El futuro en el pasado

Las perspectivas sombrías acerca del porvenir han transformado el modo de gobernar: la prevención ya no se limita a complementar la planificación sino que en buena medida la ha sustituido

El cambio de año es una invitación a comparar el pasado con el presente, las experiencias y las expectativas. Me temo que detrás de esta rutina ya no hay apenas ideales transformadores y las agitaciones del presente no anuncian cambios significativos. La persistencia de las ...

