleo como fijador de carteles. Para ocupar el puesto es condición indispensable disponer de bicicleta, por lo que su decidida mujer, María (Lianella Carell), la desempeña empeñando a cambio las sábanas de su cama. Pero el primer día de trabajo, en un momento de despiste, cuando está subido en una escalera, un joven (Vittorio Antonucci) le roba la bicicleta. Antonio le persigue, pero el ladrón consigue huir. La policía acoge su denuncia pero no le ofrece la más mínima esperanza de recuperarla, pues se cuentan por cientos, quizá miles, los hurtos diarios de bicicletas. En compañía de su hijo Bruno (Enzo Staiola), y con la ayuda de un amigo basurero, trata de recuperarla durante un largo y angustioso domingo, única esperanza para salir de su precaria situación. Infinidad de bicicletas de segunda mano desfilan ante sus ojos, pero ninguna es la suya. De repente, Antonio divisa al ladrón, que está hablando con un viejo mendigo (Giulio Chiari). De nuevo se les escapa, pero entonces siguen al anciano hasta un asilo, en cuya capilla Antonio le obliga a confesar el nombre y la dirección del ladrón, con resultados infructuosos. Por fin, desesperado, trata a su vez de robar una a la salida del fútbol, pero su dueño lo advierte y, con la ayuda de otros transeúntes, Antonio es detenido. Las lágrimas del pequeño Bruno, que abraza calurosamente a su padre, le salvarán de la cárcel.

De Sica huye de cualquier vena sentimental, mostrando el tema en toda su dureza, en una Roma de barrios pobres, mercados al aire libre y calles inhóspitas y feas. Es amarga y poderosamente realista, y pocas películas han plasmado mejor la desesperación del umbral de la pobreza. Una película que habla de la insolidaridad humana donde un hecho trivial, se convierte en una tragedia para un hombre. La película, que fue nominada al Oscar al Mejor Guion, se estrenó en España en 5 de junio de 1950.

