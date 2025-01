Amaya: «La canción que ganó Eurovisión en 1973 era triste como ella sola, terrible»

Antonio Paniagua Madrid Miércoles, 15 de enero 2025 | Actualizado 16/01/2025 07:17h. Comenta Compartir

Llevan medio siglo en los escenarios. Su larga historia daría para una serie de muchos capítulos, pero el tiempo es oro en la tele y el documental 'Eres tú: de Mocedades a El Consorcio', resume de forma apretada en 60 minutos los avatares de un grupo que ha escrito la banda sonora de varias generaciones de ciudadanos. Después de su emisión en ETB hace un año, La 2 de TVE hace lo propio y exhibirá este domingo el reportaje, dentro del programa Imprescindibles.

Sus credenciales son incontestables: más de 25 canciones en el número 1 de las listas de éxito, millones de discos vendidos en todo el mundo, más de cincuenta años cantando, todo ello coronado por un Grammy Latino, concedido de forma nominal a todos y cada uno de los miembros de El Consorcio, heredero del legado de Mocedades.

El filme, producido por Zesantejuenaz, cuenta la historia del grupo cuyos temas forman parte de la memoria sentimental de los españoles. 'Tómame o déjame', 'Secretaria', 'Amor de hombre' y claro está, 'Eres tú', están grabadas a fuego en el cancionero popular de los pobladores del solar nacional. El televidente que vea la producción podrá hacerse una idea de los altibajos de la banda, de sus hazañas y crisis internas, de la espantada de Amaya Uranga en 1984, de la refundación del conjunto, de las pugnas y rencillas familiares, de la muerte de Sergio Blanco, el marido de Estíbaliz, y de otros sinsabores.

La película, dirigida por Lorea Pérez de Albéniz, sortea un hecho insólito como es que tres conjuntos se reclamen heredados de Mocedades: el liderado por Izaskun Uranga, hermana de Amaya y Estíbaliz; el comandado por Javier Garay; y El Consorcio, en cuyo repertorio se incluyen temas que llegó a cantar la formación primigenia. Izaskun y Javier al principio estaban integrados en un mismo grupo, pero al final acabaron también a la greña y se escindieron. Ninguno de los dos ha sido invitado a participar en la película. «El punto de partida fue hacer un documental con los históricos de Mocedades que recibieron el Grammy Latino a la excelencia musical en 2016 en Las Vegas», dice Pérez de Albéniz. El conflicto de legitimidades entre los tres grupos escapa al trabajo audiovisual. «Aquí contamos la vida de los históricos».

Nadie pensaba que fueran a quedar segundos en Eurovisión en 1973. La canción, compuesta por Juan Carlos Calderón, artífice en gran parte del éxito de Mocedades, no era la opción principal. La candidata elegida era la canción 'Gitano', pero la mujer de Adolfo Suárez, entonces presidente de RTVE, la descartó. «Es bonita, pero es mejor 'Eres tú'», dijo la esposa de Suárez, Amparo Illana, que de este modo inclinó la balanza. «En una comida después que tuvo lugar en TVE para celebrar el éxito, Suárez, seguramente con un vinillo, nos lo dijo», apunta Carlos Zubiaga, hombre que confirió al grupo una de sus señas de identidad: los roros.

Es paradójico que el acontecimiento que propulsó la carrera de Mocedades, la participación en el Festival de Eurovisión, celebrado en Luxemburgo, no entusiasmara a la voz solista del grupo, Amaya. «Eurovisión no me parecía que fuera un concurso, todo me parecía muy chapucero. Ganaba quien ellos querían. La canción que ganó y cantó esa chica [la luxemburguesa Anne-Marie David], triste como ella sola, era terrible, terrible», sentencia la cantante.

«Pereza»

Ni Estíbaliz ni Amaya ven Eurovisión ni cosa que se le parezca. «Me da mucha pereza», sentencia Amaya. Estíbaliz, que con su marido Sergio quedó en décima posición en el certamen de 1975 con 'Tú volverás', compuesta también por Calderón, tampoco tiene muy buena opinión del evento: «No me interesa. Se ha convertido en un audiovisual en el que lo de menos es quién canta y cómo lo hace. Ha de haber muchas luces, mucho 'travelling' de cámaras, mucho grabado. Un aturdimiento. Para mí eso no es un festival, pero es lo que quiere en este momento la gente».

Amaya, desbordada por el cansancio, dejó el grupo y emprendió una carrera en solitario en 1984. Sus compañeros se vieron al borde del abismo. Un centenar de artistas se presentaron para sustituirla, y la elegida fue Ana Bejerano, una voz magnífica tristemente ya desaparecida. «Venía del mundo del jazz y cantaba muy distinto, pero muy bien, era una chica majísima», señala Zubiaga.

Después de publicar cuatro discos, la carrera de Amaya no cuajó del todo. Volvió por sus fueros en 1993, reclutada para El Consorcio, el grupo en el que estaban presentes Estíbaliz, Sergio, Iñaki Uranga -el más joven de los nueve hermanos- y Carlos Zubiaga, bajo la producción musical de Rosa León. Ninguno reniega de ningún tema, ni de 'Secretaria' ni 'Amor de hombre', tildadas de machistas.