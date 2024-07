Volverse «loca»

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Cuando me vino la regla por primera vez mi abuela me dijo que no me podía lavar el pelo durante esos días porque podía «volverme loca» como le pasó a una joven en fecha indeterminada en el Barranco de La Virgen. La historia había pasado de boca en boca durante años sin que nadie contrastara datos y hechos. En esa época no existía internet, pero preguntar a las amigas era como abrir hoy el TikTok, las respuestas fueron variadas y a cada cual más inverosímil. Por suerte siempre hubo alguien que apelaba a la lógica y la ciencia frente a la creencia popular y las patrañas de crecepelo. Hoy, lamentablemente, no tenemos la misma fortuna. Miles de personas se han entregado al analfabetismo funcional del que se pavonean desde influencers a reconocidos políticos en un intento de hacerse con esa masa de votantes tan incapaz de seguir una frase subjuntiva como ellos de elaborarla.

Lo advertían este viernes los responsables de los colegios de farmacia de ambas provincias. La gente cree bulos como que el cáncer de piel no se relaciona con el exceso de exposición al sol, que podemos hacernos «callos» que nos inmunicen a las radiaciones ultravioletas o que si no nos quemamos a lo guiri perdemos vitamina D. Lamentablemente esas patochadas tienen consecuencias para ellos mismos, y la ignorancia a sabiendas se cobra su precio. Peor es cuando esos bulos se destinan a población vulnerable, como las personas migrantes, los menores no acompañados, o las mujeres víctimas de violencia de género. Y a eso se ha apuntado el PP siguiendo la estela de la ultraderecha. Con todo, Reino Unido ha abierto una mínima puerta a la esperanza ante el futuro fascista que se augura en Europa. Catorce años de gobierno de los conservadores han dejado al país patas arriba, con desigualdades insoportables. Revertir la situación no será fácil para un partido como el laboralista que inventó esa forma de neoliberalismo socialista de sálvese quien pueda al que tanto hemos imitado por estos lares.