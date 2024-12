Page, sobre el 'caso Koldo' y Ábalos: es «una bomba de racimo… y me preocupa»

A. B. Madrid Martes, 3 de diciembre 2024, 02:08 | Actualizado 02:42h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Emiliano García-Page parece seguir siendo un verso libre en el seno del PSOE. Si el fin de semana se separaba en parte del discurso oficial del partido -secundado prácticamente por todos sus dirigentes a una- y animaba a su partido a abandonar el «victimismo» frente al supuesto uso partidista que PP y Vox podrían estar haciendo de la justicia con sus denuncias, este lunes el presidente de Castilla-La Mancha se mostraba claramente preocupado por las posibles consecuencias del 'caso Koldo', que afecta ya al directamente al exministro y anterior número tres de los socialistas José Luis Ábalos, ya que tiene aspecto de terminar siendo una «bomba de racimo».

«A mi personalmente me preocupa», reconoció el barón socialista durante una entrevista en Onda Cero, solo pocas horas después de que el Tribunal Supremo decidiera asumir la parte mollar de esa investigación penal -que incluye al que fuera estrecho colaborador de Ábalos, Koldo García, y al empresario conseguidor Víctor de Aldama- y citase como investigado para el próximo 12 de diciembre al que fuera secretario de Organización del PSOE y quien dirigiera el Ministerio de Transportes (antes de Fomento) con Pedro Sánchez en la legislatura anterior. Y es que, según señaló García-Page, la sociedad española «tiene perfectamente definida la responsabilidad» en este caso de corrupción.

A su juicio, se trata de un asunto claramente delicado que tiene «muchas ramificaciones». Por este motivo, considera que los ciudadanos, en el caso de que finalmente hubiera «consecuencias penales y judiciales» para quien fuera ministro y una persona que estuvo «en el origen del resurgimiento de Pedro Sánchez» -apostilló-, van a saber establecer «una relación causa-efecto» por «mucha distancia» que se trate de poner ahora desde el PSOE con el propio Ábalos, al que expulsaron del partido tras saltar el escándalo a las portadas de los medios de comunicación.

Reivindicación de González y Lambán

Aprovechó en ese sentido el dirigente castellanomanchego para reivindicar el papel de veteranos líderes socialistas que han sido minusvalorados desde la jefatura del partido en los últimos años. «Gente como Felipe González, Lambán y yo seguimos manteniendo la vela encendida que sigue haciendo que la sociedad española mantenga un magnífico recuerdo de lo que era el PSOE», afirmó.

«Uno puede pactar incluso las diferencias, pero cuando lo que te imponen es lo contrario de tus valores más esenciales, va más allá», dijo Page respecto a las diferencias que precisamente ellos tres han mantenido con Ferraz en diversos asuntos. En todo caso, apuntó que, en general, «la política nacional lleva muchos años instalada en una neurosis extraña que no se vive en el resto de España» y de la que él -añadió- intenta huir.

Preguntado por el reciente congreso federal de los socialistas -que resumió como la «reafirmación del núcleo duro del equipo del presidente del Gobierno»-, prefirió no entrar en cruces de declaraciones con compañeros del partido -solo apuntó que le parece un «exceso» acusar al PP de tener un «proyecto golpista, como hizo la vicesecretaria general, María Jesús Montero-, aunque sí dejó claro no es partidario del «culto a la personalidad», en una referencia velada al propio Pedro Sánchez. No obstante, admitió que el PSOE «se siente muy atacado», no solo por temas judiciales, sino también por una situación política «de un estrés enorme».