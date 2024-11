Desconcierto municipal

Leo con gran horror, que para colocar un escenario de carnaval en un lugar que a nadie se le hubiera ocurrido, o quizá sí, cuando era todavía Estadio Insular, pero no ahora que es un parque absolutamente necesario en una zona en donde no hay nada verde desde ahí hasta la playa de Las Canteras, o bueno, quizá alguna maceta perdida por un balcón.

Al principio muchos pensamos que se trataba de una broma, o de un bulo, esto que ahora anda muy de moda como antaño la Yenka, de izquierda a derecha de derecha a izquierda delante detrás y ¡un, dos tres! O quizá una broma de pésimo gusto, pero no, vemos que no, que se decide arramblar con a la arboleda que ocupa en la actualidad este espacio que un día quedó huérfano de aficionados, de barullo futbolero y futbolístico, de atascos, de sabor a 'todos unidos por la misma pasión', de coches aparcados en ordenado caos, de arenales llenos de quienes no podían o no querían pagar una entrada, desde allí por lo visto se disfrutaba mejor!

Pero un día, el Estadio Insular, se quedó pequeño y otro mas grande lo reemplazó, apagando definitivamente en Ciudad Jardín-Alcaravaneras la voz de la afición y dejando a la intemperie este maravilloso espacio con su zona verde y su histórica arquitectura.

Y cómo no, al olor de la sardina, acudieron los depredadores naturales de espacios urbanos, que merodearon por la zona hambrientos de negocios a cualquier precio, deseosos de levantar construcciones desastrosas con el único fin de llenar sus arcas lo máximo posible devorando sin piedad este delicioso manjar.

Pero resultó que la suerte esta vez cayó de nuestra parte y finalmente, como por arte de magia, o de sentido común reinó la cordura y este espacio, patrimonio de la memoria de los grancanarios, levantado a base de grandes esfuerzos, pasó a convertirse en al año 2014 en un bonito parque, en un lugar de esparcimiento sobre todo para los mas pequeños, amplio y con vegetación, si si, tal cual lo oyen, o leen, ¡con vegetación!

El nuevo y necesario rincón verde, que pronto fue colonizado por las familias de la zona, se adaptaba por adelantado a los actuales estándares de protección y cuidado del medo ambiente e incluso del ambiente entero.

A día de hoy, diez años mas tarde, y en base a las ya anticipadas medidas climáticas por una ciudad verde del futuro, libre de gases tóxicos, el actual consistorio decide convertir, siguiendo las nuevas normativas impuestas por Europa y o el 'mainstream' la zona de Las Alcaravaneras en Ciudad de 15 minutos, o Zona de bajas emisiones, cercenando así por cierto el derecho al libre tránsito por dichas calles, de los ciudadanos que tengan coches así o asá, o que vivan aquí o allí.

Calles por las cuales, dicho sea de paso, todos pagamos impuestos para contribuir a su mantenimiento, limpieza y cuidados, aunque no lo parezca.

De entrada, nos parece un poco raro, incoherente e incluso inquietante que en nombre del 'Medio ambiente' se quiera implementar la vigilancia con cámaras, colocar pivotes, y multar a quien ose ejercer su derecho a la libre circulación para frenar el calentamiento global* que ahora se llama cambio climático, también resulta cuando menos, sorprendente, todo este trajín en una ciudad bendecida por los vientos alisios, que se limpia cada noche gracias al Mar que nos rodea y que ha sido reconocida como la ciudad española con mejor calidad del aire, 'incluuuuuusoooo', repito, incluso por la OMS, quien reconociendo esto, podría perder ciudadanía (https://lpavisit.com/es/blog/lpa-capital-city/1238-oms-reconoce-lpgc-es-ciudad-espanola-conmejor-calidad-aire). Y que además da los mejores resultados de limpieza del aire en la siguiente página: https://aqicn.org/map/las-palmas-de-gran-canaria/es/, calidad del aire en tiempo real.

Y es aquí donde llega el 'desconcierto' municipal , ese que a su vez desconcierta a la ciudadanía:.

Me van a decir que el mismo equipo municipal que aboga por restringir la circulación justo en esta zona de Las Palmas (de momento, luego irán a por más) con el fin de liberar al planeta, de las emisiones de CO2 producidas por un puñado de grancanarios majaderos, que se empeñan en ir en coche al trabajo, no como esos ciudadanos civilizados que sólo se mueven en jets privados para ir a las cumbres a decirnos lo que tenemos que hacer. Que ese mismo grupo, esté de acuerdo en arramblar con la arboleda del Estadio Insular, de la que disfruta una buena parte de la ciudadanía y que lanza al aire el oxígeno que necesitamos para respirar, para colocar un escenario transitorio por muy de carnaval que sea, es cuando menos un despropósito de dimensiones ya inaceptables.

¿De verdad que van a eliminar toda esa vegetación por ganar unos votos, uy perdón, quería decir por colocar un escenario carnavalero que luego desaparece en un mes y medio, dejando atrás de nuevo un terraplén?

Porque que no nos vengan por favor con cuentos de trasplantes y demás estupideces, porque los árboles ni los transplantan ni resisten tal cosa, bueno, quizá si lo hicieran personas que saben lo que hacen, igual hasta sería posible, pero hasta ahora sabemos que los arboricidas municipales no sólo no saben transplantar, sino que no saben ni podar, pues lejos de podar, amputan los árboles dejando en su lugar troncos moribundos.

Todo esto es inaceptable, inaguantable, es asombroso, y de un nivel de incongruencia que ya raya lo desagradable.

¿De verdad que a nadie le chirría que el mismo equipo municipal que por un lado gasta millones de euros en publicidad para que nos 'traguemos el sapo' de 'zona de bajas emisiones' sea el mismo que acepte cargarse una arboleda y una zona verde en el casi mismo entorno, por un escenario de carnaval?

Señoras y señores señorías, sepan ustedes que la ciudadanía está harta de todo y que nota que se han olvidado ustedes a quien le deben sus cómodos puestos y gracias a los impuestos de quién goza ustedes de jugosos honorarios.

Espero que la ciudad de Las Palmas despierte y se ponga en su sitio, tanto respecto a nuestros espacios verdes, a la limpieza de nuestra ciudad, a lo que nos corresponde como ciudadanos que contribuimos al mantenimiento de nuestras ciudades, y también como no! como en cuanto a mantener vivo nuestro derecho a la libre circulación.

(Entiéndase por 'calentamiento global', el hartazgo de la ciudadanía 'global' por la presión que se está ejerciendo sobre la misma eso si, siempre por nuestro bien).