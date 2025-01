El PP quiere saber si Bolaños y López también cambiaron de móvil durante la investigación al fiscal general

El PP quiere saber si los ministros Félix Bolaños y Óscar López y los dos secretarios de Estado de Comunicación cesados en diciembre en un margen de 20 días, Francesc Vallés y Ion Antolín, cambiaron de móvil, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ... y como Álvaro García Ortiz mientras se investigaba al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.

El Grupo Parlamentario del PP ha registrado una serie de preguntas en las Cortes porque cree que ha podido existir un intento de destruir pruebas que puede llegar más allá de Sánchez y García Ortiz en una semana en la que el Supremo ha dado por «apuntalada», consideran los populares, la actuación del fiscal en los hechos investigados y la implicación de la Presidencia del Gobierno en las «gestiones» para difundir un correo electrónico filtrado desde la Fiscalía General.

En el partido de Alberto Núñez Feijóo destacan que Pedro Sánchez cambió de número de teléfono después de que la UCO confirmara que el fiscal general borró todos los mensajes que envió y recibió durante los días investigados y que Félix Bolaños también podría haber instalado el Whatsapp en otro teléfono. Por todo ello, el GPP quiere saber «cuántos miembros del Gobierno y del gabinete de Presidencia han cambiado de número en los últimos tres meses».

El PP trata de desmontar también los argumentos de la Moncloa, que justifica los cambios aludiendo a motivos de seguridad. Si esta es la causa, cuestionan los populares, se tenía que haber tomado una decisión similar hace tres años, «cuando el Gobierno confirmó el hackeo, a través del sistema Pegasus, de los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas».

«Al Gobierno y al fiscal general del Estado se les están acabando las excusas y se les están acumulando las explicaciones» porque todo apunta a que Presidencia «estaba al tanto de unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos», aseveran desde el partido de Feijóo. «Ya no vale que respondan con un 'Eso no importa ahora', como contestó el propio García Ortiz a la fiscal superior de Madrid cuando le preguntó directamente si había filtrado un correo privado», agregan los populares, que acusan a Sánchez y a su fiscal de no preocuparse «por la degración institucional» que está provocando el caso.