Sanders, Mazón y Google

El abandono de la clase trabajadora, la creciente desigualdad, la pérdida de poder adquisitivo, la falta de asistencia sanitaria gratuita y el apoyo al «gobierno extremista de Netanyahu contra el pueblo palestino» son los temas a los que apunta el senador Bernie Sanders como los factores que explican la derrota demócrata en Estados Unidos. Lo hace en un artículo que en español publica ctxt.es y en el que pide a Kamala Harris y los suyos que aprendan de los errores, porque «las bases de la democracia» y la lucha por la «justicia económica» están en serio peligro.

A diferencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, Sanders no ha buscado excusas a la derrota fuera de su partido. No ha culpado a los «odiadores», aunque fueran mayoría, ni ha dicho que el trumpismo ha utilizado el bulo y el racismo para vencer. No ha dicho, como Mazón, que no tenían cobertura, que no les ofrecieron ayuda, que las lluvias se iban para Cuenca, o que la culpa es de Pedro Sánchez por existir.

Sanders se ha centrado en su propio partido para recordarles que la ciudadanía ha percibido que da igual quien esté en la Casa Blanca, porque ni unos ni otros van a dar respuesta a sus demandas, con ninguno mejorarán sus vidas, siquiera en algo tan básico como tener sanidad gratuita o permisos retribuidos por enfermedad.

De Sanders puede aprender también España, porque igualmente la izquierda y la supuesta izquierda del PSOE se preocupa más de la lucha cultural y simbólica que de la igualdad y la justicia social. Y también el periodismo, que culpa de sus problemas a los conspiranoicos y compañía, mientras permite que el 'clickbait' y los agregadores de Google se conviertan en sus redactores jefe.