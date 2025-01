Nacionalismos y nacionalistas en Canarias

El excesivo uso de una misma palabra combinada en el nombre de varios partidos políticos puede llevar no solo a la infravaloración de la misma sino, incluso, a la confusión por parte de quienes ni militamos en ellos ni nos atraen por las razones que ... fueran. Es el caso de Canarias: desde 1978, Centro Canario Nacionalista (CCN), Izquierda Nacionalista Canaria, Partido Nacionalista Canario, Iniciativa Canaria Nacionalista, Asamblea Canaria Nacionalista...

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, el adjetivo 'nacionalista' se refiere a quien es partidario del nacionalismo. Y el término 'nacionalismo' tiene dos acepciones en el Diccionario académico: de una parte, 'Sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia'. De otra, 'Ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado'.

Ambas explicaciones, aun coincidiendo en un término común -nación-, muestran notables divergencias. Una de ellas, sin entrar en más detalles, se refiere a la gran diferencia existente entre 'pertenencia a una nación' (primer significado) y 'aspiración a convertirse en Estado' (segunda significación). Es decir, una realidad y una pretensión o anhelo, respectivamente.

Así, cuando el consejo de guerra celebrado en Las Palmas (abril / 1962) contra Fernando Sagaseta de Ilurdoz Cabrera y ocho procesados más dictó sentencia absolutoria sobre uno y condenatoria para el resto, los oficiales de la fiscalía militar y los cinco miembros del tribunal lo tenían patrióticamente claro: el movimiento 'Canarias Libre' al que pertenecían los condenados «No sólo perseguía fines exclusivamente separatistas y antinacionales sino que además estaba matizado por un cierto izquierdismo marxista». (Por cierto: diez años después, la Brigada Político – Social considera a la revista canaria 'Sansofé' como «Publicación caracterizada por una manifiesta actitud de oposición política, en un amplio frente ideológico en el que se ha postulado desde el autonomismo canario hasta la concienciación comunista de la sociedad». (¡Obsesiva obsesión!)

¿«Perseguía fines separatistas» el movimiento tal como mantiene el fiscal militar? Su instrucción lo argumenta con octavillas 'confeccionadas' en una imprenta por dos de los componentes y cuyos textos parecen definitivos. Así, 'Canario, despierta. Lucha por tu Patria. Canarias Libre' o 'Canario, tú serás esclavo mientras no rompas el yugo fascista. VIVA CANARIAS LIBRE'. ¿También buscaba «fines antinacionales»? Así lo mantiene la fiscalía, pues con el movimiento encabezado por Fernando Sagaseta se pretende romper con la nación española para convertir a Canarias en un estado independiente: «Fernando Sagaseta convence a varios de los procesados para que formen parte de un movimiento llamado 'Canarias Libre' con el objeto de lograr la independencia del archipiélago».

Por tanto, el planteamiento nacionalista de 'Canarias Libre' está claro en el mismo texto acusatorio: busca la emancipación frente a España. (Por cierto: «La nación elegida por Dios como principal instrumento de evangelización del nuevo mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica», mensaje del papa Pío XII a Franco, dos semanas después del fin de la Guerra Civil española. Como siempre, imparcialidad, ecuanimidad y neutralidad).

Así pues, visto el planteamiento general, me circunscribo al espacio geográfico en el cual nos movemos hoy los canarios dejando de lado, claro, consideraciones insularistas, ya por suerte más ajenas a nuestro universal entendimiento de las cosas. Pero a pesar de mi buena intención, no puedo dejar de lado la realidad histórica de algún grupo político canario inicialmente fundado (1983) en la ínsula de Nivaria y cuyo centro de gravedad -e ingravidez- estuvo centralizado en posicionamientos centroderechistas e incluso franquistas (terratenientes, algún presidente cabildicio...). Me refiero a ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes), cuya supremacía y autoridad en la posteriormente creada Coalición Canaria (CC, 1993) me permitió escribir y y mantener mayúsculas intermedias en la primera palabra, símbolo de su todopoderosa presencia: 'CoATIcón'.

Y es a esta CC a la que van dirigidos arrumacos, miradas y querencias por quienes un día de estos romperán definitivamente con Nueva Canarias. Lo cual, de rebote, permitirá el muy merecido descanso a sus máximos líderes nuevocanarios y la retirada definitiva, bien ganada tras cuarenta años de servicio a la Patria. Porque en ese continuo devenir que es la política van surgiendo fortalecidas ilusiones de absoluta revolución ideológica por parte de quienes vienen empujando frente a la acomodación impuesta por el paso del tiempo ('inexorable paso', se dice hoy).

No tengo claro -desde los primeros momentos- si CC es un proyecto ideológico, una filosofía neoclásica o, tal vez, un lugar de acomodo para quienes no sienten reparo alguno en renunciar a básicos juicios con tal de acceder y mantener la poltrona… a pesar de humanas limitaciones. Es decir, personas que por su puro amor a Canarias y muy demostrado sentido nacional o nacionalista consideran mucho más importante la permanencia que la oposición. Y como las ideas también se deslizan por el río heraclitiano (todo se mueve, pasa, desemboca en otros espacios), pactan con quien ofrezca estabilidad en el mando. A cambio, claro, de parcelas de poder por más que unos sean nacionales (PP) y otros nacionalistas (aspecto este, discutible).

El nacionalismo, entre otros posicionamientos, implica la defensa y desarrollo de todos los elementos definidores e identificadores de los pueblos con su realidad y su historia. Y ambas se construyen con palabras. Estas son, a la vez, unidades lingüísticas dotadas generalmente de significado. Y con tales elementos formamos oraciones cargadas de mensajes… o vacías de contenidos. Dentro de ese básico aspecto de comunicación social e identificador de una sociedad encontramos aspectos fónicos, léxicos y gramaticales casi exclusivos de algunos lugares, de grupos sociales, del terruño: son los dialectos. (Frente, el idiolecto, características propias que definen a un hablante, el cloquío).

Se trata, por ejemplo, del Diccionario básico de canarismos, glosario editado por la Academia Canaria de la Lengua (ACL). Viene a ser una de sus imprescindibles publicaciones para el aula pues se trata, recordemos, de una institución cuyos objetivos están tan claritos claritos como las aguas del Paso del Sargo, costa de mi tierra sardinera: «El estudio y descripción de la variedad canaria de la lengua española y de la producción literaria en las Islas». Pero, muchas veces, a los autopregonados como nacionalistas canarios se les olvida. Sobre todo, desde la Consejería de Educación.

Allá por 2016 el entonces presidente de la ACL, José Antonio Samper, se quejaba -¿con razón?- de la incomunicación entre el Gobierno canario y la ACL: «La Academia no es consultada por los responsables de los planes curriculares. Veo muy necesaria la directa relación entre ambas instituciones no para imponer, en absoluto: para recomendar. Con más razón porque la norma canaria no es la que se oye mayoritariamente en radio y televisión e, incluso, ni en algunos profesores canarios de Lengua Española. Educación y Cultura deben involucrarse más, mucho más».

Casualmente, y desde el punto de visto cronológico, en 2016 CC desempeñaba el omnímodo poder en el Gobierno canario. Más: el presidente también era el señor Clavijo, reelegido tras el paréntesis del señor Torres (PSOE). ¿Y antes? ¡Oh, casualidad!: desde 1993 fueron investidos como tales los señores Hermoso, Rodríguez, Martín, Rivero y nuevamente Clavijo… de CoATIción Canaria.

¿Y allí buscan hueco los rompedores con Nueva Canarias?