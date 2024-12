Independencia energética

Alemania celebra unas elecciones decisivas para su futuro, y para el futuro de la Unión Europea, en febrero del próximo año. Con independencia del protagonismo de AfD, que continúa ganando mayoritarias adhesiones, uno de los principales temas de debate es el de la energía nuclear. La CDU, que ha comprado muchos de los abusivos planteamientos de los radicales verdes germanos, se plantea retornar a la energía nuclear. La CDU, en su programa actual, insiste en que Europa «no puede renunciar a la energía nuclear». Abogan por una «mentalidad abierta» para el desarrollo de todas las fuentes de energía, incluidas las tecnologías nucleares avanzadas, como los reactores de cuarta y quinta generación y los minirreactores nucleares.

Nuestros vecinos marroquíes ya han dejado claro que apuestan decididamente por la energía nuclear. Durante la intervención en la 68ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leila Benali, ha reafirmado el compromiso de Marruecos con los principios de cooperación en el área africana, destacando el uso pacífico de la tecnología nuclear. La delegación ha subrayado la importancia de emplear estos avances científicos, poniendo especial énfasis en su contribución para resolver uno de los mayores retos globales: la escasez de agua.

España cuenta actualmente con 7 reactores nucleares operativos: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II. En la actualidad la tecnología nuclear ha producido más del 20% de la electricidad consumida en España con un 6 % de la capacidad neta instalada. El Gobierno de su Sanchidad, siempre con rumbo contrario, no solo elimina presas, sino que pretende destruir nuestra ya exigua capacidad productiva. De los 25 países con más PIB de la OCDE, 22 cuentan con energía nuclear o están desarrollando su implantación. En nuestro país el cierre progresivo de las centrales comenzará en octubre de 2027 con Almaraz I y concluirá en 2035 con Trillo.

Todo este preámbulo es para destacar las iniciativas desarrolladas en el Parlamento de Canarias que pueden asegurar la autonomía energética de Canarias. A propuesta de Vox, Fernández Ordóñez, que es licenciado en Física de Partículas y doctor en Física Nuclear, ha respondido a las dudas formuladas por los grupos, respecto a la viabilidad de la energía nuclear en Canarias. No es la primera vez que en el Parlamento regional se habla de la instalación de este tipo de energía en las Islas. Ya lo hizo el arquitecto y doctor en Ciencias Económicas-Sociales y Jurídicas Gonzalo Melián el pasado mes de mayo en una sesión de la comisión parlamentaria sobre demografía. No deja de ser una pulsión normal, en el revivido debate generado a nivel internacional. El físico Fernández Ordóñez expuso en la comisión de Transición Ecológica del Parlamento de Canarias que es obvio que no tiene sentido instalar en el Archipiélago una gran central nuclear, pero sí 'pequeños reactores modulares', de hasta 300 megavatios (Mw) de potencia, que generan electricidad pero también serian eficaces para desalar agua. Este tipo de dispositivos tienen una mayor flexibilidad a las necesidades energéticas y son adecuados para un amplio abanico de aplicaciones, desde la generación de electricidad hasta la desalación de agua. El experto ahondó en aspectos como el reducido impacto ambiental, el asumible coste de las inversiones y la compatibilidad contrastada con nuestros objetivos turísticos.

Respecto al impacto de la energía nuclear en zonas turísticas, el experto preguntó a los parlamentarios cuál es el país con mayor número de turistas de Europa y cuál es el que tiene más centrales nucleares, pues la respuesta es la misma: Francia. Francia que, curiosamente, es nuestro principal suministrador de energía eléctrica. Esa situación se repite en nuestro país, con Cataluña como líder turístico y de energía nuclear; en Tarragona hay parques temáticos próximos a la central de Vandellós. Fernández Ordóñez ha insistido en el replanteamiento de las autoridades de la Unión Europea, con relación a la energía nuclear. Es la energía del futuro, pues actualmente produce un quinto de la electricidad mundial y se calcula que para 2050 se habrá duplicado la demanda en este ámbito en el planeta.

El especialista reiteró que para nuestra Comunidad serían perfectamente viables los reactores nucleares modulares para promover nuestra independencia energética y avanzar hacia un sistema verdaderamente sostenible. Estas micro plantas podrán utilizarse además para otros usos en los que ahora se emplean combustibles fósiles, como la producción de acero, cementos o fertilizantes.

Algunas organizaciones ecologistas, a lo mejor más libres e independientes, menos afectas a la Agenda 2030, están desarrollando interesantes líneas de actuación. Recomiendo ver los trabajos que desarrollan desde Econuclear. Son una entidad 'verde' que promueve impulsar en nuestro país la recuperación de la energía nuclear y plantarse frente a las presiones de organizaciones supuestamente ecologistas como Greenpeace. El movimiento nació en Cataluña, la autonomía con más reactores nucleares pero la que más oposición tiene entre los ciudadanos al uso de este tipo de energía, que ya ha sido declarada como verde por la Unión Europea.

Un enorme debate, pero extremadamente necesario. El reto es enorme y «sólo con renovables no lo vamos a conseguir», ese es uno de los claros mensajes de la presentación en el Parlamento de Canarias, pues un sistema 100% renovable, exigiría «un sobredimensionamiento» de la potencia instalada y del suelo ocupado por las instalaciones. Personalmente albergo innumerables lagunas, es un tema complejo, y doctores tiene la Iglesia. Pero debemos tener una mente más flexible, y más adaptada a las exigencias que el futuro más inmediato nos depara.

La independencia energética es algo crucial para el futuro de un país. No sólo por cuestiones de índole económica, sino para la libertad de su ciudadanía, para asegurar su futuro como nación. Gran parte de la brutal perdida de poder adquisitivo que sufrimos los españoles se debe a la errática política energética de este Gobierno.