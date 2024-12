CC Gran Canaria se alza con la bandera de la defensa de la isla

Hablemos claro. Esta no es la Gran Canaria justa, sostenible y próspera que todos deseamos. No lo puede ser con un gobierno insular que no despierta de su letargo y que acumula casi 10 años de retraso en solventar los problemas existentes en materia de vivienda, empleo, movilidad y sociosanitario. La isla se encuentra desamparada con un grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria que tiene como único propósito perpetuarse en el poder, que no centra sus objetivos en el bienestar y desarrollo de la isla y su ciudadanía y que pervierte las cuentas anuales por sus propios intereses.

Esta radiografía es realmente terrible y preocupante. Al respecto, han sido realmente clarificadores los presupuestos trazados para 2025, que recientemente han aprobado y que han vuelto a dilucidar que sus intereses no están puestos en la isla. Se trata de un documento en el que se revelan las intenciones del rumbo que va a tomar el gobierno insular y de ahí podemos concluir que el camino que han tomado es el de nada para Gran Canaria y todo para NC-PSOE.

Para el grupo de Gobierno de la institución insular estos son los décimos presupuestos que aprueban y para el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria los segundos que se trazan con su fiscalización desde la oposición.

Nuevos tiempos que traen dos realidades muy diferentes y que ponen en entredicho el rumbo que ha tomado la isla en los últimos nueve años. Nosotros no titubeamos, lo tenemos claro, pujamos por Gran Canaria y vamos a velar siempre por el interés de esta isla. Teniendo en cuenta esta base, que adoptamos con un mantra, actuamos y así afrontamos el proceso de aprobación de las nuevas cuentas. Con total responsabilidad presentamos una enmienda a la totalidad y 30 enmiendas parciales con las que no solo manifestamos nuestra disconformidad al proyecto de los presupuestos, sino que hicimos nuestras aportaciones para tratar de reconducir las cuentas hacia los intereses de los grancanarios y grancanarias en los cuatro pilares fundamentales: vivienda, sociosanitario, empleo y movilidad. Porque no se puede desoír a la ciudadanía ni descuidar la proyección de Gran Canaria.

Un programa integral de atención domiciliaria, el programa convive canarias de asistencia a dependientes, el impulso de subvenciones para la adquisición de primera vivienda para jóvenes, la proyección de los carriles BUS-VAO en la GC-3 y en la GC-1, el proyecto de circunvalación norte de Agaete, o el estudio con el sector empresarial para conocer las demandas reales de los puestos de trabajo. Estas fueron algunas de nuestras propuestas, que se trazaron en la línea de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y en el desarrollo de la isla, pero se ha evidenciado que éste no es el rumbo del grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, pues todas y cada una fueron rechazadas. La realidad es que no han dado una negativa a Coalición Canaria, han dado una negativa a la ciudadanía grancanaria votando en contra de importantes medidas totalmente necesarias y urgentes.

No nos sorprende, nos encontramos en polos opuestos, no queremos lo mismo para Gran Canaria y ello es obvio. Muy al contrario de Coalición Canaria, ellos no tienen un plan para la isla ni lo quieren tener aceptando buenas propuestas, únicamente tienen un plan para sí mismos y su proyecto político. Pero nosotros apelamos al sentido común y al sentimiento por nuestra tierra. Ante tiempos convulsos es importante trabajar desde la coherencia y al lado de la ciudadanía y no desde la ideología.

Lo cierto es que ni siquiera fueron capaces de aceptar enmiendas de asuntos que ellos mismos han aprobado en sesiones plenarias a lo largo del año. Parece que les ocupa otras cuestiones como mantenerse en el cargo, y han preferido incluir en el presupuesto más de 800 subvenciones a dedo, partidas sin asignación concreta, una irrisoria inversión de poco más del 10% sin nominar y nula existencia de proyectos que aborden los problemas existentes en empleo, vivienda, movilidad y sociosanitario.

Con enorme impotencia tenemos que decir que estamos ante las cuentas del oscurantismo, la desconfianza y falta de equidad, y tenemos otro dato que refuerza esta afirmación. Y es que en torno a los 93 millones de euros se prevén distribuir entre los 21 municipios de la isla, 68 millones de euros, el 72,81%, no tienen destino. Es decir, decidirán durante el año el reparto según sus propios intereses, filias o fobias.

Dicho esto, nuestra oposición a las nuevas cuentas no ha sido un capricho. En un presupuesto de casi 1000 millones de euros que solo existan 3,3 millones para la construcción de únicamente 63 viviendas nos permite afirmar que no están al servicio de las principales necesidades de la ciudadanía, teniendo en cuenta la crisis habitacional existente. Lo que destinan al área sociosanitaria supone apenas un 17,3% del presupuesto total, no es una cifra que nos lleve a entender que son un 'gobierno social' tal y como ellos se autodenominan. Nos preguntamos dónde están las 1500 plazas sociosanitarias que están vendiendo desde hace más de 4 años y cómo piensan avanzar en atención domiciliaria, ya que actualmente solo dan cobertura a 196 personas.

Si hablamos de empleo nos encontramos con que Gran Canaria se posiciona como la segunda isla con mayor tasa de demandantes de empleo de Canarias en el tercer trimestre de 2024 y que el proyecto de los presupuestos solo destina 4,6 millones de euros a programas de empleo. Y parece que la movilidad tampoco importa demasiado, pues no encontramos en estas cuentas ni una sola medida destinada a dar solución a los problemas de desplazamiento. Más allá del tren no existe propuesta, no hay planes de movilidad.

Es cuanto menos atrevido e irresponsable rechazar propuestas cuando no se tienen propias y es caciquil elaborar unos presupuestos oscuros y dispuestos para el amiguismo. No lograremos dar respuesta a la demanda sociosanitaria, ni a la emergencia habitacional, ni a los niveles de desempleo, ni a los problemas de movilidad. No lo lograremos con estos presupuestos. Se ha constatado que el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria no tiene plan para Gran Canaria, más allá del proyecto del estadio, solo tienen plan para sus intereses políticos. Tal vez hayan perdido el norte y no recuerden que el gobierno de la institución insular debe velar por Gran Canaria y su ciudadanía y no por la propaganda de sus siglas políticas.

Con su inacción lo único que provocan es que las familias no puedan salir del círculo de la pobreza porque uno de sus miembros tiene que dejar de trabajar para quedarse en casa cuidando a un familiar dependiente que lleva años esperando por una plaza sociosanitaria y que no tiene asistencia domiciliaria. La entrada de un sueldo menos en la familia reduce la posibilidad de acceder a una vivienda o multiplica las dificultades. Todo está relacionado y hay que poner soluciones ahora porque la ciudadanía vive ahora. Los grancanarios y grancanarias no viven de buenas intenciones, basta ya de fantasía, de buenos propósitos que nunca se cumplen, hay que empezar a actuar ya. Lo triste es que estos presupuestos no están trazados para actuar, no ofrecen una realidad mejor.

Suman casi diez años frenando el desarrollo de Gran Canaria sin proyectos y se vislumbra uno más con estos presupuestos. Ellos solos han decidido distanciarse del camino correcto quedando desnortados mientras que Coalición Canaria Gran Canaria se alza con la bandera de la defensa de la isla y se refuerza como la formación política del plan para Gran Canaria.