Balance y perspectivas del Crecimiento Azul

Como en otras ocasiones, la decisión de mantener la denominación de 'crecimiento azul' en vez de usar el de 'economía azul' no es casual, por el contrario, pretende no contribuir a la elusión del debate central en las actividades relacionadas y vinculadas a mares y océanos y en el conjunto de actividades generales en que al término 'crecimiento económico' en cualquiera de sus aproximaciones) se le ha incorporado un componente de 'factor indeseable' por las consecuencias y efectos ambientales inasumibles y otro de 'imposibilidad material' al enfrentarlo con la finitud objetiva de los recursos disponibles.

Por todo ello es conveniente y oportuno identificar que la necesidad de crecimiento es consecuencia del de la población mundial y de sus necesidades asociadas, ambas consideraciones sometidas fundamentalmente a dos análisis diversos:

Cuál es la perspectiva de crecimiento de la población global y cuál debe ser el nivel de consumo que debe darse a esa población (sin que sea previsible un acuerdo internacional al respecto).

Y si utilizar la realidad histórica de consecuencias en los crecimientos sin control del pasado, debe ser la única referencia para estudiar las del crecimiento económico en el futuro.

En Canarias, por ejemplo, en un año de récord de visitantes se plantea de forma clara el inicio de un rechazo social, movilizado por las consecuencias indeseables evidentes del crecimiento turístico. Es importante señalar también que el crecimiento económico derivado del turismo no tiene que implicar de forma general el consumo y ocupación del territorio, ni la necesidad de aumentar el número de turistas, ni la generación desordenada de residuos asociados. Se trata sin duda, de aumentar el valor añadido por metro cuadrado utilizado y por turistas recibidos. Es el nuevo enfoque imprescindible y base del crecimiento sostenible, aunque es cierto que hay posiciones claras respecto a que, en última instancia el crecimiento no puede ser sostenible.

En definitiva, este es el debate que no se debe obviar sino por el contrario explicitar permanentemente, confrontando los avances y retrocesos inevitables … es obvio que el 'crecimiento económico' por sí mismo y de forma directa no garantiza la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, por lo que es necesario añadir (cuando sea posible) en las estrategias de crecimiento, criterios de distribución y en todos los casos generar además las específicas y propias de equilibrio y distribución social de los recursos generados por el crecimiento económico.

En esta perspectiva general, el 'crecimiento azul' aparece y se va consolidando como un nuevo espacio en el que coinciden e intercambian actividades tradicionales y emergentes, que en conjunto son parte esencial de la sostenibilidad social del futuro de la humanidad. El propio espacio en que se desarrolla la economía azul y la naturaleza de sus actividades tiene como consecuencia su carácter de actividad básicamente internacional.

La energía es la pieza clave de la actividad socioeconómica y con carácter general ya está establecido de forma generalizada que la eólica marina (y la flotante en particular) van a tener una participación clave en el futuro mix energético, como así está recogido en las estrategias y planes concretos existentes en el ámbito internacional. En el caso de Gran Canaria se ha hecho en la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria que ha venido a sumarse a otros documentos promovidos por el Gobierno de Canarias y el Estado.

La realidad es que existe información y estrategias, además de capacidad tecnológica y empresarial que señalan la necesidad y aproximación para avanzar, así como que no es fácil, necesitándose grandes inversiones que requieren un marco jurídico administrativo claro, robusto y estable.

En España, la perspectiva de que se abriera un primer proceso de concurrencia competitiva en 2024 no se ha producido, ahora se trata de que pueda producirse en 2025 y todo ello en un entorno internacional en el que las noticias que van sucediéndose mantienen un nivel importante de incertidumbre:

En las últimas semanas se aprobó en Francia un parque flotante de 250 MW en el Golfo de León (proyecto de Ocean Winds) lo que supone un paso importante de un país al que le ha costado iniciar el desarrollo de eólica marina, por otro lado, en Dinamarca termina de quedar desierto un concurso por 3 GW de capacidad, a pesar de la experiencia e impulso de este país en la eólica marina.

Para Canarias no es bueno el retraso, ya que los parques previstos en el campo de la eólica flotante son objetivamente pequeños 200/300 MW y tenían carácter de prototipos industriales. El que comiencen a desarrollarse en otros lugares parques de la misma dimensión que los canarios, va a tener como consecuencia que estos vayan perdiendo la posibilidad de ser prototipos convirtiéndose en 'parques eólicos al uso' que por dimensión son de menor atractivo para los inversores.

El marco general que el Real Decreto 962/2024 de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables e instalaciones ubicadas en el mar ha establecido, señala claramente un proceso participativo (original) con el ánimo de generar consensos en los parques a aprobar. La posición del sector pesquero es conocida, por lo que un proceso local (en este caso insular) de trabajo de coordinación y de aclaración específica entre las partes implicadas, debería hacer más fácil y rápida la elaboración de propuestas realmente ejecutables con el mayor nivel de acuerdo.

La aportación de la eólica flotante debe ayudar a conseguir mix energéticos insulares específicos (adaptado a la realidad concreta de cada isla, según su grado de interconexión) que deben ayudar a hacer posible la autosuficiencia energética por primera vez en la historia moderna del Archipiélago.

En base a la capacidad de generación eléctrica a partir EE RR (en la cantidad que sea necesaria) se puede abordar la producción de combustibles para el tráfico local y el suministro a la flota internacional que opera en los puertos canarios.

Este enfoque de aprovechamiento integral de la capacidad de la producción eléctrica como soporte de otras actividades económicas relevantes, no puede hacerse desde iniciativas públicas o privadas individuales, sino que requieren la concertación y generación de entornos favorables para su desarrollo y que con mucha probabilidad hacen necesarias cooperaciones en el ámbito internacional.

Las inercias y crecimientos incrementales habituales no tienen la capacidad de generar los entornos eficientes y mantenerse en ellos, no solo para que se puedan aprovechar y radicar en Canarias procesos industriales y económicos asociados con volumen económico potencial no menor al 10/15% del PIB canario, sino para evitar que se produzca un encarecimiento del transporte desde y hacia Canarias y una marginalización de los tráficos marítimos en que Canarias viene participando de forma activa como consecuencia de su situación geográfica.