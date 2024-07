Una sexualidad sana y plena, es posible (II)

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En la compleja relación entre lo individual y lo colectivo, he aprendido que no hay una única forma o manera correcta de vivir. Cada persona tiene su propia historia, sus propias experiencias y sus propios sueños, por eso la sociedad es diversa y plural. Es muy importante respetar y aceptar las elecciones de cada uno en su búsqueda de felicidad. No todos encontramos la felicidad en los mismos lugares ni de la misma manera. Para algunos, puede estar en el éxito profesional, para otros en la formación de una familia, en el arte, en la aventura o en la tranquilidad de una vida sencilla.

Ya hemos comprobado que vivimos tiempos de cambios acelerados. Pero no siempre estos cambios son aceptados, algunos generan polémica y resistencia. Por ejemplo, la aceptación de la diversidad sexual y de género, ya que desafía normas y costumbres arraigadas. Algunas personas, basadas en interpretaciones conservadoras de la moralidad, ven estos cambios como una amenaza a los valores tradicionales. Siempre ha sido así, es un conflicto cultural entre generaciones, donde los valores tradicionales chocan con las actitudes más liberales de los jóvenes. Los últimos 50 años han sido testigos de una evolución en nuestra comprensión de la sexualidad, los roles de género y las estructuras familiares. Estos cambios reflejan una sociedad que valora la libertad, la autenticidad y el derecho de cada individuo a vivir y amar de la manera que mejor le parezca. Se ha ampliado la idea de lo que es aceptable en términos de relaciones sexuales, comportamientos íntimos y relaciones abiertas, entre otros. Las estructuras familiares también han cambiado, con más parejas no casadas, familias monoparentales y relaciones no tradicionales. Son muchos cambios en poco tiempo. ¿Son para mejor? Yo diría que son inevitables. No se trata de comparar los valores tradicionales con los cambios sociales para ver cuál es mejor, sino de integrar lo positivo de ambos para crear una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa. Los nuevos modelos de familia y la libertad sexual aportan beneficios en términos de diversidad, autonomía y educación, mientras que las tradiciones pueden ofrecer estabilidad y valores éticos importantes. El reto es encontrar un equilibrio que permita a cada persona ser auténtica, fomentando la unidad y el entendimiento en una sociedad que, nos guste o no, es diversa y siempre está cambiando. En la actualidad, todo se ha vuelto diferente y novedoso, lo que genera una nueva realidad llena de incertidumbre, miedo e incluso rechazo. Sin embargo, al conocer más sobre estos temas, podemos entender mejor lo que está ocurriendo y cómo la sexualidad influye y es influenciada por nuestras relaciones personales y emocionales. Por ejemplo, a medida que las parejas evolucionan, su sexualidad también cambia debido a diversos factores como la edad, la salud, las responsabilidades familiares y las experiencias de vida. Adaptarse juntos a estos cambios puede fortalecer tanto la conexión emocional como la sexual entre los miembros de la pareja. Sin embargo, es común enfrentar desafíos sexuales que pueden surgir por diferencias en el deseo sexual, expectativas no cumplidas o problemas de comunicación. La infidelidad es un tema especialmente doloroso y cada vez más frecuente, que puede tener diversas causas. Algunas de estas causas incluyen la insatisfacción emocional o sexual, la búsqueda de novedades o momentos personales de vulnerabilidad. Comprender las razones detrás de la infidelidad y los desafíos sexuales puede ayudar a las parejas a abordar estos problemas de manera más efectiva y a trabajar juntos para superar las dificultades. Algunas personas optan por no tener pareja y participar en relaciones sexuales casuales, que pueden satisfacer necesidades físicas y emocionales sin compromisos a largo plazo. Otras practican el poliamor, manteniendo relaciones consensuadas con múltiples personas... Cada uno elige lo que le hace feliz. Para terminar, te contaré una breve historia sobre dos grandes amigos que me han acompañado a lo largo de mi vida: Amor y Sexualidad. Aunque diferentes, se llevan de maravilla. Amor es el romántico, soñando con atardeceres, canciones y caminatas bajo la luna. Sexualidad, más atrevida y apasionada, busca la chispa y la conexión física. Se conocieron en la escuela de la vida y aprendieron mucho juntos. Descubrieron teorías sobre el apego, que dicen que nuestras primeras relaciones con nuestros padres influyen en cómo amamos y nos conectamos cuando somos mayores. También leyeron sobre la 'Teoría triangular del amor', que habla de la intimidad, la pasión y el compromiso. Entendieron que podían ser tanto Eros, el amor apasionado y sexual, como Ágape, el amor puro y desinteresado, dependiendo del momento y la situación. Respeto y Empatía son sus colegas, y juntos aprenden, se divierten y crecen. Ya sea en compañía o por separado, siempre encuentran una manera de hacernos sentir vivos y felices. En sus aventuras conocieron a unas hormonas muy interesantes, la oxitocina, que nos hace sentir cercanos como cuando abrazas a alguien que quieres, la dopamina, que nos hace felices y emocionados como cuando comes tu helado favorito y la testosterona, que le da a Sexualidad la energía y pasión para seguir explorando y disfrutando. Estoy seguro de que tú también conoces a Amor y Sexualidad y tienes tu propia historia con ellos. Tal vez prefieras vivirlos juntos, permitiendo que la conexión emocional haga que los momentos íntimos sean más especiales. O quizás disfrutes de la compañía de Sexualidad de una manera más independiente, sin que Amor esté siempre presente. En cualquier caso, recuerda, una sexualidad sana y plena se construye con amor, respeto y empatía, permitiendo que cada individuo viva su verdad con libertad y dignidad. ¿Te lo imaginas?