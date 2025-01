Un gobierno capitalino aspirante a no renovar

De los dieciséis partidos políticos o asociaciones presentados a las últimas elecciones municipales en Las Palmas de Gran Canaria (2023), solo seis consiguieron representación. La alianza PSOE - Nueva Canarias - Unidas Sí Podemos llevó a la presidencia del Ayuntamiento a la señora Darias San Sebastián, quien ... encabezaba la papeleta psocialista. (Por cierto: ¿por qué no 'Unidos Sí Podemos', categoría gramatical que abarca a todos los géneros?).

La progresiva carrera ascendente de la hoy señora alcaldesa por centros oficiales con altísimas responsabilidades (concejala, subdelegada del Gobierno, señoría del Parlamento canario, presidenta del mismo, consejera cabildicia, delegada del Gobierno, ministra de Política Territorial, ministra de Sanidad) la convierte, quizás, en la personalidad psocialista canaria con más conocimiento teórico de los estamentos del poder (salvo, claro, don Jerónimo Saavedra).

Tan elevadas categorías políticas no estuvieron al alcance de mis ojos, oídos, capacidad intelectual (raciocinio). Se me escaparon dadas la grandísima variedad y la distribución geográfica (islas, Madrid, territorio nacional). Pero el estamento más próximo al ciudadano de a pie (la alcaldía capitalina) me permite hoy acercarme a la realidad física, social, gubernativa… de la actividad local o municipal, pues aunque se trata de una ciudad de casi cuatrocientos mil habitantes ('a peor la mejoría', se decía en Gáldar), cinco distritos y más de setenta barrios, me resulta más abarcable. A fin de cuentas, es muchísimo menos espacio geográfico y etéreo que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma cuando la señora Darias fue delegada del Gobierno, presidenta del Parlamento canario...

Y aquí, en este apartado municipal bajo su presidencia, es donde parece que el equipo de gobierno aparenta su negativa a renovar o continuar tras las próximas elecciones de 2027, quizás agotado por las rererepeticiones de algunos concejales y el hipotético descoNCierto de otros (dos personas ya hacen plural), acaso inmersos en grandes dudas filosóficas, cansancios o, tal vez, tardíos descubridores de sus limitaciones (a fin de cuentas 'muy poquísimos' humanos son llamados como candidatos a los Premios Nobel).

Pero hay algo seguro: la ciudad huele mal, estéticamente está impresentable (jardines y ornamentaciones parecen modelos de abandonos y desidias, por ejemplo)... Y los ciudadanos también echamos de menos la presencia de la Policía Municipal, a veces convertida en un ente que es puro concepto, abstracta idea. Y lo lamento, pues su pública comparecencia física en la calle da seguridad, relaja, distiende y frena a los enteradillos de turno.

Obviamente, como residente no conozco a todos los ediles. Pero les tengo envidia a los veintinueve electos, algunos ya diplomados en saberes, conocimientos, entendimientos. Otros, especializados cum laude en meteduras de pata y engreimientos. No obstante, estoy enterado por vías directas a pie de calle de que cada quince o treinta días todos ellos, todos, visitan hasta los últimos rincones, recovecos o escondrijos de la geografía capitalina, desde la mar hasta los interiores de adentro. A alguno, incluso, hasta lo vi en la parada guagüera (expuesto, eso sí, a las críticas de sus colegas, ¡ni que todos fuéramos iguales, ditoseadiós!)

Loable y responsable labor la suya, eso sí, casi de confraternidad rojilla o cristiana pues mientras hacen caminos, vías y rutas, siembran y riegan esperanzas, trasmiten serenidades y confianzas a los ciudadanos, embriagados por la perfección democrática y afectuosa de tales ediles. Porque solo así, como ellos hacen para ejemplo de quienes se encierran en sus despachos ubicados más allá de la mortalidad, se conoce a un pueblo.

Por eso les duele -y con santa razón- ya no las racionales quejas o volátiles comentarios ciudadanos (acaso enviados de Satán, seguro) sino, muy al contrario, la mala leche y emputamientos de quienes son incapaces de interpretar el porqué de las ausencias de policías municipales, por ejemplo, en la urbanización Díaz Casanova (distrito 10): sus residentes (Javier Darriba, CANARIAS7) «denuncian que las carreras de coches y los botellones se suceden cada fin de semana con total impunidad». (Y solo pongo un ejemplo, uno solo, de entre un puñado largo de ellos.)

Pero a veces nos quejamos sin razones, como los residentes arriba citados. ¿Pretenden, acaso, prohibir el espíritu deportivo, el ímpetu de los jóvenes, frenar o extirpar la confraternidad entre los jóvenes birra en mano, frenar la preparación de pilotos, adjuntos y mentes de ambos para cuando tengan que representar a Canarias en carreras internacionales? Además: ¿cómo pueden estabilizarse psiquiátricamente estas criaturitas de Dios, ingenuamente irrespetuosas y desconsideradas con los ciudadanos de la urbanización, si no los dejan competir por la Avenida Marítima? Se sienten abandonadas frente a una sociedad envidiosa de sus habilidades al volante y defensora de sus derechos como el imprescindible silencio nocturno.

¿Policías municipales, reclaman? Haberlos dicen que haylos. Incluso hace meses los veía a pie, en moto, vehiculizados o en merecidos descansos momentáneos ante un buchito cafetil… Pero de repente desaparecieron, se esfumaron en bloque. (¿Acaso los tienen sentados cerca de una mesa en tareas de meditaciones trascendentales o actividades burocráticas?) Recuerdo, incluso, que bastantes de ellos eran más jóvenes, rebosaban fortaleza física, don de gentes, afabilidad.

Pero así, como por artes de brujerías, rezados o acaso encantamientos, dejaron de ser. ¿Masivas jubilaciones? ¿Deserciones por incompatibilidades anímicas? ¿Víctimas, acaso, de una plaga de bichitos malos con nombres tan sospechosos y feos como estafilococos, estreptococos, bacterias que llevan a cien de ellos a la baja laboral con la obligatoria firma de un médico?

Ante tal desnivelación, ¿por qué el señor Íñiguez, concejal de Seguridad y Emergencias, tan dado y dispuesto a mantener 'encuentros con' no explica por qué tal situación? ¿No lo sabe, no considera pertinente la aclaración a los emputados (canarismo) ciudadanos jartitos ya de patinetas por aceras a velocidades mazeratiles, dobles filas de coches en León y Castillo desde la Plaza de la Feria hasta Bravo Murillo, vehículos aparcados en plazoletas y sobre las aceras peatonales? ¿Cuesta mucho enviar a un técnico especialista para que arregle al, a veces, silencioso 092?

'¡Ya se ve, se palpa, se siente la única, imprescindible y sin par maravilla carnavela, preocupación de PSOE, NC y USP!', canta el maestro de ceremonias. Pero a todos los trae de cabeza el llamado durante la Edad Media ubicatio – nis, es decir, 'emplazamiento o ubicación' de las tarimas carnavaleras, las de ochocientos y tantos mil euros. Y eso que se pusieron a pensar desde abril del pasado año...

Regalo de los dioses… pero rechazado por unos barrios y otros como, por ejemplo, el de los vecinos residentes cerca del antiguo Estadio Insular, hoy también abandonado espacio. A él pretendían regatearle las tres únicas y escarpadas palmeras escapadas de la desidia, simbólicas presencias en el escudo capitalino, como las majoreras miguelunamunianas: «Es una antorcha al aire esta palmera, / verde llama que busca al sol desnudo / para beberle sangre; en cada nudo / de su tronco cuajó una primavera». (Panem et carnavalenses!, 'pan y juegos carnavaleros'.

¡En fin! ¿Es consciente el equipo gobernante de que su aparente inactividad, la ausencia de policías municipales en las calles, la desesperada y única preocupación por los carnavales.. está poniendo en bandeja el fortalecimiento peperoultra, pregonador de mano dura, coqueteos con la extremaderecha catalana y rigurosamente mudo ante las primeras barbaridades del trumpismo?