Puigdemont suspende las negociaciones con el PSOE y llama a una reunión urgente en Suiza

Cristian Reino Viernes, 17 de enero 2025, 10:08 | Actualizado 10:22h.

Carles Puigdemont ha anunciado desde Bruselas que suspende las negociaciones sectoriales con el PSOE, aunque por ahora evita la ruptura total con Pedro Sánchez tras la «no decisión» sobre la cuestión de confianza. «A partir de hoy suspendemos las negociaciones políticas por el PSOE por ... cuestiones sectoriales. Hasta que no se resuelva esta crisis no podemos negociar nada a nivel sectorial con quien, de momento, no ha recuperado nuestra confianza», ha señalado el ider de Junts, que posterga el diálogo sobre los Presupuestos. «Estamos en un punto final», ha advertido en alusión a que los socialistas no cedan a los compromisos que los independentistas creen incumplidos.

Puigdemont ha reconocido que «puedo vivir perfectamente sin reunirme con Pedro Sánchez», dejando en el aire un futuro encuentro con el presidente del Gobierno, y ha explicado por qué propone una moción de confianza y no de censura: «La moción de censura es proponer un gobierno alternativo. Un Gobierno con el apoyo de Vox que nos pide años de prisión es un poco difícil de explicar». «En democracia, si un gobierno pierde la mayoría de un parlamento no le hace falta que le hagan una moción de censura para convocar elecciones, tendría que ser automático», ha sentenciado. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

