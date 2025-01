El pequeño paso adelante dado ayer entre el Gobierno de Canarias y el de España para tratar de aliviar la congestion que sufren los centros de menores de las islas y que ha llevado al archipiélago a abrir de forma apresurada recursos para poder acogerlos bajo un techo -en un contexto de alquileres carísimos y una falta de oferta de inmuebles brutal- debe servir para empezar coger carrerilla en la búsqueda de soluciones y no volver para atrás, como viene sucediendo desde hace año y medio. En este tiempo, cada paso que se ha dado adelante ha venido seguido de dos o tres para atrás, con lo que el problema no se ha solucionado y ha seguido creciendo a modo de bola.

En todo este tiempo me ha parecido increíble el optimismo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Imagino que es obligación de un representante político el intentar buscar solución a costa de todo y hacer llegar a sus ciudadanos y votantes el mensaje de que que no tira la toalla y que va a hacer todo lo posible para conseguir el objetivo . Por su parte no será el que no se consiga la distribución de los menores. De no lograrse, será cosa y culpa del resto (PSOE y PP).

Clavijo ha movido cielo y tierra para buscar una solución y tras el encuentro de ayer, hay un hilito de esperanza para conseguir el reparto de los menores y que se mueva la solidaridad de las comunidades autónomas. Sin embargo, sigue habiendo muchos peros que se sustentan en la batalla política y el partidismo de PP y PSOE ante un Vox que presiona a los populares con sus mensajes antiinmigración. Clavijo sigue optimista, según asegura, aunque yo no las tengo todas conmigo que finalmente se logre.