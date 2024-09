La guerra televisiva

Tal y como se esperaba, la lucha por las audiencias entre 'El Homiguero' de Pablo Motos en Antena 3 y la puesta de largo de 'La Revuelta', de David Broncano en Televisión Española da mucho de sí. Ha generado una guerra televisiva, mediática y hasta política, en la que buena parte de la sociedad se ha posicionado desde comienzos de la pasada semana, cuando arrancaron las temporadas de ambos programas.

Sinceramente, es una batalla que me da igual. Los respectivos programas no son santo de mi devoción –no sé si esta expresión es correcta en estos tiempos retrógados, pero me da igual–. Los he visto puntualmente años anteriores y este no es y no será una excepción. Paro en sus ofertas cuando los invitados me interesan, porque lo que digan o hagan los presentadores no mueve mi interés. Los respeto, por supuesto, pero el tipo de entretenimiento que proponen no figura entre mis gustos.

Hasta ahora, toda la batalla y las reacciones se han centrado en quién logra más audiencia. Cuando lo importante es que esta batalla ya tiene un perdedor. Toda la sociedad, por un detalle que ha pasado desapercibido. Televisión Española es una entidad pública, que todos pagamos. Pues para llevarse el gato al agua y ganar audiencia ha reducido la duración de la segunda edición del Telediario para que 'La Revuelta' empiece unos 20 minutos antes que su rival en Antena 3. Es decir, la información queda relegada por el entretenimiento, prima el pan y el circo frente a una sociedad al tanto de lo que sucede. Y eso, a pesar de que los que rigen RTVE y el Gobierno dicen que son progresistas.