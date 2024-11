Los bulos del «indignado»

Si el pasado lunes los medios hubiesen titulado «Un MENA de 17 años mata a una niña de 15» en Orihuela o «Un sin papeles mata a una niña española de 15 años. Y el viernes el titular hubiese sido «Un extranjero mata a golpes a un niño español de dos años en Linares» o «Un hombre emigrante mata por venganza a un niño español de dos años» posiblemente ambas noticias, las dos falsas, se hubiesen hecho «virales». Lo apunta una investigación de la Universidad de Princeton, que señala que cuando la información «indigna» quien la lee está mucho más dispuesto a difundirla y compartirla que cuando no se siente esa rabia. Además, se hace sin leer el resto, sobre la marcha. Titular que indigna a quien es racista y machista, allá que van a apretar el botón de compartir.

La noticia verdadera es que un joven español de 17 años mató el domingo a una niña española de 15, pocos días después de que esta rompiera la relación que tenían. Eso se llama violencia machista y no indigna, porque una gran mayoría de hombres creen que no existe. El otro hecho cierto es que un hombre español de 30 años ha matado a un niño español de dos y herido a su mellizo, ambos hijos de la mujer con la que mantenía una relación. Esto es violencia vicaria: hacer daño a la mujer a través de sus hijos. Tampoco indigna, o al menos no lo suficiente, porque muchos hombres creen que no existe.

Tampoco existe el cambio climático, en la judicatura solo ejercen seres de luz, en el empresariado solo hay gente que genera riqueza con ánimo de repartirla y a la política solo se deben dedicar los hijos tontos de cada familia pudiente de España, eso sí, por amor al servicio público.

Compartir y difundir bulos a sabiendas crea graves problemas sociales, ya lo hemos visto con la DANA en Valencia, pero hacerlo «indignados» por un titular que confirma nuestras (erróneas) creencias es la constatación de que lo que ha fallado estrepitosamente es nuestro sistema educativo.