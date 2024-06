No se olviden de la historia

El próximo 26 de junio se cumplirán 30 años del mayor logro que ha vivido Gran Canaria en el fútbol sala, y Canarias en general. El Maspalomas Sol de Europa se alzó con el título de Liga, algo que ha quedado en los anales de la historia y que difícilmente, con el devenir actual del fútbol sala en la isla, se repetirá. Los políticos y los federativos, afines a las fotos y a los homenajes, no han preparado ni un solo acto para rendirles tributo a estos jugadores, en su mayoría de la tierra, que han hecho historia.

Ni la Federación de Fútbol de Las Palmas, con su comité de fútbol sala al frente, ni las instituciones se han movido para que el 26 de junio de 1994 sea recordado como se merece. Algunos, me consta, se han enfadado con mis anteriores escritos sobre la deficiente salud de la que goza en la actualidad el fútbol sala en Gran Canaria y lo han hecho saber en algún que otro WhatsApp gracioso.

Pero la salud del fútbol sala en la isla se define con datos. La Segunda B es la máxima categoría masculina en la que militan algunos clubes de la isla, mientras que a día de hoy solo nos queda la esperanza de que el Teldeportivo, en categoría femenina, logre el ascenso, porque a nivel de base ningún equipo se ha podido colar en la fase decisiva de los respectivos campeonatos de España. Déjense de adular y no vean a los que opinen distinto, como enemigos.

El fútbol sala de Gran Canaria merece una reflexión profunda. Estar más de 30 años en un cargo no es saludable, sobre todo si los que están alrededor no dan ni un solo tirón de orejas. La base se muere, no tiene alicientes, el sistema de competición está caduco, los cadetes para motivar a los más pequeños deberían tener un división autonómica, la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas, a través de su Comité de Fútbol Sala, debe auspiciar torneos de verano, torneos con equipos de nivel de otras latitudes para incentivar a que este deporte tan maravilloso no muera. Lo del Maspalomas Sol de Europa fue una proeza y la historia hay que respetarla. Decir que la Federación solo homenajea a selecciones y no a clubes, y estar desesperados para que algún club logre un hito para ir rápido a sacarse la foto y decir que el fútbol sala goza de buena salud es ridículo por no expresar otra calificativo. Gran Canaria tiene al mayor goleador de la historia de la máxima categoría del fútbol sala español y a un club que fue campeón y referente nacional. El 26 de junio se cumplen 30 años de una hazaña. Quienes se olvidan de esto le hacen mucho daño al fútbol sala, si es que lo quieren.