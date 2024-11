Si todo el mundo tiene la culpa, nadie es culpable. Es la estrategia que ha seguido Mazón en su comparecencia este viernes ante las cortes valencianas para explicar el porqué la DANA del pasado 29 de octubre causó tantos muertos en la región que dirige. Evitar la situación atmosférica era imposible, ni aún con todos los cuñados de Valencia disparando a las nubes. Pero salvar vidas sí estaba en su mano, y no lo hizo.

Tiene razón Mazón en que toda la culpa no es suya. Dar vía libre a la construcción de viviendas, pueblos enteros, en zonas inundables no parece una gran idea, salvo que los terrenos sean de ese empresario amigo que apoya la campaña del partido. Pero hasta ahí. Es decir, sabes el suelo que pisas, como en Canarias y las construcciones a pie de costa.

El resto, culpar a quienes trabajan en la Agencia Estatal de Meteorología como si fueran bots contratados en la India y no personas dedicadas a la ciencia, que, por otra parte, no tienen capacidad de emitir alertas sino que dan «avisos», no parece buena idea, salvo que lo que quieras sea poner al frente de la Aemet al negacionista como Trump pone en Sanidad al antivacunas de turno porque también te echó una mano en el camino hacia el poder.

Decir que la Confederación Hidrógráfica del Júcar no le pasó la información tampoco parece una buena idea, salvo que quieras hacer ver que toda institución que dependa del Estado intentó que la DANA de Valencia fuera la peor catástrofe natural del siglo para que España, que vive del turismo, cope gratis todas las portadas de la prensa internacional.

En Canarias muchas veces hay mofa porque las autoridades se pasan de frenada, se cierran colegios «por tres gotas» o se declara la «alerta naranja» por unas lluvias que se quedan en el mar.Pero se trata de prevenir. Para ello, quienes están al mando no cuestionan la ciencia, que, aunque no es perfecta, es uno de los mejores inventos de la humanidad y nos hace no solo la vida más cómoda, sino también más segura. Mazón desdeñó avisos, obvió sus reponsabilidadesy, además, ha puesto de manifiesto su absoluta incapacidad para comprender la situación. Quererse convertir ahora en el «reconstructor» de Valencia, con el demostrado pedigrí de su partido en la Comunidad, es condenar a sus vecinos a la extinción.