Darle la vuelta a la tortilla

San Bartolomé de Tirajana ha abierto un interesante melón, algo que muchos habían advertido pero que nadie ha querido tomarse en serio. En Gran Canaria proliferan cientos y cientos de eventos deportivos, sin ningún baremo previo de importancia o repercusión. El prototipo de los organizadores es claro: organizan la competición en sí, adulan a la administración para la consecución de la suculenta subvención -Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento- en distintas áreas -Deportes y Turismo- prometiendo que el evento es la panacea mundial, cobran la correspondiente inscripción, consiguen algún que otro patrocinador privado, obtienen los servicios municipales gratis y a otra cosa mariposa.

Cuando esa competición acaba, no hay ningún control. Si ustedes hacen un repaso a la mayoría de eventos deportivos de Gran Canaria, todos son un rotundo éxito, con más de 20 nacionalidades y con un impacto económico brutal. ¿Se acuerdan del Gran Canaria Maratón? Jajaja. Pues ese es el ejemplo.

Ahora la Asociación Canaria de Organizadores de Eventos Deportivos ha hecho pública su profunda preocupación por la deuda económica que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mantiene con varios organizadores desde 2019. Lo primero que quiero decir, es que lo firmado debe cumplirse. Pero esta denuncia ha hecho reaccionar al consistorio sureño con un planteamiento que va a poner en marcha a partir de ahora y que nadie ha valorado. Las organizaciones miran a lo suyo y aún no he conocido ningún evento deportivo que tenga un impacto económico sobre el municipio o la isla negativo. ¿Será porque lo encargan ellos mismos? Pues bien, a partir de ahora el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana va a ponerle sobre la mesa a los organizadores el estudio de lo que supone económicamente para las arcas municipales el servicio gratuito que se les presta -cesión de espacio público, Policía Local, Alumbrado, Limpieza, etc-. Es que al margen de solicitar todos estos servicios de forma gratuita también se les subvenciona.

Es el momento de reflexionar. ¿Qué grandes eventos deportivos tiene Gran Canria? Pues a esos hay que potenciarlos al máximo. El resto debe sobrevivir con sus propios medios porque se está llegando a un punto insostenible. Cuando Maspalomas se dio cuenta de lo que realmente suponía el Gran Canaria Maratón dijo basta. El fracaso en muchos eventos es evidente, pero el dinero público sigue junto a ellos. Aviso a navegantes.