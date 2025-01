Tres apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

Consenso migratorio. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue manteniendo la unidad de acción política en torno a la inmigración. Al menos cada vez que se sienta con los partidos con representación parlamentaria -excepción hecha de Vox, que desde el minuto uno decidió autoexcluirse ... de todo acuerdo en esa materia-. Cada reunión acaba con un mensaje de unidad en torno a la necesidad de que se llegue pronto a una solución para contar con una fórmula legal de reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades, pero solo un minuto después tropezamos con la realidad del bloqueo a nivel estatal. Parece que ahora se vislumbra una nueva oportunidad por la vía de un acuerdo entre a la mayoría de gobierno estatal, si es que tal cosa existe. Ya sea por esa fórmula o por la de un gran pacto estatal que incluya a PSOE y PP -ojalá sea esta, por lo que supone de garantía de futuro-, lo evidente es que Canarias no puede seguir esperando. Y no es de recibo que el resto continúe silbando como si no pasara nada.

Merkel reaparece. La que fuera canciller alemana y una de las líderes de la Unión Europea mientras tuvo poder ejecutivo reaparece esta semana y lo hace para sacar la tarjeta amarilla a su partido. Merkel es muy crítica con el acercamiento de su partido, votaciones conjuntas incluidas, a la ultraderecha alemana, una opción política que está en auge y que amenaza con dar la gran sorpresa en las próximas elecciones federales. Merkel siempre defendió el cordón sanitario ante los extremos de derecha pero se ve que los suyos temen diluirse ante el aparente cambio de ciclo electoral. Y en esto la inmigración y el populismo en torno a ese fenómeno están jugando un papel relevante. Cinco años después. Estamos de aniversario, de esos que por un lado traen a la memoria momentos complejos que nos gustaría olvidar pero que hay que revivir y extraer lecciones de ellos porque, de lo contrario, repetiremos errores con consecuencias fatales. Hace cinco años la vida de todos empezó a cambiar en España, con Canarias como epicentro, ante el primer positivo de covid-19. Después vendría el primer confinamiento parcial, con el hotel de Adeje repleto de turistas que hubo que cerrar, con ellos y los trabajadores dentro, a cal y canto. Ojalá la comisión de investigación parlamentaria se centrase en reflexionar sobre lo que se hizo administrativa, económica y socialmente para anotar consejos de futuro. Lo penal ya se dirime en otra instancia.

