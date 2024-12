Y tú ¿qué haces?

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Amigos lectores-as, no dudo que el título llamará la atención a más de un lector, pero les confieso que más de alguna vez me ha venido esta pregunta. Sí, me ha venido cuando veo a mi Iglesia algo dormida que se queda 'en rollos' que hoy poco dicen y que necesita la luz de los profetas.

Bien nos dijo nuestro gran maestro Jesús: «Vayan al Mundo entero a predicar el Evangelio…» ¡y muchas veces vemos que nos quedamos nosotros en casa tomando un buen café y echando una buena siesta! El hecho de haber vivido en distintos puestos pastorales aquí, y luego en Alemania con nuestros emigrantes y mis años en Brasil, donde tuve la suerte de estar algún tiempo en el Amazonas y conocer allí de cerca al gran obispo Pedro Casaldáliga, me lleva a decir hoy algo en alta voz. Sí, siempre recuerdo al obispo D. Leonardo Ulrich, hoy cardenal, y a D. Pedro Casaldáliga por su cercanía y por su forma de vivir el Evangelio con hechos vivos. En D. Pedro siempre vi a un gran profeta que me hacía pensar el Evangelio de otra manera y de forma especial cuando recibía a los indiostapirapés sentándolos en su casa, allá en Mato Grosso. De verdad que D. Pedro era un gran creyente de gestos más que palabras. Nunca me olvidaré del día en el que falleció mi gran madre Pino Suárez en el que él mismo me acompañó a subir a la avioneta diciéndome así: «Amigo Paco, te felicito… Ahora sí que tu gran madre Pino Suárez te echa una buena mano desde la Casa del Padre donde ya está feliz y te espera». Amigos lectores-as, les deseo mucha fe y que ella se note más por gestos que con palabras en nuestra vida diaria.

